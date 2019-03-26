Xiaomi выпустила мощный ноутбук по цене среднего смартфона

Mi Notebook Air 2019, новый мобильный ПК Xiaomi, вышел спустя всего три месяца после релиза предыдущего поколения и получил более современную начинку при сохранении главных достоинств – компактности и легкости. К тому же, он более чем в два раза дешевле Apple MacBook Air 2018 при во многом схожих характеристиках.

Металлический и недорогой

Компания Xiaomi провела презентацию своего нового ноутбука Mi Notebook Air 2019. Мобильный компьютер базируется на процессоре Intel Core 8 поколения и поставляется в алюминиевом корпусе. Ноутбук позиционируется в качестве конкурента Apple MacBook Air, обладая схожими с ним дизайном, материалами корпуса, размерами, названием и позиционированием на рынке. При этом стоит он значительно дешевле ноутбука Apple.

Покупателям предложены три конфигурации ноутбука стоимостью от $540 (34,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 марта 2019 г.). Различия между моделями заключаются в центральном процессоре и встроенной памяти – объем оперативной памяти стандарта DDR4 у Xiaomi неизменен и составляет 4 ГБ. Для сравнения, стоимость Apple MacBook Air на процессоре Core восьмого поколения с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в России составляет минимум 107 тыс. руб, хотя на момент анонса в октябре 2018 г. за него просили 104 тыс. руб., а модификация с более слабым процессором Core пятого поколения обойдется 78,2 тыс. руб.

Сравнение цен Xiaomi Mi Notebook Air 2019

Процессор SSD Стоимость Intel Core m3 128 ГБ $540 (34,8 тыс. руб.) Intel Core m3 256 ГБ $600 (38,6 тыс. руб.) Intel Core i5 256 ГБ $640 (41,2 тыс. руб.)

Источник: Xiaomi

По цене Mi Notebook Air 2019 вполне можно сравнить со многими современными смартфонами, даже с Mi 9 Explorer Edition, новым флагманом самой Xiaomi – в Китае за него просят $595 (38,3 тыс. руб.). В то же время, этот полноценный ноутбук можно приобрести вдвое дешевле Samsung Galaxy S10, оцененного в России в 69 тыс. руб., или самого дешевого Apple iPhone XR, стоимость которого составила в России 66,1 тыс. руб.

Физические габариты

Обладая схожими с Apple MacBook Air названием и дизайном, новый Xiaomi Mi Notebook Air 2019 тоже может похвастаться небольшими размерами и сниженным весом. Масса ноутбука вместе с аккумулятором не превышает 1,07 кг при максимальной толщине 13 мм. Для сравнения, MacBook Air 2018 весит 1,25 кг, а его толщина достигает 16 мм.

Xiaomi Mi Notebook Air очень легко спутать с Apple MacBook Air

Длина и ширина новинки Xiaomi равны 292х202 мм, несмотря на наличие экрана с диагональю 12,5 дюйма. Уменьшение габаритов стало возможным за счет снижения ширины боковых рамок дисплея – здесь они 5,7-миллиметровые. Ширина верхнего и нижнего обрамлений производителем не указана.

Характеристики

Экран Xiaomi Mi Notebook Air 2019 поддерживает разрешение Full HD или 1920х1080 точек во всех конфигурациях и задействует матрицу IPS с широкими углами обзора (178 градусов по вертикали и горизонтали). Клавиатура ноутбука островковая, присутствует светодиодная подсветка (даже в базовой версии), а тачпад имеет увеличенные габариты для дополнительного удобства использования. Блок цифровых клавиш numpad не предусмотрен ввиду нехватки места под него на корпусе.

Тачпад Mi Notebook Air заметно больше, чем у большинства ноутбуков

Список разъемов включает один симметричный порт USB-C, пару полноразмерных USB 3.0 и 3,5-миллиметровый выход под наушники. Сканера отпечатков пальцев для дополнительной защиты информации нет, но есть акустика Harman Kardon (в 2016 г. компанию приобрела Samsung) с поддержкой объемного звучания DTS. Ноутбук работает под управлением ОС Microsoft Windows 10.

Аккумулятор и расцветки

Mi Notebook Air 2019 поставляется в двух цветах корпуса – серебристом и золотистом. Классические черный и белый оттенки для данном модели не предусмотрены. Xiaomi не уточняет емкость аккумулятора и время работы ноутбука от него, но известно, что комплектное зарядное устройство способно восполнить 50% энергии в нем за 35 минут. Время полной подзарядки не установлено.

Боковые рамки экрана едва различимы

Старт продаж Mi Notebook Air 2019 назначен на 28 марта 2018 г. в Китае. В этот же день, напомним, состоится российский релиз смартфона Xiaomi Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой по цене 14 тыс. руб. за базовую версию.

Преемственность поколений

Новый Mi Notebook Air 2019 вышел спустя всего три месяца с момента анонса предыдущего поколения модели – версия Mi Notebook Air 2018 с процессором Intel Core седьмого поколения увидела свет 22 декабря 2018 г. Портативный ПК оценивался в $580 (37,4 тыс. руб.) за комплектацию с Intel Core i5, 4 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ. По сравнению с ним ноутбук 2019 модельного года внешне совершенно не изменился – тот же дизайн, те же размеры корпуса и толщина боковых рамок дисплея, да и сам экран остался прежним. Xiaomi пока не делала заявлений относительно прекращения продаж Mi Notebook Air 2018, но составить конкуренцию более новой версии он вполне может: за $580 в нем стоит более мощный процессор, чем в модификации Mi Notebook Air 2019 за $600. С другой стороны, встроенной памяти в нем в два раза меньше.