Современный взгляд на SAP HANA: как правильно развернуть платформу in-memory вычислений

Высокопроизводительная СУБД SAP HANA была выпущена в 2011 году и заслужила признание заказчиков по всему миру. Сначала SAP поставлял свою СУБД в виде готовых программно-аппаратных комплексов. Однако не все компании были готовы интегрировать «черный ящик» к себе в ЦОД. Осознав это, SAP предложил рынку альтернативы. О том, какие возможности организации ИТ-инфраструктуры под SAP HANA существуют сегодня, рассказывают эксперты «Инфосистемы Джет»: ведущий системный архитектор Александр Скоробогатов и руководитель отдела корпоративных решений Юрий Семенюков.

Почему компании выбирают SAP HANA?

Автоматизация бизнес-процессов в компаниях реализуется разными средствами, и ее немаловажная часть – прикладные SAP-системы. Исторически SAP сформировался как стандарт управления предприятием на территории России и СНГ. Автоматизация с помощью продуктов SAP при оценке компании внешними аудиторами говорит о ее высоком уровне зрелости. Более того, SAP существенно упрощает взаимодействие с предприятиями в индустрии, вовлекая компанию в единую информационную экосистему.

Платформа SAP HANA – это мейнстрим среди СУБД и пионер среди in-memory вычислений. Все операции с данными происходят в оперативной памяти, что существенно повышает производительность и эффективность обработки данных. На SAP HANA уже реализовано подмножество систем SAP, в числе которых ERP и BW.

Требования к оборудованию

При внедрении SAP HANA необходимо учитывать ряд важных требований к построению инфраструктуры. Основное требование к аппаратной части связано с принципом работы in-memory: сервер должен обладать необходимым объемом оперативной памяти. Соотношение объема памяти к количеству процессоров жестко регламентировано для разных типов платформ. HANA должна работать на быстрых внутренних дисках, расположенных на сервере, который хранит журнальные файлы, в идеальном варианте – это SSD или flash.

Также существуют рекомендуемые требования к инфраструктуре: быстродействующая сеть (не менее 10 Гбит/с) обмена серверов HANA с серверами приложений, отказоустойчивость и возможность аварийного восстановления данных – для этого устанавливается резервная платформа. Репликация данных достигается за счет внутренних встроенных механизмов и происходит на сетевом уровне.

Способ организации инфраструктуры под SAP HANA

Во всем мире применяются два основных подхода к построению платформ SAP HANA.

Наиболее простой вариант – это готовые программно-аппаратные комплексы HANA (апплаенсы). Практически у каждого крупного производителя серверного оборудования есть уже готовые решения, сертифицированные SAP для базы данных любого размера. Апплаенс включают в себя серверное оборудование и ПО, оптимизированные для эффективной работы с SAP HANA. Что касается выбора конкретного вендора – он зависит от личных предпочтений компании, существующих стандартов и т.д. По своим техническим характеристикам платформы от разных производителей не имеют радикальных отличий. Важно отметить, что лицензии на программное обеспечение SAP в апплаенс не входят, их нужно приобретать отдельно. Плюсы этого подхода – гарантия работоспособности платформы HANA и всесторонняя сервисная поддержка SAP.

Более трудоемкий путь – собрать инфраструктуру самостоятельно из имеющихся аппаратных платформ. Эта методология получила название TDI (Tailored Datacenter Integration), при которой собранная конфигурация тестируется на совместимость с SAP HANA. TDI – это свод правил, требований и ограничений, которые позволяют использовать существующую инфраструктуру и развернуть на ней комплексы СУБД. Последняя версия, анонсированная в прошлом году, TDI v5. Она позволяет развертывать SAP HANA не только на сертифицированном «железе», но и с использованием платформ виртуализации.

Важная разница между подходами заключается в том, что при TDI можно использовать виртуализацию, апплаенс же этого не предполагает. SAP реализовала эту возможность для небольших заказчиков, которым нужны возможности HANA, но которые не готовы покупать дорогостоящую программно-аппаратную платформу. Таким образом, порог вхождения в HANA стал ниже.

