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В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«СКБ Контур» объявила о том, что в сервисе «Контур.Фокус» по быстрой проверке контрагентов появилась поддержка проверки европейских предприятий. Пользователи «Фокуса» могут запрашивать бизнес-справки о зарубежных компаниях из 30 стран.

Раньше в сервисе можно было проверить организации из Казахстана, Беларуси и Украины. Сейчас список стран расширился: Германия, Австрия, Люксембург, Ирландия, Италия, Испания, Великобритания, Франция, Бельгия, Дания, Лихтенштейн, Швейцария, Норвегия, Швеция, Финляндия, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Латвия, Литва, Македония, Болгария, Хорватия, Румыния, Словения, Турция.

В зависимости от страны скорость выполнения запроса колеблется от 0 до 5 дней. Большая часть бизнес-справок приходит за несколько секунд. Но для части компаний информация обновляется вручную, из-за чего справки готовятся несколько дней.

Стандартная справка включает идентификационные данные компании, ее статус; индекс платежеспособности, кредитная оценка и кредитный лимит; историю регистрационных действий; данные об участниках и уставном капитале; информацию о руководстве и полномочиях; вид деятельности; финансовую отчетность, численность персонала; дополнительные сведения (принадлежность к концерну, банковские реквизиты, публичные негативные факты).

Однако содержание справок может отличаться. Так, в некоторых странах недоступна финансовая отчетность. Кроме того, объем данных связан с формой собственности организации. Например, в открытых источниках содержится меньше данных о непубличных акционерных обществах.

Бизнес-справки о зарубежных компаниях доступны в рамках дополнительной тарифной опции «Расширенные сведения». Актуальные сведения можно запросить на карточке организации.

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