Началось крупносерийное производство российских процессоров «Байкал»

Объемы выпуска российских процессоров «Байкал» выходят на 100-тысячную отметку. Предзаказы от 150 российских и зарубежных компаний на первую такую партию уже собраны.

Стотысячная партия «Байкалов»

Компания «Байкал электроникс» запустила крупносерийное производство своих процессоров Baikal-T1. На мощностях тайваньской компании TSMC (от англ. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) 28 марта 2017 г. было завершено изготовление партии кремниевых пластин, на которых методами литографии и травления по технологии 28 нм нанесена интегральная микросхема процессора.

Следующие этапы производственного цикла включают в себя резку пластин на кристаллы, установку кристаллов на подложки, корпусирование процессора, а также несколько этапов тестирования. После реализации этих этапов очередная промышленная партия микропроцессоров в объеме до 100 тыс. штук будет доступна коммерческим заказчикам.

Как сообщил в разговоре с CNews представитель «Байкала» Андрей Малафеев, данный тираж был рассчитан, исходя из реальных потребностей конкретных заказчиков компании из России и других стран. Число этих заказчиков Малафеев оценил примерно в 150 организаций, хотя и воздержался от указаний их названий и оценок того, сколько из них приходится на зарубежье, и о каких именно странах идет речь.

Через три месяца свет увидит 100-тысячная партия «Байкалов», на которые уже есть предзаказы

Дальнейшие тиражи выпуска процессоров станут понятны несколько позже — их также определят потребности заказчиков. При этом разработчик не отказывается от ранее анонсированных планов, в соответствии с которыми к 2020 г. компания планирует выпустить и реализовать несколько миллионов своих процессоров.

Сколько уже выпущено «Байкалов», и сколько это стоило

Baikal-T1 представляет собой процессор с архитектурой MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд.

Хронологию создания этого процессора Андрей Малафеев описывает следующим образом. Разработка процессора была завершена в конце 2014 г., и в декабре «Байкал электроникс» передал на фабрику TSMC так называемый RTL-код изделия для его выпуска. В мае 2015 г. компания объявила о выходе инженерных образцов.

Тогда сообщалось, что разработка была реализована при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы» (материнская структура «Байкал электроникс»). Конкретной суммы вложений в проект в «Байкал» тогда не раскрыл.

Далее образцы были вручную протестированы, и в «Байкале» убедились в их работоспособности. После этого компания в конце лета 2015 г. подала заявку в экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге на получение тематического займа для продолжения проекта — запуска серийного производства.

В октябре 2015 г. льготный займ был одобрен. При уровне собственных вложений компании в 288 млн объем этого займа составил 500 млн. На эти деньги «Байкал» в декабре 2015 г. разместили заказ на TSMC. В сентябре 2016 г. свет увидела так называемая установочная партия примерно в 10 тыс. процессоров.

Сейчас речь идет о 100-тысячной промышленной партии, которая увидит свет, ориентировочно, через три месяца.

Сфера применения «Байкалов»

Основными потребителями Baikal-T1 являются производители телекоммуникационного оборудования (роутеры, IP-телефоны, накопители данных и т. д), вычислительной техники, оборудования для встраиваемых систем (промышленная автоматика, терминалы, автомобильные системы и т. д.). Объем потребления процессоров на этих рынках, по оценка ФРП, растет в пределах 7-15% в год.

«Помимо коммерческих задач проект “Байкал электроникс” при поддержке ФРП решает проблему технологической и информационной безопасности России, — отмечают в ФРП. — Он обеспечивает разработку, производство и поставку критически важных электронных компонентов, а также создание безопасных устройств на их базе».