BlackBerry подала в суд на Facebook за копирование кнопок ее мессенджера

BlackBerry Limited подала иск против Facebook, обвиняя его в нарушении патентов на технологии шифрования и интерфейс BlackBerry Messenger. Истец утверждает, что эти элементы были скопированы также в WhatsApp и Instagram. BlackBerry Limited сейчас занимается только разработкой ПО, смартфоны не выпускает, а судебные тяжбы использует для получения дополнительных средств.

Иск против Facebook

Канадский разработчик ПО BlackBerry Limited подал в суд на компанию Facebook, обвиняя ее в нарушении патентов на приложение для обмена сообщениями. Истец утверждает, что сам Facebook, а также принадлежащие ему WhatsApp и Instagram, применяют технологии обмена сообщениями, изначально созданные в BlackBerry. За нарушение своих прав BlackBerry Limited требует возмещения, которое может выражаться в виде судебного запрета на использование спорных технологий или в виде денежной компенсации.

Напомним, BlackBerry Limited занимается исключительно разработкой ПО, в основном продуктов для безопасности мобильных устройств — после того, как активы BlackBerry по разработке и производству смартфонов были проданы в декабре 2016 г. китайской мультинациональной компании TCL.

Нарушенные патенты

Иск касается продукта BlackBerry Messenger, известного также как BBM. Решение является проприетарным, что подтверждено соответствующими патентами. BlackBerry утверждает, что именно ее мессенджер стоял у истоков мобильного общения, а Facebook незаконно позаимствовал оттуда ряд функций, относящихся к безопасности, пользовательскому интерфейсу, а также функциональности и обеспечивших в свое время успех BlackBerry Messenger.

В частности, по утверждению BlackBerry, Facebook нарушил патенты на криптографические техники, защищающие приватность пользователя в BlackBerry Messenger. Также было незаконно использована идея смешения мобильных игр и обмена сообщениями. Кроме того, в иске перечисляются в качестве заимствованных элементы интерфейса, широко используемые в различных мессенджерах вообще: дизайн уведомлений, отображение метки времени и возможность отметить друзей и членов семьи на фото.

Причины подачи иска

Facebook прокомментировал ситуацию следующим образом: «Иск BlackBerry прискорбно отражает текущее состояние ее бизнеса по обмену сообщениями. Оставив попытки изобрести что-то новое, BlackBerry теперь намерена обложить налогом чужие инновации. Мы намерены бороться». Заявление подписано вице-президентом Facebook Полом Грюалем (Paul Grewal).

Частью стратегии выживания BlackBerry является получение по суду выплат за нарушенные патенты

Со своей стороны информационное агентство Reuters пишет, что судебные разбирательства, касающиеся нарушения патентов, действительно являются частью стратегии гендиректора BlackBerry Джона Чена (John Chen) по получению денег для компании. В беседе с Reuters представительница компании Сара Маккинни (Sarah McKinney) не стала этого отрицать, однако уточнила, что такие разбирательства не являются основным компонентом стратегии BlackBerry. По ее словам, подаче иска предшествовали годы переговоров.

В настоящий момент в федеральном суде штата Делавэр в США все еще рассматривается иск BlackBerry против Nokia, поданный в феврале 2017 г. по поводу нарушения патентов на технологии беспроводной связи стандарта 3G и 4G. Также в прошлом году Qualcomm согласилась выплатить BlackBerry $940 млн, чтобы разрешить тяжбу, касающуюся выплат роялти.

Положение компании

BlackBerry, как и Nokia, проиграла битву за рынок смартфонов компании Apple и появившимся впоследствии производителям Android-устройств. Собственная платформа BlackBerry OS оказалась неконкурентоспособна не только на потребительском, но и на корпоративном рынке, где компания традиционно удерживала лидерство.

В 2009 г. BlackBerry контролировала пятую часть рынка мобильных устройств, занимая второе место сразу за его лидером — Nokia. Во II квартале 2016 г. доля вендора на мировом рынке смартфонов составила всего 0,1%, согласно данным Gartner. За последние годы в компании несколько раз сменилось руководство, были уволены тысячи сотрудников, изменилось название и даже платформа — производитель решил перейти на Android.

В конце 2016 г. BlackBerry передала право на выпуск гаджетов под своим брендом китайской TCL, сосредоточившись на разработке ПО. TCL Corporation со штаб-квартирой в городе Хойчжоу занимается выпуском и продажей телевизоров, мобильных телефонов, кондиционеров, стиральных машин, холодильников и мелкой бытовой техники. Ранее компания также приобрела права на бренд Alcatel.