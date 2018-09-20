Лаборатория инноваций: кто и как придумывает технологии для «умного» города

Москвичи привыкли к бесплатному городскому Wi-Fi, с удовольствием пользуются привилегиями социальной карты москвича и электронными государственными услугами. Но это лишь вершина айсберга – город постоянно изучает лучшие мировые практики и придумывает новые технологии для комфорта гостей и жителей столицы. Как это работает и какие инновации ждут Москву – рассказал Эльдар Тузмухаметов, начальник управления инноваций Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы.

CNews: Когда город начал развивать инновации? И что под ними подразумевается?

Эльдар Тузмухаметов: Все, что делал ДИТ с 2011 года по настоящий момент, – это последовательная, планомерная реализация того, что сегодня в мире принято называть Smart City. Я говорю об использовании технологий для решения городских задач, конечная цель которых – повышение эффективности управления (например, это введение электронного документооборота), более качественные сервисы для горожан и городского бизнеса (это ЕМИАС и технологии в сфере ЖКУ), а также качественная среда и инфраструктура (например, программа «Моя улица» и очищение города от воздушных линий связи).

CNews: Кто занимается инновациями сейчас?

Эльдар Тузмухаметов: В 2016 году появилась Smart City Lab – это управление инноваций, у которого три основных направления работы. Во-первых, реализация и координация крупных проектов «умного» города. Например, Smart-квартал, где мы тестируем внедрение технологий в существующую жилую застройку. Там задействованы связисты, департамент ЖКХ, фонд капитального ремонта – огромное количество участников.

Во-вторых, мы работаем на передовой и взаимодействуем с другими городами и представителями бизнеса: иностранного и российского, со стартапами и крупными корпорациями – чтобы понять, где есть новая технология или решение, и что перенять, чтобы улучшить процессы – где можно повысить качество сервиса для горожан и выстроить более эффективную систему управления.

В-третьих, это пилотирование. Мы понимаем, что не все проекты стоит сразу масштабировать. Для начала нужно их посмотреть и протестировать. Потому что бывают программы, которые востребованы в других городах, но для Москвы не подходят.

CNews: Какие проекты и почему не подходят для Москвы?

Эльдар Тузмухаметов: Это связано со спецификой столицы. Все в мире сходят с ума по альтернативной энергетике. Но, например, солнечные батареи не подходят для нашего климата. При этом в России достаточно дешевые ресурсы и относительно низкие цены на электроэнергию и тепло. Поэтому, когда приходит европейский город и говорит: «Я готов потратить $1 млн, чтобы потом экономить по $100 тыс. в год на системе оптимизации потребления», мы понимаем, что с нашей ценой на ресурсы этого делать не имеет смысла, потому что затраты на солнечные батареи не отобьются.

Бывает и обратный случай, когда российские разработки не подходят для заграницы. Например, из-за особенности управления – у нас система централизованная. И проект Московская электронная школа (МЭШ), который объединяет почти 1 тыс. зданий школ в единую облачную платформу, сложно повторить в других городах, где процент общего бесплатного образования очень маленький (у них в основном частные школы). Не существует модели, при которой можно заставить все частные школы начать использовать одну централизованную городскую платформу. Поэтому наш опыт не применим для них.

CNews: Над какими проектами вы сейчас работаете?

Эльдар Тузмухаметов: Самые популярные технологии «умного» города – это интернет-вещей, блокчейн и искусственный интеллект. Но с одной оговоркой: при разработке пилотов мы всегда учитываем ответ на вопрос: «А что мы с этим потом сможем сделать?». У нас в работе 21 пилот, расскажу о некоторых из них.

В прошлом зимнем сезоне мы пилотировали систему измерения объемов снега, который поступает на городские снегоплавилки. Раньше все рассчитывалось на глаз, а наша технология делает это более точно и в результате помогает экономить 1,5 млрд руб. городского бюджета в год.

