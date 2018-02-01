Налоговые реформы Трампа превратили успешный квартал Microsoft в убыточный

По результатам последнего квартала Microsoft зафиксировала чистый убыток на сумму $6,3 млрд, поскольку была вынуждена уплатить государству $13,8 млрд по новому налоговому законодательству. Если бы не это, компания получила бы $7,5 млрд прибыли.

Итоги квартала

Выручка компании Microsoft по итогам октября-декабря 2017 г. составила $28,9 млрд, что на 12% больше аналогичного показателя за предыдущий год. По результатам этого же квартала компания зафиксировала чистый убыток на сумму $6,3 млрд, обернувшийся потерей $0,82 на каждую акцию. В 2016 г. за аналогичный период Microsoft получила $6,3 млрд прибыли.

Корпорация объясняет падение прибыли тем, что ей пришлось уплатить разовый сбор в размере $13,8 млрд, предусмотренный недавними изменениями в налоговом законодательстве США. Если бы не это, то прибыль в минувшем квартале достигла бы $7,5 млрд, показав годовой рост на 20% и обеспечив выплату $0,96 на акцию, утверждает Microsoft. Октябрь-декабрь 2017 г. является для компании II кварталом финансового 2018 г.

За что заплатила Microsoft

В ноябре 2017 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал закон № 115-97 «О сокращении налогов и занятости», который существенно изменил систему корпоративного налогообложения в стране. Согласно закону, американские компании, имеющие капиталы за рубежом, обязаны уплатить с них разовый сбор в размере 15,5% для наличных средств и 8% для других видов капитала, как будто они возвращают эти средства в США.

В результате многие крупные компании по итогам минувшего квартала будут вынуждены уплатить государству значительные суммы. В случае Apple выплата может достичь $38 млрд, отмечает ресурс Ars Technica.

Выручка по сегментам

В сегменте «умного облака», к которому относятся платформы Azure, Windows Server, SQL Server, Visual Studio и Enterprise Services, продажи Microsoft достигли $7,8 млрд, показав годовой рост на 15%. При этом денежные поступления непосредственно от Azure продемонстрировали рост на 98%. Выручка от серверных продуктов выросла на 4%, от серверных и облачных вместе — на 18%. Количество рабочих мест, на которых используется Enterprise Mobility, выросло на 64% и достигло 60 млн. Поступления от Enterprise Services показали годовой рост на 5%.

Налоговая реформа Дональда Трампа нанесла удар по прибыли Microsoft

В сегменте производительности и бизнес-процессов, в состав которого входят продукты Office, Exchange, SharePoint, Skype и Dynamics, выручка достигла $8,95 млрд, что на 25% больше прошлогоднего показателя. Около 15% роста этому сегменту обеспечила соцсеть LinkedIn, остальное приходится на долю Office 365.

За год Microsoft увеличила количество подписок на Office 365 на 4,3 млн, достигнув общего количество в 29,2 млн. По итогам квартала количество проданных Office 365 выросло на 30%, а выручка от их продаж — на 41%. Одновременно продажи Office и серверных приложений на местах снизились на 16%. Продукты для планирования ресурсов предприятия (ERP) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) Microsoft Dynamics показали рост выручки на 10%.

Третий сегмент, в котором учитываются продажи Windows, Xbox и аппаратуры, а также выручка от поиска и рекламы, принес компании $12,2 млрд, показав годовой рост на 2,4%. Игровые продажи обеспечили корпорации $3,9 млрд выручки, что на 8% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Количество ежемесячных пользователей Xbox Live достигло 59 млн, увеличившись за год на 4 млн. На 13% выросла выручка от поиска.

ОС Windows показала рост выручки на 11% в сегменте OEM Pro одновременно со спадом на 5% в сегменте не-Pro.

Выручка от продаж устройств Surface достигла $1,3 млрд, продемонстрировав в рост на 1%. Издание Ars Technica отмечает, что в январе 2015 г., когда на рынке был представлен только Surface Pro 3, квартальная выручка Microsoft от продажи этих устройств составляла $1,1 млрд. С тех пор ассортимент успел пополнится устройствами Surface Laptop, двумя вариантами Surface Book 2, нишевым Surface Studio и Surface Pro 2017, однако продажи остались примерно на том же уровне.