Тайный партнер Усманова владел акциями американских интернет-компаний на $80 млн

У Алишера Усманова и Юрия Мильнера обнаружился ранее неизвестный партнер по инвестициям в зарубежные интернет-компании. Им оказался давний знакомый Усманова Леон Семененко: как минимум через один из фондов группы DST он владел акциями Zynga и Groupon на сумму $78 млн.

Неизвестные подробности про группу фондов DST

В базе данных офшоров Международного союза журналистов-расследователей (ICIJ) обнаружилась информация о ранее неизвестном совладельце группы российской группы фондов DST, инвестировавшей в крупные зарубежные интернет-проекты. База данных ICIJ пополняется за счет утечек от регистраторов офшоров из разных юрисдикций, в частности, Mossack Fonseca (Панама) и Appleby (Бермудские острова).

Во что вкладывался DST

Фонд DST был создан Юрием Мильнером, владевшим долей в портале Mail.ru и активно инвестировавшим в различные интернет-проекты в России и на Украине: социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», игровой холдинг «Аструм», рекрутинговый ресурс Headhunter, платежная система Qiwi и др.

В 2008 г. крупнейшим акционером DST стал холдинг USM Алишера Усманова с партнерами Фархадом Мошири и Андреем Скотчем. В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO на Лондонской фондовой бирже.

Параллельно Мильнер создал фонд DST Global, основным акционером которого стал Усманов. Фонд приобрел пакеты акций социальной сети Facebook, разработчика игр для социальных сетей Zynga и скидочного сервиса Groupon (вместе с фондом доли в этих же проектах приобрел и Mail.ru Group).

Давний знакомый Алишера Усманова Леон Семененко оказался

его тайным партнером по инвестициям в зарубежные интернет-компании

Позднее Мильнер создал большое число фондов, в названии которых использовалась аббревиатура DST для инвестиций в зарубежные интернет-проекты. Данные фонды приобретали доли в китайских торговых площадках Alibaba и jd.com, площадке микроблогов Twiitter, музыкальном сервисе Spotify, сервисе по поиску квартир Airnbnb и др.

Фонды группы DST, как правило, приобретали доли в интернет-проектах с перспективой их выхода на IPO. После же IPO доли продавались. Так было, в том числе, с долями группы в трех вышеупомянутых проектах - Facebook, Zynga и Groupon - за них фонды DST выручили более $2 млрд

Мильнер управлял всеми фондами группы. Помимо Алишера Усманова в фонды DST инвестировали и другие субъекты. Так, недавно ICIJ выяснил, что среди таковых были две российские госкомпании: ВТБ и «Газпроминвестхолдинг».

Загадочный фонд DST Investments 5

В 2012 г. один из фондов группы DST Investments 5 неожиданно сообщил, что Мильнер более не является его управляющим. Причины произошедшего тогда не раскрывались.

Из базы данных ICIJ следует, что фонд DST Investments 5 принадлежал двум офшорам с острова Мэн: Bridgewater First Nominiees и Bridgewater Second Nominiees. Согласно данным Центробанка России (ЦБ), эти структуры были номинальными держателями офшора Huntless Holdings, который через другой офшор - Nenburg Finance - владеет российской компаний «Сибконсалтгрупп», а та в свою очередь является акционером банка «Раунд».

Конечным собственником данной структуры активов в материалах ЦБ указан Леон Семененко. Учитывая, что офшоры Bridgewater First Nominiees и Bridgewater Second Nominiees действуют в его интересах, можно предположить, что Семененко стоял и за фондом DST Investments 5.

Партнер Усманова владел акциями Groupon и Zynga

Семененко ранее упоминался как помощник Алишера Усманова и советник главы холдинга «Металлинвест», входящего в группу USM. В 2013 г. USM продала Семененко банк «Раунд», который в 2017 г. отошел другому выходцу из «Металлинвеста» Ирине Лупичевой. Банк «Раунд» известен, в первую очередь, партнерством с подконтрольному USM сотовому оператору «Мегафон» по выпуску банковской карты, интегрированной с абонентским счетом оператора.

По данным отчетности, которую фонд DST Investments 5 сдавал в Американскую комиссию по ценным бумагам (SEC), в конце 2012 г. фонд владел 2,6% акций Zynga и 0,4% акций Groupon. Рыночная цена этих пакетов акций составляла, соответственно, $62,9 млн и $14,9 млн.

То есть у фонда были ценные бумаги американских ценных бумаг на общую сумму $78 млн. После 2013 г. фонд перестал сдавать свою отчетность в SEC, а в 2014 г. он был ликвидирован. Скорее всего, принадлежавшие DST Investments 5 доли в Zynga и Groupon были проданы.

Из материалов ICIJ следует, что два офшора, действующих в интересах Семененко, также были акционерами другого фонда из группы DST: DST Investments 7. А вместе со структурой холдинга USM Ardoe Finance они же владели еще и фондом DST Investments 6. Этот фонд также владел долями в Zynga и Groupon рыночной стоимостью $80 млн. Фонд продал их к 2014 г.

Как Семененко помог Усманову с вложением средств «Газпроминвестхолдинга»

Согласно расследованию ICIJ, Семененко участвовал в интересной серии сделок, проведенной Алишером Усмановым. В 2005 г. Семененко создал на Британских Виргинских островах офшор Kanton Services. В 2009 г. «Газпроминвестхолдинг» приобрел в нем контроль за $920 млн. Холдинг принадлежит «Газпрому», но в то время им руководил Усманов.

Затем, в 2011 г., Kanton стал крупнейшим акционеров фонда DST USA II, одного из фондов группы DST. Этот фонд приобрел 3% акций Facebook. В 2012 г. контроль над Kanton Services (и, соответственно, фондом DST USA II) перешел к структурам Усманова.

После этого Facebook провел IPO, в ходе которого DST USA II продал часть принадлежащих ему акций за $1 млрд. Оставшийся у фонда пакет акций Facebook оценивался в $1,9 млрд. То есть Усманов на средства «Газпрома» осуществил инвестицию в Facebook.