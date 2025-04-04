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Пономарев Артемий



04.04.2025 Услуга «Хранитель» от «СберМобайл» заблокировала более 19 млн нежелательных звонков 1
07.12.2015 Интернет-трафик у абонентов Северо-Западного «МегаФона» в поездках по России вырос почти в два раза 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пономарев Артемий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
МегаФон 9111 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12310 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2531 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24466 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20905 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7954 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8573 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28114 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13931 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4845 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3120 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Абхазия - Республика 172 1
Южная Осетия - Государство Алания 110 1
Беларусь - Белоруссия 5769 1
Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
Россия - РФ - Российская федерация 146936 1
Казахстан - Республика 5598 1
Армения - Республика 2306 1
Грузия 1247 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2447 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6408 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351082, в очереди разбора - 760758.
Создано именных указателей - 172260.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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