В этом году мы продолжаем пилот, который запустили в 2017 году в нескольких общеобразовательных школах Москвы: мы изучали, как виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальность приживается в школах. Разработали контент для уроков по физике в 8 классе и по биологии в 9 классе. В результате 84% опрошенных учеников и преподавателей поддержали идею включать в уроки контент VR и AR, а 5% хотели бы использовать эти технологии только на дополнительных уроках и лишь 1% оказался против. По мнению 51% школьников, VR/AR-контент удобно усваивается, а 46% отметили увлекательную подачу информации.

Совместно с Департаментом социальной защиты и профильным продуктом ДИТ мы внедряем и пилотируем систему учета оказания услуг работниками соцзащиты. Раньше они сами писали, что делали в течение дня. Теперь сотрудник приходит с планшетом к своему клиенту-горожанину, клиент авторизуется с помощью социальной карты москвича, подтверждает, что он получил определенный набор услуг, а система автоматически учитывает заработную плату и загрузку сотрудника – это некая «телематика» для работников соцзащиты. В рамках пилота мы раздали 800 планшетов, по нашим оценкам, экономия городского бюджета может достичь 700 млн руб.

Эльдар Тузмухаметов, начальник управления инноваций Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы

Еще одно направление работы – это туманные вычисления. Суть технологии заключается в том, что городу не нужно покупать собственные сервера или полагаться на облачные хранилища данных – информацию можно хранить на гаджетах горожан. Для этого используется блокчейн: граждане скачивают специальную программу, соглашаются, чтобы его девайс в свободное от основной работы время был задействован под городские вычисления. Мы предполагаем, что к 2030 году или даже раньше город может избавиться от своих серверов. По нашей оценке, туманные вычисления обойдутся в 5-10 раз дешевле «облака».

CNews: Почему инновации сейчас особенно важны?

Эльдар Тузмухаметов: Отмечу, что городу не нужны технологии ради технологий. Технологии нужны, чтобы было лучше горожанам и местному бизнесу. Либо, чтобы была качественная среда – то, что нужно людям.

Жизненный цикл технологий становится короче, они очень быстро обновляются. И город должен уметь управлять этим процессом и быстро подхватывать новые технологии, чтобы внедрять и поддерживать качество. Мы придерживаемся принципа, что город – это сервис. С этой точки зрения город ничем не отличается от Facebook, Google или Uber. Потому что человек хочет вызвать такси – нажимает кнопку, хочет оплатить госуслуги – тоже нажимает кнопку.

Мы являемся своего рода конкурентами мировых гигантов. Это конкуренция не за пользователя, а имиджевая – как ты выглядишь перед человеком. Если у тебя классно работает Facebook и ты доволен им, а потом переходишь, условно, в приложение «Госуслуги», которое работает не так круто, человек думает: «Что за ерунда». Задача города – постоянно поддерживать свой сервис на высоком уровне. Без инноваций это невозможно.

CNews: А как город принимает «умные» технологии? И каковы перспективы?

Эльдар Тузмухаметов: По данным McKinsey, москвичи одни из самых умных горожан в мире. В отношении жителей столицы не стоит вопрос, что они чего-то боятся или стесняются технологий, скорее, наоборот, они погонщики динозавров и заставляют нас двигаться вперед. Мы проводили исследование, опрашивали горожан и выяснили, что москвичи хотят «умные» дома, искусственный интеллект в медицине и персонализированное образование.

И в целом Москва самый умный город на планете. В 2016 году, когда мы только начали работать, ездить на конференции и знакомиться с представителями зарубежных городов, мы думали, что там будет какая-то космическая технология, летающие тарелки – то, чего у нас нет. Но выяснилось, что Москва один из лидеров внедрения сервисов: электронных госуслуг, увлечения горожан, медицина и образование, ЖКХ. Мы развиваем технологии, о которых в других городах даже мечтать не могут.

Города теперь обращаются к нам с конкретными запросами. Мы нон-стоп переписываемся с командой Сингапура, который развивается по очень похожему принципу, с точки зрения ЖКХ и образования, здравоохранения. Мы детально их знакомим с нашими технологиями: АСУПР, МЭШ, рассказываем, как организованы данные, как работает видеонаблюдение. Удивительно, но с Европой то же самое происходит – к нам обращается десяток стран.