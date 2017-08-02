«Родник» представил новую модель защищенного планшета Getac ZX70

Компания Getac представила новую модель защищенного планшета ZX70. Этот гаджет в будущем призван заменить модель Z710, до конца года они обе будут присутствовать в продуктовой линейке Getac.

Внешне модели похожи — их габариты идентичны, масса практически одинакова. Новинка, как и предшественник, обладает экраном с диагональю 7 дюймов, но с более высоким разрешением. Вместо устаревшей модели процессора на архитектуре ARM применен процессор с архитектурой х86 – Intel Atom последнего поколения. В качестве операционной системы используется Android 6.0 вместо Android 4.1 в модели Z710.

Ключевые характеристики новой модели: процессор IntelтAtom x5-Z8350 1,44 ГГц, в пиковом режиме до 1,92 ГГц, кэш 2 Мб; память ОЗУ 2 ГБ LPDDR3 с возможностью расширения до 4 ГБ, 32 ГБ / 64 ГБ eMMc; дисплей 7 дюймов на основе IPS TFT-матрицы, формат HD (1280 x 720); экран LumiBond с технологией Getac Sunlight Readable для чтения в солнечную погоду и емкостным сенсором, поддерживающим работу в перчатках; слоты расширения MicroSD х 1, дополнительные сканер штрихкодов 1D/2D и RFID-/NFC-считыватель; порты micro USB (клиент 2.0), USB (хост 2.0), динамик, встроенный микрофон, разъемы: питания, JAE для док-станции, внешних антенн для GPS и 3G, слоты для SIM карты и MicroSD; фронтальная FHD-камера для видеозвонков, тыльная камера 8 мегапикселей с автофокусом; связь 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.0, GPS, опционально 4G LTE; питание AC адаптер (24 Вт, 100-240V, 50/60Hz), Li-Ion батарея (3,8 В, 8400 мА·ч); размер 218 x 142 x 27 мм; вес 780 гр.

В компании утверждают, что температурный диапазон и степень защиты IP планшета Getac ZX70 превосходят аналогичные показатели прошлой модели Z710. Также новая модель, в отличие от предшественника, имеет сертификат e-Mark для эксплуатации на транспорте.