План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией

Принятый в середине 2016 г. план гарантированных закупок отечественной гражданской микроэлектроники по итогам полутора лет его исполнения выглядит как полностью проваленный. Результаты исследования CNews говорят о том, что либо электроника практически не закупалась, либо реализация плана происходит на непубличных тендерах силовиков, что противоречит гражданскому характеру программы.

Неработающий план закупок российских чипов

Как установил CNews, разработанный Минкомсвязи и утвержденный Правительством план гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на 2016-2018 гг. по всем признакам далек от реализации. Мониторинг сайта госзакупок и закрытая позиция заинтересованных ведомств позволяют сделать вывод, что по линии публичных процедур план был лишь частично исполнен в отношении закупок микропроцессоров «Эльбрус» и «Байкал» и полностью провален в отношении приобретения микросхем «Микрона», «Ангстрема-Т» и других.

Напомним, одобрение плана состоялось 5 апреля 2016 г. — в соответствии с тематическими поручениями Президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ был принят на заседании правительственной комиссии по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Мероприятие прошло под председательством Медведева, который позже, в мае 2016 г., подписал соответствующие официальные документы.

Как сообщал в апреле глава Минкомсвязи Николай Никифоров, план охватил перечень микроэлектроники, закупаемой ведомствами за счет средств федерального бюджета, включив примерно 50 млн единиц различных видов изделий. «Это часть системной деятельности в части импортозамещения, — прокомментировал чиновник. — Многие годы государством закупались преимущественно зарубежные изделия в области микроэлектроники. Мы считаем, что здесь должен действовать в хорошем смысле протекционизм».

Что именно включает план

Рассматриваемый план (скачать с сайта CNews; копия документа взята с сайта «Экспертного центра электронного государства», в ходе общения с пресс-службой Минкомсвязи его достоверность опровергнута не была) содержит несколько разделов. В его основной части фигурирует пять министерств.

По линии МВД указан проект выпуска водительских удостоверений нового поколения. Предполагалось, что ведомство должно было закупить по 18 млн бланков с чипами в 2017 и 2018 гг. и реализовать некий пилот в 2016 г. В графе разработчиков и потенциальных производителей указан «Микрон». Непосредственным производителем готовых документов — «Гознак». Необходимый объем финансирования прописан на уровне 14,6 млрд руб. за два года.

Правительственный план закупок гражданских отечественных чипов или провален, или засекречен

По линии Минздрава в плане указан проект выпуска электронного полиса обязательного медицинского страхования. В 2016 и 2017 г. их должно было появиться 6 млн и 3 млн штук соответственно, а также еще 2 млн в 2018 г. В 2016-2017 гг. на это предполагалось потратить ориентировочно 2,1 млрд руб. В 2018 г. — 511 млн руб. Разработчиками чипов заявлены «Микрон» и «Анстрем-Т». Непосредственным производителем готовых документов — «Гознак».

По линии Минобороны и МЧС предполагалось появление персональных электронных карт и электронных жетонов военнослужащего. У Минобороны должно было появиться по 650 тыс. комплектов в 2017 и 2018 гг. (на 585 млн руб.), у МЧС — 1 тыс. в 2017 г. (на 1,5 млн руб.) и 200 тыс. в 2018 г. (на 300 млн руб.). Производители электроники — «Микрон» и «Анстрем-Т».

Еще один пункт основной части плана касался Федеральной миграционной службы (ФМС), которая была упразднена в один день с одобрением плана — 5 апреля 2016 г., а ее функции переданы в МВД. В этой части документа говорилось о выпуске паспортно-визовых документов нового поколения. Планировалось, что документов с чипами должно было появляться ежегодно по 2 млн штук с бюджетными расходами на них на уровне 430 млн руб. в год. Разработчики электроники — «Микрон» и «Анстрем-Т». Непосредственный производитель готовых документов — «Гознак». При этом только в этом разделе были отдельно прописаны расходы на гознаковские бланки (сами по себе электронной продукцией не являются) — по 3,1 млрд руб. ежегодно.

Второй раздел плана имеет название «Прогноз потребностей в закупках изделий микроэлектроники… негосударственными организациями за счет внебюджетных средств». В нем фигурируют две структуры.

