Acer показала новый хромбук-трансформер с электронным пером Wacom

Компания Acer представила новый хромбук-трансформер Acer Chromebook Spin 11 (R751T), разработанный специально для учебных заведений. Он поставляется с электронным пером на основе магнитно-резонансной технологии Wacom и может использоваться в четырех режимах для разных видов учебной деятельности. Поддержка приложений Android через магазин Google Play открывает целый ряд дополнительных возможностей, сообщили CNews в Acer.

«Сегодня эффективность обучения напрямую зависит от использования технологических решений. Компания Acer заинтересована в создании решений для сферы образования, в связи с чем активно вкладывает средства в исследования и разработки в этом направлении, — заявил Джеймс Лин (James Lin), генеральный директор по коммерческим ноутбукам и трансформерам подразделения ИТ-продукции компании Acer. — Наш новый Chromebook Spin 11 — простое и удобное устройство, которое понравится и ученикам, и преподавателям. А для руководства учебных заведений это вложение средств, которое позволит идти в ногу со временем и повысит результативность обучения».

Chromebook Spin 11 (R751T) оснащен электронным пером на основе магнитно-резонансной технологии Wacom, которым можно пользоваться, как обычной ручкой. Перо точное, чувствительное и послушное. Им можно чертить, рисовать, делать заметки и записывать идеи прямо на экране, не загрязняя поверхность и не оставляя на ней лишних следов. Такое перо работает без батареек и более устойчиво к механическим ударам при падении, что снижает общую стоимость владения, указали в компании.

Кроме того, сенсорный экран Chromebook Spin 11 (R751T) защищен покрытием Antimicrobial Corning Gorilla Glass, обладающим антибактериальными свойствами благодаря наличию в его составе ионов серебра.



Acer Chromebook Spin 11 соответствует армейскому стандарту прочности

Другая особенность нового хромбука — шарнирное крепление с поворотом на 360°. «В каком бы режиме вы ни использовали устройство, оно будет достаточно устойчивым для сенсорного управления», — утверждают в Acer.

Всего режимов четыре. Режим презентации позволяет разместить устройство под удобным углом в ограниченном пространстве (например, на откидном столике в автобусе или на небольшой парте). В таком формате удобно просматривать видео, а также использовать сенсорное управление для работы с приложениями и веб-страницами.



Благодаря шарнирному креплению с поворотом на 360° Acer Chromebook Spin 11 может использоваться в четырех режимах

Режим планшета дает возможность превратить хромбук в компактное мобильное устройство, просто сложив его пополам. В таком виде хромбук удобно держать в руках и передавать друг другу, например, для коллективного выполнения заданий, во время поездок и на внеклассных занятиях. Кроме того, такой режим подходит для творческих и художественных проектов, которые можно создавать с помощью пера на основе магнитно-резонансной технологии Wacom. Вторая веб-камера с высоким разрешением и широким углом обзора, расположенная над клавиатурой, позволяет снимать фотографии и видео так же, как и на обычном планшете.

Режим дисплея лучше всего подходит для демонстрации обучающего видео на практических занятиях (например, для просмотра рецептов блюд на уроке труда) или для работы с приложениями, не требующими постоянного сенсорного взаимодействия.

Режим ноутбука — привычный формат с полноразмерной клавиатурой, которую удобно использовать для набора текста и работы с различными программами.

Acer Chromebook Spin 11 отличается износоустойчивой конструкцией и приспособлен к суматохе школьных будней. Хромбук-трансформер тестировался на прочность в соответствии с требовательным армейским стандартом США (MIL-STD 810G). По информации Acer, устройство устойчиво к повреждениям при интенсивном и небрежном использовании (в частности, к падениям и ударам) и не сломается, даже если его положили в набитую учебниками сумку или случайно столкнули со стола.

Особо прочный корпус и резиновый амортизатор вокруг клавиатуры защищают Chromebook Spin 11 при падении с высоты до 122 см. Пролитая жидкость (до 330 мл) также не повредит устройство. Дренажная система выведет воду из корпуса, не допустив ее попадания на внутренние компоненты. Утопленные клавиши защищены от несанкционированных манипуляций. Ученики не смогут поменять их местами или повредить случайно.

Устройство также оснащено высокочувствительным 11,6-дюймовым дисплеем HD IPS и работает под управлением Chrome OS. В зависимости от модели, на нем установлен 4-ядерный процессор Intel Celeron N3450 либо 2-ядерный процессор Intel Celeron N3350. Хромбук поставляется с ОЗУ LPDDR4 объемом 4 ГБ или 8 ГБ и флэш-накопителем eMMC емкостью 32 ГБ либо 64 ГБ.

Устройство поддерживает беспроводное подключение по сети Wi-Fi (протокол 2X2 MIMO 802.11ac) и Bluetooth 4.2. Для проводных соединений оно оснащено двумя портами USB Type-C (USB 3.1 первого поколения, обеспечивающий передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с, DisplayPort через USB-C и зарядка по USB) и двумя портами USB 3.0 типа А, а также модулем чтения карт MicroSD.

Chromebook Spin 11 (R751T) весит 1,4 кг при габаритах 296 x 206 x 20,5 мм и работает до 10 часов без подзарядки.