«Мой офис» научился работать на процессорах «Байкал»

Пакет офисных приложений «Мой офис» был адаптирован для российского ПК «Таволга терминал», основой которого является также российский процессор «Байкал-Т1». ПК работает под управлением ОС Linux.

«Мой офис» появится на «Таволга терминале»

Десктопная версия пакета офисных программ «Мой офис» будет поддерживаться рабочими станциями «Таволга терминал», созданными на базе российских процессоров «Байкал-Т1». Компания «Новые облачные технологии», разработчик пакета «Мой офис», и компания «Т-Платформы», создавшая «Таволга терминал», уже заключили соответствующее соглашение о технологическом партнерстве.

Пакет «МойОфис Стандартный», способный работать на «Таволга терминале», начнет распространяться через партнерскую сеть «Мой офис» с начала 2018 г. Пакет дает возможность создавать и редактировать документы, таблицы, презентации, а также управлять почтой. Он позволяет работать с популярными форматами файлов вроде DOCX, XLSX и PPTX. Совместим с различными ОС, включая Windows и Linux.

Зачем это нужно

Как сообщают компании, совместный продукт предназначен для клиентов как из коммерческого, так и из государственного сектора. В частности, он рассчитан на заказчиков с повышенными требованиями к информационной безопасности и независимости инфраструктуры. Адаптация пакета «Мой офис» к архитектуре «Байкал-Т1» даст возможность одновременно использовать отечественный офисный софт, отечественную же аппаратную платформу и ОС с открытым исходным кодом.

Отечественные ПК «Таволга терминал» работают на процессорах «Байкал-Т1»

По словам гендиректора компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, возможность работы с российским офисным пакетом увеличит ассортимент решений, созданных на базе «Байкалов». Применение «МойОфис Стандартный» компенсирует для «Таволга терминала» характерную для Linux-систем проблему — невозможность работать с приложениями Microsoft Office. Благодаря этому отечественные ПК должны стать эффективнее.

Процессор «Байкал-Т1»

Процессор «Байкал-Т1» был разработан российской компанией «Байкал электроникс». В ходе разработки была использована архитектура MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), которая реализует концепцию RISC — то есть, предназначена для процессоров с сокращенным набором команд. Разработка «Байкал-Т1» была завершена в конце 2014 г., и в декабре «Байкал электроникс» передала на тайваньскую фабрику TSMC так называемый GDS-код изделия для его выпуска. В мае 2015 г. компания объявила о выходе инженерных образцов.

Убедившись в работоспособности образцов, «Байкал электроникс» запросила и получила в октябре 2015 г. льготный займ на серийное производство. При уровне собственных вложений компании в 288 млн руб. объем этого займа составил 500 млн руб. В сентябре 2016 г. свет увидела так называемая установочная партия примерно в 10 тыс. процессоров. В марте 2017 г. в «Байкал электроникс» объявили о скором выходе 100-тысячной промышленной партии.

В августе 2017 г. «Байкал электроникс» провела полноценное тестирование быстродействия «Байкал-Т1», работающего с тактовой частотой 1,2 ГГц. Полученные результаты оказались сопоставимы с характеристиками процессоров Intel.

«Новые облачные технологии» и «Т-Платформы» акцентируют внимание на том, что в процессорах нет незадекларированных возможностей, а также на том, что в них присутствует встроенный аппаратный ускоритель криптографических алгоритмов. Он поддерживает стандарт ГОСТ 28147-89 и обеспечивает совместимость с сертифицированными программно-аппаратными средствами шифрования.

Что такое «Таволга терминал»

В феврале 2016 г. CNews писал, что «Т-Платформы» заменили в своем защищенном моноблоке для госорганов процессоры Intel на «Байкал-Т1», выпустив новую модель «Таволга терминал», которая стала для «Байкалов» первым массовым пользовательским устройством на их основе. Устройство может быть использовано в качестве рабочей станции под управлением ОС Linux Debian 8, а также как «тонкий клиент» в терминальном режиме.

В первом варианте компьютер может оснащаться любыми совместимыми с Linux прикладными программами, такими как пакет офисных приложений LibreOffice, браузер Firefox и др. Во втором — возможно обеспечение удаленного доступа к любым приложениям через веб-браузер или с использованием протоколов удаленного рабочего стола, таких как RDP или VNC. Точный набор прикладного ПО зависит от запросов заказчика.

Устройство с встроенным экраном с диагональю 21,5 дюйма, разрешением Full HD и матрицей IPS, может подключаться как к стандартной сети Gigabit Ethernet, построенной по технологии 1000BASE-T, так и к оптоволоконной сети.