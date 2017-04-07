Tele2 запустила 4G в Омске

Tele2 объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Омской области. Как рассказали CNews в компании, теперь высокоскоростным мобильным интернетом могут пользоваться жители столицы региона и ближайших пригородов.

Сеть 4G доступна 58% населения Омской области, при этом в самом Омске покрытие LTE составляет 100%. Сеть четвертого поколения в регионе работает в частотном диапазоне 1800 МГц и обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенности частоты позволяют комфортно пользоваться скоростным интернетом не только на улицах города, но и внутри помещений.

Tele2 вводила в строй сеть 4G постепенно: в первом квартале жители Омска могли оценить высокоскоростной интернет в популярных местах города. Реальная нагрузка на базовые станции позволила более точно спрогнозировать поведение пользователей и настроить сеть в соответствии с потребностями клиентов к моменту официального запуска.

Вместе с внедрением сети 4G оператор запустил в регионе новые тарифные планы «Мой Tele2», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой разговор». Отличительные особенности всех предложений оператора − бесплатные звонки на Tele2 внутри региона и по всей России, которые не уменьшают пакет минут. Также в тарифах предусмотрен безлимитный трафик в наиболее популярных социальных сетях и мессенджерах. В поездках по стране интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны. На всех новых тарифах остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период.

Услуга скоростного мобильного интернета в стандарте 4G доступна абонентам Tele2 в 26 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях, в Чувашской Республике, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.