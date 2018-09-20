Лаборатория инноваций: кто и как придумывает технологии для «умного» города
Москвичи привыкли к бесплатному городскому Wi-Fi, с удовольствием пользуются привилегиями социальной карты москвича и электронными государственными услугами. Но это лишь вершина айсберга – город постоянно изучает лучшие мировые практики и придумывает новые технологии для комфорта гостей и жителей столицы. Как это работает и какие инновации ждут Москву – рассказал Эльдар Тузмухаметов, начальник управления инноваций Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы.
CNews: Когда город начал развивать инновации? И что под ними подразумевается?
Эльдар Тузмухаметов: Все, что делал ДИТ с 2011 года по настоящий момент, – это последовательная, планомерная реализация того, что сегодня в мире принято называть Smart City. Я говорю об использовании технологий для решения городских задач, конечная цель которых – повышение эффективности управления (например, это введение электронного документооборота), более качественные сервисы для горожан и городского бизнеса (это ЕМИАС и технологии в сфере ЖКУ), а также качественная среда и инфраструктура (например, программа «Моя улица» и очищение города от воздушных линий связи).
CNews: Кто занимается инновациями сейчас?
Эльдар Тузмухаметов: В 2016 году появилась Smart City Lab – это управление инноваций, у которого три основных направления работы. Во-первых, реализация и координация крупных проектов «умного» города. Например, Smart-квартал, где мы тестируем внедрение технологий в существующую жилую застройку. Там задействованы связисты, департамент ЖКХ, фонд капитального ремонта – огромное количество участников.
Во-вторых, мы работаем на передовой и взаимодействуем с другими городами и представителями бизнеса: иностранного и российского, со стартапами и крупными корпорациями – чтобы понять, где есть новая технология или решение, и что перенять, чтобы улучшить процессы – где можно повысить качество сервиса для горожан и выстроить более эффективную систему управления.
В-третьих, это пилотирование. Мы понимаем, что не все проекты стоит сразу масштабировать. Для начала нужно их посмотреть и протестировать. Потому что бывают программы, которые востребованы в других городах, но для Москвы не подходят.
CNews: Какие проекты и почему не подходят для Москвы?
Эльдар Тузмухаметов: Это связано со спецификой столицы. Все в мире сходят с ума по альтернативной энергетике. Но, например, солнечные батареи не подходят для нашего климата. При этом в России достаточно дешевые ресурсы и относительно низкие цены на электроэнергию и тепло. Поэтому, когда приходит европейский город и говорит: «Я готов потратить $1 млн, чтобы потом экономить по $100 тыс. в год на системе оптимизации потребления», мы понимаем, что с нашей ценой на ресурсы этого делать не имеет смысла, потому что затраты на солнечные батареи не отобьются.
Бывает и обратный случай, когда российские разработки не подходят для заграницы. Например, из-за особенности управления – у нас система централизованная. И проект Московская электронная школа (МЭШ), который объединяет почти 1 тыс. зданий школ в единую облачную платформу, сложно повторить в других городах, где процент общего бесплатного образования очень маленький (у них в основном частные школы). Не существует модели, при которой можно заставить все частные школы начать использовать одну централизованную городскую платформу. Поэтому наш опыт не применим для них.
CNews: Над какими проектами вы сейчас работаете?
Эльдар Тузмухаметов: Самые популярные технологии «умного» города – это интернет-вещей, блокчейн и искусственный интеллект. Но с одной оговоркой: при разработке пилотов мы всегда учитываем ответ на вопрос: «А что мы с этим потом сможем сделать?». У нас в работе 21 пилот, расскажу о некоторых из них.
В прошлом зимнем сезоне мы пилотировали систему измерения объемов снега, который поступает на городские снегоплавилки. Раньше все рассчитывалось на глаз, а наша технология делает это более точно и в результате помогает экономить 1,5 млрд руб. городского бюджета в год.
