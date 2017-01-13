Глава Mail.Ru инвестировал в роботов-курьеров

Фонд Grishin Robotics, созданный Дмитрием Гришиным, инвестировал в компанию Starship Technologies, которая доставляет небольшие грузы на небольшие расстояния с помощью наземных колесных дронов собственного производства. В последнем раунде Starship привлекла $17,2 млн. инвестиций.

Гришин инвестирует в Starship

Фонд Grishin Robotics, основанный председателем совета директоров и сооснователем Mail.Ru Group Дмитрием Гришиным, вложил средства в британский стартап Starship Technologies. Компания занимается производством роботов-курьеров и доставкой грузов с их помощью. Grishin Robotics называет стартап «первой в мире» системой локальной роботизированной доставки товаров.

Инвестиции были сделаны в ходе раунда, который завершился в декабре 2016 г. Объем собранных средств составил $17,2 млн. Раунд возглавил немецкий автомобильный концерн Daimler. Среди других инвесторов числятся компании Shasta Ventures, Matrix Partners, HOF Capital, Morpheus Ventures, ZX Ventures, Playfair Capital и другие. Shasta Ventures известна тем, что инвестировала в Nest и Dollar Shave Club, а Matrix Partners – в Oculus, ZenDesk и Qihoo 360.

Доставка от Starship

Starship – это разработчик и производитель роботов-курьеров, которые доставляют небольшие грузы на небольшие расстояния. Стартап был основан в 2014 г. в Эстонии бывшими руководителями компании Skype Ахти Хейнлой (Ahti Heinla) и Янусом Фриисом (Janus Friis).

Дроны Starship передвигаются по земле на колесах, за 15-30 минут доставляя груз на расстояние до 4,5 км. Они способны принимать независимые решения в процессе работы, однако оператор в диспетчерском центре в любой момент может взять управление на себя. Самые распространенные грузы – это еда, посылки и товары массового обихода.

В Starship Technologies считают, что использование для доставки наземных дронов вместо воздушных решит проблемы с законом

Компания отдала предпочтение наземным роботам перед воздушными, так как при такой доставке не должно возникнуть проблем с законом. Сейчас дроны работают в тестовом режиме в основном в Европе, но Starship планирует выход на американский рынок. По данным компании, общий пробег ее 75 роботов составляет более 25 тыс. км. Дроны успели побывать в 16 странах и 59 городах, при этом около 3 млн человек могли видеть их работу.

Пилотные программы доставки работают в США, Великобритании, Германии, Швейцарии и Эстонии. Самые недавние программы были запущены в Вашингтоне и Редвуд-Сити (США). По словам Дмитрия Гришина, привлеченные средства компания потратит на запуск пилотных проектов в новых городах. Партнерами Starship являются такие компании, как Just Eat, Hermes, Metro Group, Swiss Post и Wolt.

Смешанная доставка Robovan

С сентября 2016 г. Starship работает с Mercedes-Benz, входящей в состав Daimler, над проектом Robovan. Это система смешанной доставки грузов с помощью автомобилей и роботов. Компания утверждает, что аналогов Robovan в мире нет.

Смешанная доставка будет осуществляться следующим образом. В грузовой автомобиль помещается до 8 роботов-курьеров. Товары загружаются не в сам грузовик, а в кузова дронов. Вместо того чтобы самому посещать все адреса доставки, автомобиль выгружает роботов в подходящем месте, откуда они развозят грузы по разным точкам. Такой способ должен сэкономить время и топливо, а также снизить ущерб, наносимый большим автомобилем окружающей среде.

Инвестиции Grishin Robotics

Фонд Grishin Robotics – венчурный фонд, созданный Дмитрием Гришиным в 2012 г. Фонд инвестирует в стартапы в сфере робототехники, умных устройств и интернета вещей. Также обеспечивает компании необходимой экспертизой и контактами для начала бизнеса и его экспансии за рубеж. Инвестиции в Starship – это четвертая сделка второго фонда Grishin Robotics. До этого были инвестиции в компании Ring, Eero и еще одну, название которой не разглашается.

По данным официального сайта фонда, капитал Grishin Robotics составляет порядка $100 млн. Первоначальная инвестиция Гришина в фонд в 2012 г. равнялась $25 млн. С момента основания по июль 2015 г. Grishin Robotics инвестировал в 10 проектов.

Самая крупная инвестиция в этот период – $44,2 млн в платформу для изучения электроники и прототипирования littleBits в июне 2015 г. Другие значительные инвестиции: $15,5 млн в производителя умных игрушек Orbotix в мае 2014 г. и $13 млн – в разработчик трехмерного сканера для мобильных устройств Occipital в июле 2015 г.