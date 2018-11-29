В России впервые за много лет будут продавать мобильники Panasonic. Пока очень дешевые

Российский рынок сотовых телефонов впервые в этом десятилетии пополнился актуальными моделями японской компании Panasonic. В будущем в страну могут приехать и смартфоны этой марки под управлением ОС Android.

Сотовые телефоны Panasonic вновь открыли для себя Россию

Российская компания Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором сотовых телефонов марки Panasonic на территории России. Впервые за более чем 10 лет в нашей стране можно купить классический мобильник японского вендора, без Android, приложений и ежедневной подзарядки.

Сотрудничество, документы о котором уже подписаны обеими сторонами, началось с телефона модели Panasonic KX-TU150, уже поступившего в продажу в сети магазинов «Ситилинк». Одним из последних классических телефонов Panasonic, представленных в России, был компактный моноблок G50 образца 2003 г., на момент релиза стоивший $280.

Планы на будущее

Модельный ряд сотовых телефонов Panasonic для рынка России пока представлен только лишь KX-TU150 стоимостью от 3000 рублей. Сейчас телефон предлагается исключительно в черном варианте исполнения, но в январе 2019 г. станут доступны два других оттенка – ярко-красный и темно-синий. До конца первого квартала 2019 г. ввоз дополнительных моделей телефонов Panasonic на территорию России не планируется.

Целевая аудитория

Классические сотовые телефоны Panasonic нового поколения ориентированы в первую очередь на представителей старшего поколения, не желающих или в силу состояния здоровья не имеющих возможности переходить на современные смартфоны. Модель KX-TU150 отвечает базовым требованиям пожилых пользователей, в том числе и длительному времени автономной работы. Заряда батареи емкостью 1400 мАч телефону хватает на 6 часов разговоров или до 700 часов ожидания.

Panasonic KX-TU150 - первый за много лет официально продающийся в России мобильник Panasonic

К дополнительным особенностям телефона относится нативная совместимость с современными слуховыми фотоаппаратами, а пользователи с плохим зрением оценят большой цветной дисплей и крупные аппаратные кнопки для быстрого набора номеров. В KX-TU150 имеется кнопка SOS для экстренного вызова в случае нештатных ситуаций.

Помимо старшего поколения, KX-TU150 подойдет как детям дошкольного возраста, так и ученикам начальных классов, родители которых пока не готовы покупать им дорогие смартфоны. Телефон позволит всегда быть на связи с ребенком за счет хорошей автономности и в то же время не будет отвлекать его от учебного процесса ввиду отсутствия встроенных игр.

Смартфонов тоже пока не будет

Panasonic производит не только сотовые телефоны но и полноценные Android-смартфоны с современной начинкой, в том числе модель Toughbook P-01K в усиленном корпусе с защитой от воды, ударов и падений. О конкретных планах по ввозу смартфонов данной марки в Россию Merlion пока не сообщает, но вероятность расширения модельного ряда за счет смартфонов все же отлична от нуля. Дистрибьютор и производитель вернутся к обсуждению этого вопроса в ближайшем будущем.

История Merlion

Компания Merlion основана в 1992 г. в России. За 26 лет своей истории она стала одним из крупнейших российских дистрибьюторов компьютерной и цифровой техники. По данным за 2015 г., в ее штате числится свыше 7000 сотрудников. Помимо дистрибьюторской деятельности, Merlion развивает ряд сторонних проектов. В компанию входят: федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника», электронный дискаунтер «Ситилинк», технический Центр Merlion Engineering, сеть компьютерных сервисов «Сеть компьютерных клиник», а также торговая марка компьютерной техники iRU и торговая марка «Бюрократ», занимающаяся производством канцелярских принадлежностей, деловых аксессуаров и офисной мебели.

Panasonic на рынке телефонов и возврат к истокам

Наибольшая активность Panasonic на мировом рынке сотовых телефонов пришлась на период с 2002 г. по 2005г., и за это время она прошла путь от гигантских моноблоков с антенной наподобие G450 и до компактных раскладушек с фотокамерой, к примеру, VS2. Как и Nokia образца тех времен, Panasonic любила экспериментировать с дизайном и эргономикой. Одним из самых оригинальных и запоминающихся ее телефонов стал G70, внешне напоминавший пудреницу.

В 2007 г. с появлением самого первого Apple iPhone 2G покупателей стали привлекать именно новые устройства – смартфоны, а релиз первой версии ОС Android в 2008 г. лишь закрепил тенденцию. Но даже спустя более 10 лет с момента выхода первого «Айфона», классические мобильные телефоны, несмотря на ограниченный в сравнении со смартфонами набор функций, по-прежнему пользуются высоким спросом во всем мире в общем и в России в частности. По данным исследовательской компании J’son & Partners Consulting, в 2016 г. в нашей стране было продано более 10,6 млн сотовых телефонов, что говорит о повышенном интересе к ним.