В этом году мы продолжаем пилот, который запустили в 2017 году в нескольких общеобразовательных школах Москвы: мы изучали, как виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальность приживается в школах. Разработали контент для уроков по физике в 8 классе и по биологии в 9 классе. В результате 84% опрошенных учеников и преподавателей поддержали идею включать в уроки контент VR и AR, а 5% хотели бы использовать эти технологии только на дополнительных уроках и лишь 1% оказался против. По мнению 51% школьников, VR/AR-контент удобно усваивается, а 46% отметили увлекательную подачу информации.
Совместно с Департаментом социальной защиты и профильным продуктом ДИТ мы внедряем и пилотируем систему учета оказания услуг работниками соцзащиты. Раньше они сами писали, что делали в течение дня. Теперь сотрудник приходит с планшетом к своему клиенту-горожанину, клиент авторизуется с помощью социальной карты москвича, подтверждает, что он получил определенный набор услуг, а система автоматически учитывает заработную плату и загрузку сотрудника – это некая «телематика» для работников соцзащиты. В рамках пилота мы раздали 800 планшетов, по нашим оценкам, экономия городского бюджета может достичь 700 млн руб.
Еще одно направление работы – это туманные вычисления. Суть технологии заключается в том, что городу не нужно покупать собственные сервера или полагаться на облачные хранилища данных – информацию можно хранить на гаджетах горожан. Для этого используется блокчейн: граждане скачивают специальную программу, соглашаются, чтобы его девайс в свободное от основной работы время был задействован под городские вычисления. Мы предполагаем, что к 2030 году или даже раньше город может избавиться от своих серверов. По нашей оценке, туманные вычисления обойдутся в 5-10 раз дешевле «облака».
CNews: Почему инновации сейчас особенно важны?
Эльдар Тузмухаметов: Отмечу, что городу не нужны технологии ради технологий. Технологии нужны, чтобы было лучше горожанам и местному бизнесу. Либо, чтобы была качественная среда – то, что нужно людям.
Жизненный цикл технологий становится короче, они очень быстро обновляются. И город должен уметь управлять этим процессом и быстро подхватывать новые технологии, чтобы внедрять и поддерживать качество. Мы придерживаемся принципа, что город – это сервис. С этой точки зрения город ничем не отличается от Facebook, Google или Uber. Потому что человек хочет вызвать такси – нажимает кнопку, хочет оплатить госуслуги – тоже нажимает кнопку.
Мы являемся своего рода конкурентами мировых гигантов. Это конкуренция не за пользователя, а имиджевая – как ты выглядишь перед человеком. Если у тебя классно работает Facebook и ты доволен им, а потом переходишь, условно, в приложение «Госуслуги», которое работает не так круто, человек думает: «Что за ерунда». Задача города – постоянно поддерживать свой сервис на высоком уровне. Без инноваций это невозможно.
CNews: А как город принимает «умные» технологии? И каковы перспективы?
Эльдар Тузмухаметов: По данным McKinsey, москвичи одни из самых умных горожан в мире. В отношении жителей столицы не стоит вопрос, что они чего-то боятся или стесняются технологий, скорее, наоборот, они погонщики динозавров и заставляют нас двигаться вперед. Мы проводили исследование, опрашивали горожан и выяснили, что москвичи хотят «умные» дома, искусственный интеллект в медицине и персонализированное образование.
И в целом Москва самый умный город на планете. В 2016 году, когда мы только начали работать, ездить на конференции и знакомиться с представителями зарубежных городов, мы думали, что там будет какая-то космическая технология, летающие тарелки – то, чего у нас нет. Но выяснилось, что Москва один из лидеров внедрения сервисов: электронных госуслуг, увлечения горожан, медицина и образование, ЖКХ. Мы развиваем технологии, о которых в других городах даже мечтать не могут.
Города теперь обращаются к нам с конкретными запросами. Мы нон-стоп переписываемся с командой Сингапура, который развивается по очень похожему принципу, с точки зрения ЖКХ и образования, здравоохранения. Мы детально их знакомим с нашими технологиями: АСУПР, МЭШ, рассказываем, как организованы данные, как работает видеонаблюдение. Удивительно, но с Европой то же самое происходит – к нам обращается десяток стран.