По линии Минприроды предполагался к реализации проект маркировки ценных пород древесины. В его рамках в 2017 г. предстояло закупить 400 тыс. чипов, в 2018 г. — 800 тыс. Производители электроники — «Микрон» и «Анстрем-Т». Объем финансирования указан не был. Источниками финансирования были прописаны «хозяйствующие субъекты».

По линии Центробанка планировался выпуск карт платежных систем — до 2 млн штук в 2016 г., от 15 млн до 24 млн в 2017 г. и от 13 млн до 20 млн в 2018 г. Производители чипов и источники финансирования — те же.

Последний раздел плана называется «Проект обеспечения МВД России вычислительными устройствами и аппаратно-программными комплексами». Предполагалось, что серверов на базе процессоров «Эльбрус-4С» и «Эльбрус-8С» производства МЦСТ в 2016 г. силовики закупят 216 штук за 216 млн руб., в 2017 и 2018 гг. — по 8,5 тыс. суммарно за 17 млрд руб. Кроме того, подразумевалось, что рабочих станций на базе процессоров «Байкал-Т1» силовики в 2016 г. купят 10 тыс. штук за 273 млн руб., в 2017 и 2018 гг. — по 50 тыс. штук суммарно на 2,73 млрд руб.

Что в реальности было закуплено

Каких-либо следов приобретения в 2016-2017 г. чипов «Микрона» и «Ангстрема-Т» по первым двум разделам плана CNews обнаружить на сайте госзакупок не удалось.

Отметим, что «Гознак» в части госзакупок коплектующих является самостоятельной организацией, и во второй половине 2016 г. в три этапа приобрел у «Микрона» несколько тысяч RFID-меток за 24,3 млн руб. без указания их предназначения. На момент выхода материала в пресс-службе «Микрона» не смогли прокомментировать CNews сферу применения закупленных у организации микросхем. Однако в те же интервалы времени аналогичные RFID-метки (такими же по размеру и цене партиями) «Гознак» закупил у компании «РСТ-инвест», и руководитель направления по развитию бизнеса этой организации Ильдар Юлгушев заверил CNews, что данные микросхемы предназначались для известного проекта по маркировке меховых изделий. То есть с планом гарантированных закупок микроэлектроники никак связаны не были.

Однозначно в отношении исполнения плана не вызывают сомнений только состоявшиеся закупки техники на «Эльбрусах» и «Байкалах». Так, в ноябре 2016 г. МВД на процессорах «Байкал» заказало компьютеры для приема экзаменов на водительские права за 357 млн руб. На этих же чипах министерство в декабре 2016 г. заказало ПК для организации электронной очереди в своих отделениях. Непосредственно на компьютеры пришлось всего порядка 27 млн руб., но общий размер контракта составил 197,45 млн руб.

Оба эти контракта должны были быть исполнены (а значит и оплачены) уже в 2017 г. Однако в отношении успешного завершения первого из них у редакции еще в октябре 2017 г. возникли серьезные сомнения, которые в декабре нашли подтверждение в материале «Ведомостей». По данным издания, победившие в тендере «Т-платформы» поставили МВД компьютеры лишь на 71 млн руб., а остальную технику на 286 млн руб. министерство принимать отказалось. Судебные разбирательства по данному контракту продолжаются до сих пор.

Помимо этого в августе-декабре 2016 г. МВД дооснастило ЦОД единой системы информационно-аналитического обеспечения своей деятельности серверными узлами на процессорах «Эльбрус». На них пришлось 202,3 млн руб. от 222-миллионной общей суммы поставки «железа». Исполнение контракта должно было завершиться в декабре 2016 г.

Из других ведомств отличилось Минкомсвязи, которое в 2016 г. с «железа» и софта IBM перевело на серверы на «Эльбрусах» и свободное ПО ведомственный сегмент госсистемы миграционного и регистрационного учета «Мир». Сумма одного из контрактов в рамках этого проекта составила 195,26 млн руб., второго — 49,5 млн. Исполнение обоих контрактов должно было завершиться в 2016 г.

