Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку

Nvidia открыла для себя рынок одноплатных компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта и анонсировала модель Jetson Nano . По своим габаритам он значительно меньше пластиковой карты, но среди конкурирующих моделей Google и Intel это самый производительный компьютер. К тому же, он поддерживает все распространенные ИИ-фреймворки, что значительно упростит девелоперам работу с ним.

Искусственный интернет в крошечном компьютере

Компания Nvidia провела показ своего нового одноплатного компьютера Jetson Nano со встроенной поддержкой искусственного интеллекта. Компьютер, как отметили представители, создавался с упором разработчиков, производителей и энтузиастов.

В продажу Jetson Nano поступит в двух модификациях – в наборе для энтузиастов стоимостью $99 (6,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 марта 2019 г.), в которую входит исключительно сам компьютер, и в версии, готовой к использованию в массовых проектах. Такой вариант обойдется покупателю уже в $129 (8,3 тыс. руб.), и здесь уже есть дополнительная плата со всеми необходимыми проводными интерфейсами. Сроки релиза не установлены.

Возможности Jetson Nano

Компьютер Jetson Nano потребляет порядка 5 Вт энергии и выдает производительность на уровне 472 ГФЛОПС (GFLOPS) в приложениях, задействующих искусственный интеллект. Компьютер обучен параллельной обработке данных с нескольких датчиков высокого разрешения и может запускать несколько нейросетей для каждого из них. Nvidia реализовала поддержку наиболее распространенных ИИ-сред разработки, включая TensorFlow, PyTorch, Caffe, Keras и MXNet, что позволит девелоперам работать с привычными для них инструментами.

Спецификации компьютера

Размеры Jetson Nano составили всего 70х45 миллиметров. Для сравнения, размеры классической банковской карты – 86х54 мм. На плате расположены графический процессор Nvidia с архитектурой Maxwell и 128 ядрами CUDA, центральный ARM-процессор с четырьмя вычислительными ядрами Cortex A57 по 1,43 ГГц каждое и оперативная память LPDDR4 объемом 4 ГБ. Штатный накопитель eMMC 5.1 вмещает до 16 ГБ информации.

Jetson Nano можно носить даже в визитнице

На плате расширения из набора за $129 располагаются четыре полноразмерных порта USB 3.0, один microUSB 2.0, отдельный разъем питания, гигабитная сетевая карта и выдеовыходы HDMI 2.0 и eDP 1.4. Также присутствуют слот microSD и интерфейс M.2 для установки, соответственно, карт памяти и SSD-накопителя для расширения объема встроенной памяти. В комплект поставки они не входят.

В таком исполнении Jetson Nano вполне может заменить классический настольный ПК базового уровня

Дополняет набор металлический радиатор пассивного охлаждения основной платы Jetson Nano. Итоговые габариты готовой сборки составляют 100х80х29 мм.

Области применения

По мнению разработчиков Jetson Nano, компьютер найдет свое применение в первую очередь в робототехнике. На его основе можно создавать мобильных роботов, БПЛА с развитой поддержкой искусственного интеллекта и другую умную технику. В частности, в дополнение к перечисленным комплектациям Nvidia предлагает еще одну – JetBot.

Самоходный робот JetBot на основе Nvidia Jetson Nano

Фактически, это набор компонентов для сборки компактного передвижного робота, в который входят плата Jetson Nano, аккумуляторная батарея, моторчики и ряд других компонентов, включая колеса, обеспечивающие роботу мобильность. Стоимость JetBot составляет $250 (16,1 тыс. руб.), и он уже доступен на GitHub.

Миниатюрные ИИ-компьютеры

Jetson Nano – не единственный компактный компьютер с поддержкой искусственного интеллекта, хотя подобных продуктов на рынке пока не так много. На стороне детища Nvidia – невысокая стоимость. Для сравнения, вышедший в июле 2017 г. ИИ-компьютер Intel Neural Compute Stick, выполненный в виде USB-флешки, стоит $79 (5,1 тыс. руб.), но имеет существенно меньшую производительность – в пределах 100 гигафлопс.

Схожие продукты есть и у Google – интернет-гигант распространяет их под своим брендом Coral. Так, USB-стик под названием USB Accelerator стоит $75, обладает размерами 65х30 мм и стоит $75 (4,8 тыс. руб.), а за $150 (9,7 тыс. руб.) Google предлагает плату для разработчиков Coral DevBoard с 4-ядерным процессором, 1 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем 8 ГБ. К преимуществам данного решения можно отнести лишь штатные модули Bluetooth 4.1 и двухдиапазонный (2,4 ГГц и 5 ГГц) модуль Wi-Fi 802.11ac, по умолчанию не предусмотренные в Nvidia Jetson Nano, а также активное охлаждение центрального процессора.

Coral DevBoard

А вот некоммерческая организация Raspberry Pi Foundation, известный производитель одноплатных компьютеров Raspberry Pi, пока не выпускает компьютеры с нативной поддержкой ИИ. Между тем, каждая из предлагаемых ею моделей, количество которых уже достигло 10, может использоваться в современной робототехнике, как и Jetson Nano. Последнее достижение Raspberry Pi Foundation – это анонсированный в январе 2019 г. компьютер Raspberry Pi Compute Module 3+ в версиях с 8, 16 и 32 ГБ флэш-памяти и вовсе без нее по цене от $25 (1,6 тыс. руб.). Он выполнен в формате планки оперативной памяти SODIMM DDR2 и обладает размерами 68х30 мм.