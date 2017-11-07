Утечка. Как ВТБ и «Газпром» помогали Мильнеру и Усманову покупать Facebook и Twitter

Утечка документов об оффшорах из Бермудских островов открыла интересные подробности покупки фондами DST Юрия Мильнера и Алишера Усманова акций Facebook и Twitter. Денежные средства на покупку акций привлекались, в том числе, от госбанка ВТБ и «Газпроминвестхолдинга».

Бермудские документы пролили свет на инвестиции россиян в Facebook и Twitter

Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) опубликовал результаты расследования об оффшорах из Бермудских островов, в создании которых принимала участие юридическая компания Appleby.

Расследование получило название Paradise Papers и стало результатом масштабной утечки документов из Appleby, объем которых достигает 13,4 млн.

В расследовании ICIJ принимали участие журналисты ряда крупных изданий из разных стран мира, включая британскую The Guardian. Одним из результатов расследования стало выяснение того факта, что российские госкомпании «Газпром» и ВТБ через группу фондов DST Юрия Мильнера участвовали в покупке акций социальных сетей Facebook и Twitter.

Как Мильнер и Усманов инвестировали в интернет-проекты

Напомним, фонд DST (Digital Sky technologies) был основан Юрием Мильнером и в середине 2000-х активно покупал доли в различных российских интернет-компаниях: портала Mail.ru, социальных сетей «Одноклассники» и «Вконтакте», рекрутингового ресурса HeadHunter и др.

В 2008 г. крупнейшим инвестором DST стал USM Holdings Алишера Усманова. После этого был создан отдельный фонд DST Global для инвестирования в зарубежные интернет-проекты. В числе прочего были приобретены акции Facebook, сервиса купонных объявлений Groupon и разработчика игр для социальных сетей Zynga.

Основатель Facebook Марк Цукерберг (слева) и его инвестор Юрий Мильнер

Осенью 2010 г. фонд DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO на Лондонской фондовой бирже. Перед этим приобретенные россиянами акции зарубежных интернет-компаний были разделены между Mail.ru Group и фондом DST Global, основным владельцем которого был Усманов.

Мильнер продолжил активно инвестировать в зарубежные интернет-проекты и создавать различные фонды, в названии которых есть аббревиатура DST. Фонды привлекали средства различных инвесторов, включая Усманова.

В 2012 г. Facebook провел IPO, в ходе которого Mail.ru Group и DST Global активно продавали свои акции. К 2014 г. Mail.ru Group и DST Global полностью избавились от акций Facebook, Zynga и Groupon.

Параллельно различные фонды группы DST скупали акции других интернет-проектов:- Twitter, китайских интернет-площадок Alibaba и 360bay.com (впоследствии была переименованной в Jd.com), музыкального сервиса Spotify, сервиса по поиску недвижимости Airbnb и др.

Как правило, после того как такие площадки выходили на IPO, фонды группы DST избавлялись от их акций. Так произошло, например, с акциями Twitter, который провел IPO в 2013 г.

Как ВТБ вкладывался в акции Twitter

Из документов, которые изучили ICIJ и The Guardin, следует, что в этих инвестициях участвовал госбанк ВТБ. В частности, в 2011 г. ВТБ вложил $190 млн фонд DST Investments 3, зарегистрированный на острове Мэн. Затем фонд приобрел около 2% акций Twitter. На момент IPO данный пакет стоил $325 млн. Фонд продал принадлежащие ему акции Twitter весной 2014 г.

Как «Газпром» помогал Усманову покупать акции Facebook

Что касается «Газпрома», то холдинг через свою «дочку» «Газпроминвестхолдинг» с 2005 г. начал вкладывать средства в оффшор Kanton Services с Британских Виргинских островов. В 2009 г. «Газпроминвестхолдинг» за $920 млн получил контроль в данном оффшоре.

В 2011 г., Kanton стал крупнейшим акционером фонда DST USA II. Затем данный фонд приобрел порядка 3% Facebook. Далее фонд DST USA II перешел под контроль структур Усманова.

После выхода Facebook на IPO фонд продал часть своей доли более чем за $1 млрд. Стоимость оставшегося у фонда пакета составляла на момент размещения $1,9 млрд.

Что касается Kanton, то, как утверждает ICIJ, этот оффшор связан с Алишером Усмановым: в 2005 г. он принадлежал Леону Семененко, одному из его бизнес-партнеров. Интересно также, что летом 2014 г., когда ВТБ попал под американские санкции, госбанк передал фонд DST Investment III.

Отметим, что в то время Усманов был главой «Газпроминвестхолдинга». Получается, что Усманов приобретал акции Facebook, в том числе на средства «Газпроминвестхолдинга», руководителем которого он тогда был. Доля, которую «Газпроминвестхолдинг» приобрел за $920 млн и передал Усманову, на момент размещения стоила уже $2,9 млрд.

Мильнер подтвердил авторам расследования», что он привлекал средства ВТБ для покупки акций Twitter. Мильнер сотрудничал с ВТБ и при покупке акций 360bay.com, но ВТБ был пассивным инвестором, подчеркивает предприниматель.

Относительно «Газпроминвестхолдинга» Мильнер заявил, что не знал о его участии в сделках с Facebook. Предприниматель знал лишь об участии фонда Kanton, который мог использовать средства различных инвесторов.

В ВТБ подтвердили, что участвовали в покупке акций Twitter, отметив, что это была финансовая инвестиция, не имевшая политической составляющей. В «Газпроме», в свою очередь, подтвердили, что выдавали заем оффшору Kanton на общекорпоративные нужды.