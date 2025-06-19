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Глебко Надежда
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Исследование НИУ ВШЭ показало, что повторное использование интерфейса помогает преодолеть синдром утенка 1
|26.12.2022
|МТС поможет людям с аутизмом трудоустроиться в ИТ 1
Глебко Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 100 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
|NtechLab - НтехЛаб 144 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13319 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149889 2
|Беларусь - Белоруссия 5854 1
|Армения - Республика 2328 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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