HP представила в России устройства и решения нового поколения. Фото, цены

HP Inc. представила в Москве коммерческие ПК нового поколения: ноутбуки HP EliteBook x360 1020 G2 и HP EliteBook 1040 G4, моноблок HP EliteOne 1000 и мощную рабочую станцию с отсоединяемой клавиатурой HP ZBook x2. Устройства воплощают в себе концепцию PC 2.0, подразумевающую предоставление заказчикам продуктов и сервисов, которые уже сегодня могут превратить их рабочие места в настоящий «офис будущего».

PC 2.0 – это компьютеры повышенной производительности, поддерживающие новые стандарты разъемов, энергоэффективные, тонкие и легкие, отвечающие всем современным вызовам в области кибербезопасности, обладающие возможностью работы с мультимониторными системами и поддержкой высокого разрешения.

PC 2.0 - это новая модель потребления ИТ, подразумевающая переход от владения парком устройств к контрактному обслуживанию (DaaS). Перейдя на модель HP DaaS, клиент перестает владеть оборудованием и получает его как услугу, в которую входит не только предоставление самих устройств, но и услуги по управлению и обслуживанию парка техники, обновления ПО и утилизации, инструменты аналитики и оптимизации и конечно, самые переводые решения в области безопасности.

Переход на DaaS позволяет компаниям всегда быть «вооруженными» самым современным парком техники и перенаправлять ресурсы ИТ-департаментов с поддержания текущей инфраструктуры на стратегическое развитие.

«Мы живем в эпоху беспрецедентных перемен, темп которых будет постоянно нарастать. ПК, которые еще вчера соответствовали актуальным задачам компаний, сегодня устарели и не позволяют бизнесу побеждать в конкурентной борьбе, - отметил Николай Шмыков, руководитель группы по развитию категории персональных систем для бизнеса, HP в России. – Концепция PC 2.0 объединяет широчайший портфель самых современных продуктов для бизнеса и инновационные сервисные предложения в области DaaS, позволяющие быстро и без лишних капиталовложений развертывать и обслуживать парк корпоративных ПК, соответствующий индивидуальным потребностям любого бизнеса.Таким образом, PC 2.0 - это концепция, в рамках которой мы предлагаем заказчикам «переселиться» в высокоэффективный офис будущего уже сегодня».

Ключевые преимущества устройств PC 2.0: продвинутые средства коммуникаций для взаимодействия между коллегами, находящимися в разных городах и странах. К удобству заказчиков – встроенные клавиши для управления вызовами одним нажатием кнопки, сертификация «Skype для бизнеса», аудиосистема от Bang & Olufsen, функции HP Audio Boost и HP Noise Cancellation для комфортных аудио- и видеозвонков, HP PhoneWise для текстовых сообщений и вызовов с ПК под управлением Windows на устройства iOS и Android. Дизайн, легкость, надежность конструкции, подтверждаемая тестированием всех коммерческих ПК HP по военным стандартам – все это делает ноутбуки и устройства HP с отсоединяемой клавиатурой надежными помощниками сотрудников, которым требуется максимальная мобильность.

Встроенные решения в области безопасности включают защиту с самовосстановлением на уровне BIOS (технология SureStart Gen3 with Runtime Intrusion Detection), защиту от подглядывания HP Sure View, HP WorkWise (приложение для смартфонов, способное обнаружить взлом нотбуков) и пр.

Высокая производительность, которая позволяет коммерческим ПК HP справляться с любыми офисными задачами, а рабочим станциям серии HP Z применяться для решения ресурсоемких задач. Возможность работы с мультимониторными системами, которые с появлением Windows 10 открывают возможности для многих профессий, где востребованы большие виртуальные рабочие поверхности отображения со множеством окон – например, дизайнеры или бухгалтеры.

Поддержка новых стандартов разъемов, таких как USB-C и Thunderbolt, открывает возможности в области подключения периферии, подзарядки и сверхбыстрой передачи данных, в развлечениях.

Ноутбук-трансформер HP EliteBook x360 1020 G2

Впервые представленные в России представлен HP EliteBook x360 1020 G2, один из самых тонких и легких в мире ноутбуков-трансформеров бизнес-класса, который имеет пять различных режимов и возможности рукописного ввода для максимальной продуктивности работы, опциональную функцию защиты от подглядывания HP SureView и один из самых ярких в мире дисплеев среди бизнес-ноутбуков (с яркостью 700 нт) для комфортного использования при любом освещении.

Ультратонкий ноутбук HP EliteBook 1040 G4

Также впервые в России представлен HP EliteBook 1040 G4 — один из самых мощных в мире ультратонких ноутбуков бизнес-класса с 14-дюймовым дисплеем, способный решать самые требовательные к ресурсам задачи благодаря четырехъядерным процессорам Intel Core i7 с технологией vPro, опциональным модулем WWAN и увеличенным временем автономной работы. Когда работа завершена, это устройство, дополненное внешним графическим ускорителем Omen Accelerator от HP, может стать мощной игровой станцией.

Моноблоки премиум-класса HP EliteOne 1000

HP EliteOne 1000 — один из первых в мире моноблоков премиум-класса, адаптированных для взаимодействия сотрудников, с передней и задней веб-камерами 2 МП для видеоконференций. Это устройство предоставляет пользователям мощность настольного компьютера благодаря процессорам до Intel Core i7 65W 7 поколения и дополнительно приобретаемой памяти Intel Optane (кэш-память). Три варианта совместимых дисплеев (с возможностью замены) - в том числе FHD диагональю 23,8 дюйма, 27-дюймовый с разрешением 4К и 34-дюймовый изогнутый дисплей — позволяют создать идеальные условия для видеоконференций или просмотра фильмов дома.

HP ZBook x2 – мощная рабочая станция с отсоединяемой клавиатурой и профессиональным пером для специалистов в области обработки изображений.

Рабочая станция HP ZBook x2

HP ZBook x2 может работать в четырех режимах и оснащена двух/четырехъядерным процессором Intel Core, объем ее памяти в два раза превосходит объем у других ПК с отсоединяемой клавиатурой, а графический адаптер NVIDIA Quadro Graphics гарантирует производительность.

Вес в режиме планшета до 1,7 кг, а толщина - 14,6 мм. В режиме ноутбука эти показатели стартуют до 2,2 кг и 20,3 мм соответственно. HP ZBook x2 оснащается превосходным матовым мультисенсорным дисплеем диагональю 14 дюймов с разрешением 4K с поддержкой миллиарда оттенков и цветовым охватом 100 процентов AdobeRGB, а опционально оснащается дисплеем HP DreamColor с пред настроенными заводскими калибровками.

HP EliteBook x360 1020 G2 уже доступен в продаже по цене от 89 990 руб.

HP EliteBook 1040 G4 уже доступен в продаже по цене от 86 990 руб.

HP EliteOne 1000 AiO G1 уже доступен в продаже по цене от 69 990 руб.

HP ZBook x2 уже доступен в продаже по цене от 169 990 руб.