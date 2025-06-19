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Глебко Надежда


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Исследование НИУ ВШЭ показало, что повторное использование интерфейса помогает преодолеть синдром утенка 1
26.12.2022 МТС поможет людям с аутизмом трудоустроиться в ИТ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Глебко Надежда и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 100 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
NtechLab - НтехЛаб 144 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13319 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5903 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5561 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9137 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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