Кроме того, в июле 2017 г. Минкомсвязи для развития своего сегмента госсистемы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения приобрело за 80,9 млн руб. вычислительную технику по всей видимости именно на отечественных процессорах «Эльбрус»

Осуществлялась ли последняя из рассмотренных закупок в рамках реализации плана, не ясно. Что же касается вышеупомянутого импортозамещения в ГИС «Мир», то прямую связь приведенных двух закупок с планом в Минкомсвязи CNews подтвердили. При этом не вполне понятно, к какой части плана эти закупки относятся, но нужно помнить, что в момент принятия плана Николай Никифоров говорил, что это лишь базовый документ, который со временем станет расширяться.

Итоговые суммы закупок и их сравнение с плановыми

Просуммировав упомянутые данные, можно заключить, что в 2016 г. в рамках исполнения плана госструктуры должны были закупить российскую электронику как минимум на 2,3 млрд руб. (плюс потратить 3,1 млрд руб. на гознаковские бланки). И это без учета вышеупомянутых «расходов хозяйствующих субъектов», конкретный объем которых в плане не был определен.

В реальности можно проследить закупки лишь на 467 млн руб. Это совокупная сумма всей стоимости контрактов, которые зачастую включали не только электронику.

Аналогичные данные по 2017 г. выглядят следующим образом. При планах закупить чипы как минимум на 18,6 млрд (плюс потратить 3,1 млрд руб. на гознаковские бланки) прослеживаются закупки в лучшем случае на 349 млн руб.

Часть закупки по линии Минобороны, МВД и МЧС могли пройти в непубличном режиме. Однако это представляется странным с учетом того, что в официальном названии плана говорится о гражданской микроэлектронике, а не, например, специальной или военной.

Комментарии заинтересованных ведомств

Представитель пресс-службы Минкомсвязи Дмитрий Захаров сообщил CNews, что за исполнение плана закупок отечественных чипов отвечают министерства-заказчики, а координация реализации плана возложена на правительственную комиссию по ИТ, на заседании которой план был принят.

В этой комиссии глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявлен в качестве ответственного секретаря. Однако сообщить CNews, что конкретно в министерстве известно об исполнении плана, Захаров отказался.

С учетом того, что среди членов правкомиссии присутствуют сразу два представителя Минэка — министр Максим Орешкин и его заместитель, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, CNews с аналогичным вопросом обратился и в это министерство, но ответа не получил.

Во все упомянутые в плане структуры — Минздрав, Минобороны, МЧС, Минприроды и Центробанк — редакция разослала официальные запросы с просьбой подтвердить или опровергнуть выводы CNews о том, что по их линии в рамках реализации плана в 2016-2017 гг. ничего закуплено не было.

В ответ в пресс-службе Минприроды сообщили, что у этого ведомства в принципе нет полномочий на закупку чипов для маркировки древесины — «они переданы региональным властям». В пресс-службе Центробанка от комментариев официально отказались. В остальных структурах не ответили на запросы в течение месяца.

Что касается МВД, то, несмотря на частично реализованные закупки техники на «Эльбрусах» и «Байкалах», по линии этого министерства должны были еще закупаться чипы для водительских удостоверений нового поколения, а также, не исключено (по наследству от ФМС), чипы для модернизированных паспортно-визовых документов. В ответ на запрос CNews в пресс-службе ведомства официально сообщили, что сведения о выполнении МВД плана «относятся к информации ограниченного распространения», и в этой связи направить их в адрес редакции «не представляется возможным».

Из неофициального общения с представителем одной из перечисленных выше структур однозначно можно было заключить, что по ее линии действительно ничего закуплено не было — из-за того, что «вопрос оказался неоднозначным».

Неисполнение плана в 2016 г. подтверждал Медведев

В завершении отметим, что о неполном исполнении плана по итогам 2016 г. Дмитрий Медведев говорил 21 февраля 2017 г. на очередном заседание правительственной комиссии по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

«В 2016 году на закупку серверов, компьютеров, микрочипов и радиочастотных меток в общей сложности было использовано почти 4,5 млрд рублей из федерального бюджета, — заявил глава Правительства. — Тем не менее задачи, планы на прошлый год выполнены не в полном объеме».

Сумма в 4,5 млрд руб. никак не соотносится с данными вышеприведенного исследования. Из этого можно сделать вывод, что либо Медведев имел в виду выделенные, а не реально потраченные, средства, либо почти все эти деньги были освоены силовиками «за закрытыми дверями», что ставит под сомнение гражданскую специфику рассматриваемого здесь плана.