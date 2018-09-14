Huawei представила ноутбук MateBook X Pro в России. Цена

Huawei объявила о начале продаж в России портативного ноутбука Huawei MateBook X Pro. Ноутбук оснащен сенсорным 3K FullView экраном с диагональю 13,9 дюйма, новым процессором Intel Core i5 8250 восьмого поколения и поддержкой высокоскоростного Wi-Fi. Видеокарта NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ ОЗУ GDDR5 позволяет подобрать устройство под самые различные задачи: от работы с документами и презентациями до редактирования видео и мультимедийных развлечений.

Ноутбуки Huawei MateBook X Pro оснащены 8 ГБ оперативной памяти и накопителями NVMe PCle ёмкостью 256 ГБ.

Одна из главных особенностей устройства — сенсорный LTPS экран с разрешением 3000×2000 и плотностью пикселей 260 ppi. Он способен воспроизводить 100% оттенков цветового пространства sRGB и имеет максимальную яркость 450 нит и контрастность 1500:1. Благодаря тонким рамкам (4,4 мм) экран занимает 91% площади поверхности крышки устройства, что в сочетании с широким углом зрения (178° по вертикали и горизонтали) гарантируют высокий визуальный комфорт.

Аудиосистема из четырех динамиков с поддержкой технологии объёмного звучания Dolby ATMOS второго поколения и система из четырех микрофонов позволяют устраивать видеоконференции и общаться с голосовым помощником с расстояния до четырех метров.

Ноутбук выполнен в корпусе из алюминиевого сплава толщиной 14,6 мм, его вес составляет 1,33 кг, что обеспечивает высокую мобильность и удобство использования в самых различных условиях и обстоятельствах. Благодаря практически безрамочному FullView экрану с соотношением сторон 3:2 новый ноутбук имеет небольшие габариты 304х217 мм, что соответствует традиционным 12-дюймовым ноутбукам. Сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания, гарантирует высокий уровень защиты данных и персональной информации.

Поддержка универсальных разъёмов стандарта USB-C позволяет подключать зарядное устройство, кабели внешних мониторов и кабели для передачи данных с обеих боковых сторон ноутбука. Батарея ёмкостью 57,4 Втч обеспечивает до 12 часов автономной работы в режиме демонстрации видео или до 15 часов просмотра интернет-страниц. Кроме того, компактное зарядное устройство не только позволяет пополнить заряд батареи на шесть часов работы всего за 30 минут, но и подходит для быстрой зарядки смартфонов с разъёмом USB-C.

Среди других интересных функций нового MateBook X Pro стоит отметить технологию Huawei Share, позволяющую напрямую передавать данные между устройствам Huawei со скоростью до 20 Мбит/с, встроенный переводчик с поддержкой большого количества языков и спрятанную в корпусе камеру, которая понравится людям, уделяющим внимание сетевой безопасности.

В России ноутбук Huawei MateBook X Pro будет доступен в космическом сером цвете по рекомендованной розничной цене 99 990 руб.

Новинка появится в продаже 21 сентября в официальном интернет-магазине shop.huawei.ru и в магазинах М.Видео. Предзаказ начнется с 13 сентября 2018 года.