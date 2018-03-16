Российские технологии «детекции» лиц и автомобилей перенесли на «Эльбрусы» для нужд МВД

Известный отечественный разработчик систем по распознаванию видео перенес ряд своих технологий на российские процессоры «Эльбрус». Одним из перспективных заказчиков можно считать МВД.

Smart Engines на «Эльбрусах» для МВД

Как стало известно CNews, российский разработчик систем распознавания и обработки изображений Smart Engines адаптировал часть своих решений под платформу «Эльбрус» и перешел на цикл, когда новые разработки сразу создаются под отечественные процессоры, то есть не требуют последующего так называемого портирования.

Некоторые из разработок были созданы специально под актуальные задачи российской полиции и продемонстрированы на выставке в МВД, приуроченной к прошедшей 28 февраля 2018 г. расширенной коллегии министерства с участием Президента России Владимира Путина. Об этом CNews рассказали в Smart Engines и в МЦСТ — компании-разработчике процессоров «Эльбрус».

По словам представителя МЦСТ Максима Горшенина, ПО Smart Engines работает на персональной станции «Эльбрус 801-РС», а также на вычислительном комплекс «Эльбрус 101-РС», который может выполнять функции бортового вычислителя в автомобиле или располагаться на мачте с видеокамерой. Непосредственно софт распознавания поддерживает четырехядерные «Эльбрус-4С», восьмиядерные «Эльбрус-8С» и процессоры со встроенным видеоядром и поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики «Эльбрус-1С+».

Системы распознавания видео Smart Engines перенесли на «Эльбрусы»

Безотносительно МВД все адаптированные решения уже доступны для заказчиков.

Какие технологии перешли на «Эльбрусы»

Компании МЦСТ и Smart Engines уже имели опыт сотрудничества, в частности, в проекте создания программно-аппаратного комплекса «Всеслав», назначением которого является сбор, обработка, индексирование и хранение персональных данных, полученных из различных источников: фото, видео, сканы документов и пр.

Теперь список разработок с применением технологий обеих компаний пополнился решениями по идентификации лиц в потоке визуальных объектов, детекции транспорта в движении, панарамировании (склейке в единую картинку группы фотографий), детекции сигналов светофоров, распознаванию удостоверений личности и номеров автомобилей.

Гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров пояснил CNews, что детекция сигналов светофоров по существу нужна для определения по видео, работает ли устройство в принципе (система вычленяет светофоры из множества других огней на трассе) и по нужному ли алгоритму. Что касается детекции транспорта в потоке, то в данном случае система на ходу (с борта автомобиля) распознает другие машины, движущиеся в попутном направлении, по визуальным признакам. Подобный детектор может использоваться в системах автоматического управления транспортом.

Технология определения положения транспортного средства в городе с видеокартинки, без ГЛОНАССА и GPS сличает картинку окружающей обстановки с камеры и сравнивает с сохраненной базой, — описали еще одно решение в МЦСТ. — Дальше определяет, с какими картинками в базе наилучшее совпадение, и по координатам, сохраненным в базе, определяет координаты текущего местоположения».

Перспективы использования в МВД

Стоит отметить, что переход МВД на использование отечественных процессоров, в том числе «Эльбрусов», фактически утвержден на правительственном уровне. В частности, обязанности министерства закупать определенный объем техники на «Эльбрусах» зафиксированы в утвержденном главой Правительства Дмитрием Медведевым в середине 2016 г. плане гарантированных закупок российской микроэлектроники на 2016-2018 гг. И, как выяснил CNews, МВД стало самым дисциплинированным исполнителем этого плана — хотя и исключительно на фоне других министерств и ведомств.

В отношении Smart Engines у МВД никаких предписаний нет. Поэтому перспективы использования ее решений в полиции неопределенны. Правда, по словам Максима Горшенина, на вышеупомянутой выставке в министерстве технологиями этой компании на «Эльбрусах» заинтересовалось региональное руководство МВД как минимум двух областей, выразив желание взять их на тестирование.

Несколько фактов о Smart Engines

Smart Engines — российский разработчик систем обработки изображений и распознавания символов в видеопотоке. Компания была основана в 2010 г., но до 2015 г. работала только на зарубежном рынке. Ее штат насчитывает более 45 сотрудников из России и других стран, среди них 14 имеют ученую степень.

Генеральным директором Smart Engines является Владимир Викторович Арлазаров. Директором по научной части и соучредителем Smart Engines выступает Владимир Львович Арлазаров, сооснователь еще нескольких российских ИТ-компаний. В частности, он является основателем компании Cognitive Technologies, где с 1991 г. по 2008 г. занимал пост генерального директора.

Технологии Smart Engines используют компании SITA (швейцарский разработчик ИТ для авиации), MITEK Systems (американский разработчик средств идентификации для мобильных ОС), Jumio (американский разработчик инструментов идентификации для платежных систем), а также австрийская компания-интегратор S&T System Integration & Technology Distribution и японская AlterKnowledge.

В декабре 2016 г. система распознавания документов Smart IDReader была внесена в Реестр отечественного ПО, курируемый Минкомсвязи.