Фото: ru.depositphotos.com В последние годы SAP активно продвигает на рынке свое облачное решение HANA Enterprise Cloud, однако в российских реалиях не все компании могут доверить хранение данных, содержащих персональную информацию, зарубежному облаку.

Процессорные различия

В аппаратном комплексе HANA могут использоваться процессоры x86 от Intel или Power от IBM, оба варианты сертифицированы SAP. Подавляющее большинство заказчиков «Инфосистемы Джет» выбирает HANA на x86, поскольку это оборудование универсальное и, что немаловажно, доступнее по цене.

IBM Power представляет собой мощную многопроцессорную систему Enterprise-класса, рассчитанную на тяжелые нагрузки и высококритичные расчеты. Именно поэтому HANA на Power-серверах может быть очень объемной, что позволяет добиться колоссальной масштабируемости. Такие решения подходят для систем, где требуется отказоустойчивость на уровне сервера.

Готовых конфигураций SAP HANA на Power, в отличие от x86, нет. Компании предстоит самостоятельно собрать платформу из рекомендуемого оборудования или привлечь ИТ-партнера на эту задачу.

Если нужно больше мощности

Апплаенсы делятся на два типа по способу масштабирования: вертикальные (scale up) и горизонтальные (scale out). При росте объемов данных и нагрузки в системах вертикального масштабирования увеличивают мощности сервера, на котором работает HANA. В горизонтальных же системах рост идет за счет увеличения количества серверов, работающих параллельно.

ERP HANA масштабируется вертикально, а BW HANA – горизонтально. И x86, и Power позволяют масштабировать платформу любым способом.

Еще один вариант организации – облачный

В последние годы SAP активно продвигает на рынке свое облачное решение HANA Enterprise Cloud, однако в российских реалиях не все компании могут доверить хранение данных, содержащих персональную информацию, зарубежному облаку. Поэтому интерес к облачному подходу развертывания SAP растет малыми темпами.

Европейские и американские же заказчики, в основном стартапы и небольшие компании, активно используют облачную модель потребления ресурсов (SaaS или PaaS). Этот вариант идеален для тестирования или разработки, однако следуя тренду на гибридную архитектуру и облачные вычисления, в ближайшем будущем стоит ожидать и продуктивные внедрения.

HANA в перспективе станет целевой платформой СУБД для продуктов SAP, заменив собой классическую архитектуру вендора.

Наш опыт построения ИТ-инфраструктуры под SAP HANA

Интерес к созданию и масштабированию инфраструктуры HANA с каждым годом становится все больше, а проекты усложняются.

Не редкость, когда часть систем заказчика работает на HANA, а другая часть – на классической архитектуре SAP. Компания хочет построить единый ИТ-ландшафт и консолидировать ИТ-ресурсы. В таком случае специалисты «Инфосистемы Джет» применяют TDI-подход, учитывая при этом все требования и специфику.

Наиболее сложные проекты связаны с миграциями, например, из одного дата-центра в другой, а также cобновлениями, модернизацией и резервированием. При этом трудность заключается в том, что системы на HANA чаще всего относятся к высококритичным, и возможные простои измеряются минутами, потому что останавливают бизнес-процессы.

Проекты SAP HANA требуют очень высокого уровня квалификации как со стороны интегратора, так и со стороны заказчика и консультантов SAP, которые проводят первоначальный сайзинг у заказчика. При этом чем больше опыта интегратора, тем выше экспертный уровень оказания ИТ-услуг. Наша компания реализовывала проекты в области SAP HANA в «Аэроэкспресс», «М.Видео», «Детский мир» и др., и каждый из проектов был по-своему уникальным и непростым. Но все они дали ощутимый эффект: повысили прозрачность бизнеса за счет доступа к оперативной информации и позволили принимать более взвешенные управленческие решения.



