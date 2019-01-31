Итоги импортозамещения: 99% СУБД и 96% ОС в госорганах иностранные

Счетная палата проанализировала траты российских госорганов на импортозамещение ПО в 2017-2018 гг. Аудиторы отмечают отсутствие у госорганов четких планов импортозамещения и наличие нарушений при осуществлении госзакупок. Кроме того, для госорганов не установлены единые характеристики закупаемого ПО, что позволяет им приобретать иностранные продукты с якобы необходимой избыточной функциональностью.

Импортозамещение ПО в России

Переход российских госорганов на отечественное ПО идет недостаточными темпами в связи с отсутствием у них четких планов перехода. К такому выводу пришла Счетная палата, оценившая, как госорганы расходуют средства бюджета и госфондов на закупку ПО. Объектами проверки стали 80 федеральных госорганов и органов управления государственными внебюджетными фондами, госорганы 85 регионов, а также 36 городских округов с численностью населения более 500 тыс. человек. Проверка охватила период с 2017 по 2018 гг.

По состоянию на 30 октября 2018 г. за период 2017-2018 гг. федеральные, региональные и 36 муниципальных госорганов потратили на закупку ПО около 33 млрд руб. Счетная палата рассмотрела в ходе проверки 33,7 тыс. совершенных в связи с этим государственных и муниципальных закупок. Аудиторы обнаружили, что в 121 закупке федеральных госорганов и госфондов на сумму почти 3,3 млрд руб. имеются признаки нарушений нормативовпо импортозамещению.

Проверенные аудиторами 36 муниципальных образований потратили на приобретение ПО около 951,8 млн руб., то есть всего около 2,9% от общих трат госорганов и госфондов. Палата относит это насчет того, что в паспорте проекта «Цифровая экономика» не затронуты вопросы импортозамещения ПО на муниципальном уровне.

Какие иностранные продукты используются

В 2017-2018 гг. более 96% госорганов и госфондов в России использовали ОС, которых нет в реестре российского ПО. Около 82% госорганов пользовались зарубежными почтовыми серверами. Более 99% госорганов использовали СУБД Microsoft или Oracle, а также открытые СУБД Red Hat, CentOS, Sybase SQL Anywhere, FreeBSD и др. Этих СУБД нет в реестре российского ПО, у некоторых из них есть ограничения по использованию и технической поддержке на территории России.

Что касается систем электронного документооборота и информационной безопасности, то здесь российское ПО составляет три четверти используемой продукции — например, применяются защитные системы «Лаборатории Касперского».

В регионах серверные операционные системы, службы каталога и базовые службы Microsoft и других зарубежных вендоров используется примерно в 94% случаев, иностранные СУБД — в 100% случаев, зарубежные почтовые системы — в 91% случаев. Зарубежные защитные системы в регионах используют 38% госорганов.

Проанализировав планы по импортозамещению, представленные на официальных сайтах ОАО «РЖД», ФГУП «Почта России», ПАО «Ростелеком» и ПАО «Газпром», Счетная палата пришла к выводу, что в этих планах нет данных об импортозамещении общесистемного ПО. Речь идет, в частности, о закупках для миграции с иностранных СУБД на российские, а также о закупках российского офисного ПО, ПО для ведения бюджетного учета и геоинформационных систем.

Анализ нормативов

Счетная палата проанализировала решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в сфере закупок ПО. Аудиторы пришли к выводу, что действующими нормативами не установлены какие-либо ограничения к характеристикам закупаемых продуктов. Такие ограничения не позволили бы заказчикам закупать ПО с избыточными характеристиками.

В отсутствие соответствующих нормативов заказчики устанавливают завышенные требования к функциональности закупаемых продуктов, что ограничивает конкуренцию и ставит в необоснованно выгодное положение иностранных вендоров. Кроме того, это ведет к перерасходу бюджетных средств.

Счетная палата отмечает, что такая регуляторная норма импортозамещения, как приоритет российским товарам и производителям в виде преференции в размере 15%, применяется редко. Дело в том, что данный механизм не применим при поставке ПО не в составе программно-аппаратных комплексов.

Также не был реализован своевременно и в полном объеме запрет на приобретение иностранного ПО при наличии российского аналога, поскольку соответствующие запретительные меры «имеют характер преодолимых ограничений, не имеют механизмов контроля и администрирования исполнения», отмечают аудиторы.

Счетная палата назвала причины медленного импортозамещения ПО в России

Кроме того, для реализации импортозамещения заказчики не используют существующие меры технического регулирования и стандартизации — они игнорируют обязательные требования при планировании и совершении закупок, отмечает палата.

Также аудиторы обращают внимание, что механизм планирования и централизации закупок ПО в 2017-2018 гг. пока что не заработал. Из ГРБС средства на закупку ПО не были переданы в Минкомсвязи. Напомним, по новым правилам централизованные закупки офисного и защитного софта для госорганов будет осуществлять Минкомсвязи, а ПО для ведения бюджета будет закупать Федеральное казначейство.

Аудиторами также был отмечен низкий уровень исполнения директив о закупках отечественного ПО российскими представителями в советах директоров акционерных обществ с госучастием. Такие общества в 2017-2018 гг. являлись крупнейшими заказчиками иностранного ПО.

Достигнутые показатели

На 2018 г. для госорганов были установлены определенные целевые показатели в реализации импортозамещения ПО. Доля отечественного ПО в госорганах должна была превысить 50%, если говорить о стоимости всех закупок. Для компаний с госучастием порог был установлен на уровне 40%.

Счетная палата отмечает, что в 2018 г. 80 госорганов и госфондов смогли достичь показателя 50,1%, а 85 региональных органов добились результата в 55,3%. Одновременно 36 органов муниципального управления добились результата в 66,3%, выполнив таким образом целевой показатель на 2019 г. В среднем доля отечественного ПО в госзакупках составила 52,9%.

При этом был зафиксирован рост данного показателя в региональных госорганах с 53% в 2017 г. до 59,4% за первые три квартала 2018 г., при среднем значении в 2017-2018 гг. на уровне 55,3%.

Порог в 50% не смогли преодолеть Минфин, Фонд социального страхования, МИД, Судебный департамент при Верховном Суде, Федеральное агентство по туризму, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Минздрав и Федеральное архивное агентство.

В закупках офисного ПО доля отечественных продуктов в 2017-2018 гг. составил 68,21%. По подсчетам аудиторов, в российских госорганах и государственных внебюджетных фондах насчитывается более 1,6 млн пользователей офисного ПО. В 2017-2018 гг. 92,8% закупок зарубежного офисного ПО в госорганах пришлось на Минздрав, Судебный департамент при Верховном Суде, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд.