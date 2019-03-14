Разработано ПО для подключения любого терминала сбора данных к 1С

Для интеграции терминалов сбора данных с товароучетными системами необходим специальный драйвер. Например, такой как CitySoft, основными достоинствами которого являются масштабируемость, вариативность и расширяемость.

Ежегодно в Россию ввозятся более 100 тысяч терминалов сбора данных (ТСД) для различных сфер применения. Спрос на эти устройства диктуется, с одной стороны, введением новых обязательных требований к учету товаров со стороны государства, с другой – набирающей обороты автоматизацией производственных процессов. Для интеграции ТСД с товароучетными системами необходим надежный специальный драйвер, причем для каждого из типов устройств, работающих на Windows, Android или DOS, требуется разное ПО. На сегодняшний день на рынке терминального софта представлено не так много игроков и предложений. Одним из крупнейших разработчиков таких программных комплексов является «Лаборатория внедрений Софт Мерит», предлагающая свой продукт – CitySoft.

Что такое CitySoft

CitySoft – универсальное и простое в использовании программное обеспечение для ТСД, позволяющее обмениваться данными с товароучетной системой предприятия в многопользовательском онлайн-режиме. Оно хорошо документировано, опробовано многочисленными успешными внедрениями и имеет удобный русскоязычный пользовательский интерфейс, существенно снижающий время на освоение и интеграцию программы, а также на обучение сотрудников.

Программный комплекс автоматизирует практически любые операции, связанные с движением товаров. Это приемка, отгрузка, перемещение, адресное хранение, подбор по накладной товаров, их переоценка или контроль цен, инвентаризация, возврат, мобильная перемаркировка и учет серийных номеров. По запросу возможна настройка или создание операций под индивидуальные требования заказчика.

CitySoft совместим с учетными системами на платформе 1С, а также легко интегрируется в любые системы, поддерживающие технологию ActiveX (входящая в комплектацию OLE-компонента позволяет организовать экспорт/импорт данных между терминалом и сервером учетной системы), в том числе после доработки может передавать данные с устройств в MS Excel, MS Access.

На данный момент CitySoft интегрируется с различными конфигурациями «1С:Предприятие». Сертификаты «1С: Совместимо!» получены для «Торговля и Склад 7.7», «Управление торговлей 10.3/11/11.1/11.2/11.3», «Розница 2.0/2.1/2.2», «Управление небольшой фирмой 1.6».

CitySoft отлично подходит для предприятий малого и среднего бизнеса, а также бюджетных учреждений с типовыми бизнес-процессами, выполняемыми с помощью ТСД. «Лаборатория внедрений Софт Мерит» успешно использовала этопрограммное обеспечение при реализации крупных проектов по автоматизации производственных процессов в таких компаниях, как «Мать и дитя», «Импакт Богемия Трейдинг», «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», сеть обувных магазинов Kari, продуктовых магазинах и складах «Маркет ДА!» и других.

Программа обеспечивает защиту от вмешательства персонала в рабочий процесс на терминале, что снижает погрешности в работе. Обработка процессов происходит на сервере, за счет чего освобождается память устройства, и, соответственно, увеличивается его быстродействие. При использовании CitySoft возможна работа с характеристиками и единицами измерения товара.

Другими отличительными чертами и преимуществами решения являются возможность обмена данными с «1С» в настоящем онлайн-режиме, высокая скорость обработки данных онлайн, поддержка ЕГАИС 3. Оператор ТСД может посмотреть остатки прямо на дисплее ТСД, напечатать этикетки напрямую с ТСД по Bluetooth, работать сразу с несколькими документами или, наоборот, организовать групповую работу с одним документом.

CitySoft Online или Standart устанавливаются как обычное приложение на любой терминал сбора данных и даже на обычный смартфон

ПО CitySoft реализовано таким образом, чтобы после установки дистрибутива и подключения ТСД пользователь мог сразу приступить к работе. Нет необходимости предварительного конфигурирования нужного режима или программирования системы. Использование CitySoft не требует от сотрудников специальных навыков или технических знаний, после настройки соединения с «1С» терминал и программа готовы к работе.

Основные особенности

Всего имеется 3 версии программы: CitySoft Online, которая осуществляет передачу данных в режиме онлайн, CitySoft Standart, осуществляющая пакетную передачу данных, и CitySoft Lite, которая специально создана для DOS-подобных терминалов сбора данных, до сих пор использующихся на предприятиях.

Во многих внедрениях «Софт Мерит» в качестве аппаратной составляющей с CitySoft Online или Standart использовались терминалы сбора данных семейства Honeywell ScanPal EDA50/50К, которые являются одними из самых популярных в России. Эти ТСД представляют собой гибридные устройства с операционной системой Android, предназначенные для решения широкого круга задач. Четырехъядерный процессор и ОЗУ объемом 2 Гбайт обеспечивают высокое быстродействие и плавную работу приложений, а фотосканер превосходно распознает затертые и блеклые штрихкоды. Модель EDA50K имеет аппаратную клавиатуру, что делает ее востребованной для складских операций.

Средства подключения к беспроводным сетям поддерживают все основные стандарты, включая Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Кроме того, ScanPal EDA50/50K имеют аккумулятор большой емкости, заряда которого хватает для работы на протяжении всей рабочей смены и даже дольше. Эти два фактора крайне важны при подключении CitySoft к товароучетной системе в режиме онлайн.

EDA50 и 50K идеально подходят для мобильных сотрудников первой линии, которым приходится часто сканировать штрихкоды. CitySoft помогает им при решении таких задач, как контроль доставки посылок и на выездных продажах, управление складскими запасами, автоматизация рабочих заданий и подтверждение оказания услуг. За счет универсальности «железа» и ПО повышается эффективность работы и сокращается общая стоимость владения для корпоративных заказчиков.

Для сотрудников, которым нужно сканировать штрихкоды, EDA50 и 50K подходят идеально. В CitySoft поддерживаются все стандартные процедуры работы с товаром

CitySoft совместим практически со всеми популярными моделями терминалов сбора данных, включая даже обыкновенные Android-смартфоны.

Достоинства CitySoft

Резюмируя сказанное выше, можно сформулировать три основных достоинства CitySoft. Во-первых, это масштабируемость – драйвер может интегрировать в «1С» от одного до нескольких десятков различных устройств. Во-вторых, вариативность – созданы версии ПО для Windows-устройств, терминалов сбора данных на Android, а также DOS-подобных терминалов. И в-третьих, расширяемость – для нестандартных задач заказчиков могут быть разработаны необходимые модули.

Чтобы опробовать возможности CitySoft, доступна для скачивания полнофункциональная демоверсия, ограниченная лишь количеством обрабатываемых записей. Ее можно запросить на сайте разработчика «Лаборатории внедрений Софт Мерит», у официального дистрибьютора ПО и оборудования компании «Скан Сити»или скачать с официального сайта продукта.

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