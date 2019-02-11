Знаменитая компания iRU начала выпускать «умные» камеры Panasonic

Россия стала первой страной за пределами Азии, на территории которой было запущено производство камер видеонаблюдения Panasonic. В модельный ряд собираемых на площадках компании iRU устройств вошли три наиболее популярных на отечественном рынке IP-камеры японской корпорации.

IP-камеры Panasonic начали выпускать в России

Как стало известно CNews, «Panasonic Россия», отечественная «дочка» японского разработчика электронных технологий и решений, совместно с Merlion, российским дистрибьютором, объявили о начале производства «умных» самообучающихся IP-камер Panasonic на мощностях компании iRU, принадлежащей Merlion.

По заявлению компании, решение о запуске совместной линии было принято по инициативе Panasonic в ответ на пожелания российских клиентов. Производство iRU прошло сертификацию на соответствие глобальным технологическим стандартам корпорации Panasonic.

Партнеры не озвучивают размера инвестиций в проект, однако подчеркивают, что линия сможет обеспечить оперативный выпуск продукции под профильные проекты практически любого масштаба. Данных о фактическом объеме выпускаемой в настоящее время продукции Merlion не сообщает.

«IP-камеры, безопасность, получение и анализ видеоизображений – это те сегменты, которые становятся одним из основных драйверов всего глобального рынка систем безопасности, – отметил генеральный директор Merlion Дмитрий Виноградов. – То, что мы идем в данном направлении вместе с одним из мировых лидеров, свидетельствует о том, какое значение для корпорации Panasonic имеет российский рынок».



Merlion и Panasonic начали производство IP-камер в России. На фото: Такаки Еити, вице-президент Panasonic Россия (третий слева); Судзуки Дзюнити, генеральный директор «Panasonic Россия» (четвертый слева); Одзаки Сехэи, директор дивизиона систем безопасности Panasonic Corporation (третий справа)

Стоит также отметить, что Россия стала первой страной за пределами Азии, где японская корпорация открыла локальное производство своих камер безопасности.

Напомним, что бренд iRU известен с осени 2000 г., когда компании «Бюрократ» и KYE Systems приняли совместное соглашение о разработке и продажах на территории России персональных компьютеров под торговой маркой Genius iRU. В 2003 г. права на использование торговой марки Genius iRu, как и само направление ПК, были переданы NCA Group, которая впоследствии полностью перешла на производство ноутбуков уже под маркой iRU. Во второй половине 2005 г. на рынке ноутбуков произошли серьезные изменения как с точки зрения перераспределения сил между производителями, так и с точки зрения переориентации покупательского спроса. Рентабельность российского производства ноутбуков начала снижаться и, как следствие, производство ноутбуков iRU было приостановлено. В марте 2006 г. на российский рынок вернулись ПК под брендом iRU: их сборку возобновили на производственных мощностях Merlion.



Модельный ряд

На начальном этапе планируется выпускать три популярные модели камер видеонаблюдения, наиболее востребованные российским рынком: WV-S2131LRF (внутренняя купольная), WV-X6531NRF (уличная PTZ) и WV-S1132RF (корпусная). Перечисленные модели, по данным Merlion, обеспечивают до 30% продаж всех камер японской компании в России. В дальнейшем ассортимент может быть расширен, считают в компании.

На начальном этапе планируется выпускать три популярные модели камер видеонаблюдения

«Умные» самообучающиеся устройства, по данным производителя, позволяют оперативно, без вмешательства человека обеспечивать высокое качество изображения даже в условиях плохой видимости. Широта динамического диапазона (способность передавать яркость реальных объектов на фотографии или видеозаписи) в 144 дБ позволяет находить сбалансированную экспозицию при быстро меняющемся освещении и сильной засветке части кадра. Использование сенсоров i-pro, как утверждают в Merlion, гарантирует активацию режима цветного ночного видения. Кодек h.265 и технология Smart Coding обеспечивают снижения битрейта видеопотока без потери его качества, позволяя уменьшить нагрузку на канал связи до, тем самым упрощая хранение и передачу видеоданных.

Устройства оснащены технологиями iA (intelligent Auto) и ROI (Region of interest, самообучаемая технология кодирования). Производитель утверждает, что iA позволяет устройству автоматически анализировать сцену и подстраивать основные параметры камеры в режиме реального времени, тем самым минимизируя риск возникновения искажений картинки – «размытия» движущихся объектов, к примеру. За счет системы ROI камера автоматически обнаруживает зоны с движущимися людьми или транспортными средствами и обеспечивает высокое качество картинки в данных областях, в то время как статичные участки кадра могут сжиматься с потерей качества в угоду снижению требований системы к пропускной способности канала или вместительности хранилища данных.

Сферы применения

По данным Merlion, IP-камеры Panasonic сегодня применяются во многих отраслях промышленности, энергетики, транспорта и в государственном секторе.

Вышеупомянутые модели камер, например, использовались на объектах Чемпионата мира по футболу 2018 г., а модели прошлых лет устанавливались в преддверии зимней Олимпиады 2014 г. на инфраструктурных и спортивных объектах Сочи.

Сотрудничество Merlion и Panasonic

Компания Merlion основана в 1992 г. в России. По данным на 2015 г., в ее штате числится свыше 7 тыс. сотрудников. Помимо дистрибьюторской деятельности Merlion развивает ряд сторонних проектов. В компанию входят: федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника», электронный дискаунтер «Ситилинк», технический центр Merlion Engineering, сеть компьютерных сервисов «Сеть компьютерных клиник», а также торговая марка компьютерной техники iRU (располагает тремя производственными площадками в Москве и Московской области) и торговая марка «Бюрократ», занимающаяся производством канцелярских принадлежностей, деловых аксессуаров и офисной мебели.

В ноябре 2018 г. CNews писал о заключении соглашения между Panasonic и Merlion, по условиям которого последняя стала эксклюзивным дистрибьютором классических мобильных телефонов на территории России. Таким образом, впервые за более чем 10 лет в нашей стране стало возможным приобрести телефон японского вендора, ориентированный в первую очередь на представителей старшего поколения.

Модельный ряд сотовых телефонов Panasonic для рынка России представлен только лишь KX-TU150, которая обойдется в сумму от 3 тыс. руб. и распространяется через магазины «Ситилинк».