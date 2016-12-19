Легендарный бренд BlackBerry перекуплен китайцами

BlackBerry передала право на производство и продажу смартфонов под ее брендом китайским партнерам из TCL Corporation. Сама компания сосредоточится теперь на разработке безопасного ПО.

Место на рынке

Канадский производитель смартфонов BlackBerry передал право на выпуск гаджетов под этим брендом китайской компании TCL. Как сообщается в блоге BlackBerry, долгосрочное лицензионное соглашение позволит производителю сосредоточиться на программном обеспечении для безопасности и сервисных услугах.

В октябре 2016 г. BlackBerry выпустила смартфон, который стал последним в ее самостоятельной производственной линейке. Причиной для такого решение стало ухудшение позиций компании на рынке устройств — она проигрывала «яблочным» и Android-устройствам.

По итогам II квартала 2015-2016 финансового года, завершившегося 31 августа 2016 г., выручка BlackBerry достигла $334 млн против $490 млн годом ранее. Убыток составил $372 млн против прибыли $51 млн в аналогичный период прошлого года.

Вслед за Alcatel

Китайская компания TCL Corporation со штаб-квартирой в городе Хойчжоу занимается выпуском и продажей телевизоров, мобильных телефонов, кондиционеров, стиральных машин, холодильников и мелкой бытовой техники.

BlackBerry уступила право на выпуск гаджетов под своим брендом китайской TCL

Ранее компания также приобрела права на бренд Alcatel. По условиям соглашения, для BlackBerry китайские бизнесмены, выступая в качестве мирового дистрибьютора, займутся разработкой дизайна смартфонов, их производством, продажами и технической поддержкой пользователей.

«Сотрудничество с нами стало первым шагом к появлению смартфонов Dtek50 и Dtek60 на мобильной ОС Android, обеспечивающих необходимый для клиентов и партнеров уровень безопасности», — подчеркнули в TCL. По словам генерального директора TCL Communication (дочернее предприятие TCL Corporation) Николаса Зибелля (Nicolas Zibell), партнерство позволит компаниям «усилить позиции на мировом рынке смартфонов».

Планируется, что смартфоны TCL будут продаваться во всех странах, за исключением Индии, Шри-Ланки, Непала, Бангладеша и Индонезии (по словам экспертов, эти страны являются ключевыми для бренда BlackBerry).

Переход к большим данным

В начале декабря текущего года в BlackBerry также заявили о запуске собственной платформы безопасности для корпоративного интернета вещей (Enterprise of Things, EoT), что стало новым шагом в истории компании после прекращения производства смартфонов. Платформа, объединившая в себе такие существующие технологии кибербезопасности как Good Technology, WatchDox, AtHoc и Encription, предназначена для работы с большими данными.