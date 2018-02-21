Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе?

Рынок корпоративных услуг связи ждут важные изменения. Компании все чаще отказываются от услуг фиксированной телефонии в пользу мобильной. Активно растет сегмент SIP. Заказчики перестают внедрять простые решения, предпочитая им унифицированные коммуникации и стремясь интегрировать корпоративную связь с уже имеющимися в компании информационными системами. О том, какой будет корпоративная связь в ближайшем будущем, говорили участники организованного CNews Conferences круглого стола «Корпоративные системы связи 2018».

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Российский телеком-рынок по итогам 2017 г. вырастет на 1,3%, подсчитали в «ТМТ-Консалтинг». Положительная динамика рынка в целом будет обеспечена ростом спроса на услуги платного ТВ (10,5%). Небольшой рост продемонстрируют также мобильная связь (1,5%) и интернет-доступ (3,8%). При этом два сегмента – фиксированная телефония и межоператорские услуги – увеличат темпы падения: если в 2016 г. они сократились на 7,9% и 1% соответственно, то в 2017 г. – уже на 9% и 7%. Таким образом, надежды на то, что телеком-компании смогут обеспечить себе ускоренное развитие за счет предложения потребителю дополнительных услуг, не оправдались.

Куда идет рынок

Среди тенденций прошедшего года постепенный переход от обычной связи к унифицированным коммуникациям, окончательное закрепление на нем концепции BYOD и первые шаги в направлении использования блокчейна. Кроме того, по словам Сергея Ковалева, менеджера по продукту «Панасоник Рус», широкополосный доступ в интернет все глубже проникает в российские регионы, благодаря чему растет спрос на SIP-телефонию. Одновременно число заказчиков, внедряющих простые решения, постепенно сходит на нет – большинство нуждается в полноценной интеграции решений с уже имеющимся у компании программным обеспечением, предоставлении возможности записи разговора и соединения со справочником LDAP. Появились также заказчики, требующие обеспечения отказоустойчивости систем связи на уровне процессора.

В ответ на требования рынка вендор разработал совершенно новую платформу KX-NSX2000/1000, способную предоставить клиентам все необходимые им функции. Продолжается расширение возможностей SIP-телефонии – такие устройства все чаще становятся частью корпоративной системы видеоконференцсвязи (ВКС). По-прежнему востребованы и решения для колл-центров, однако здесь речь идет в основном о базовых функциях – формировании отчетности о количестве и качестве звонков.

Одновременно на рынке корпоративной связи появляются и отечественные решения. Так, по словам Антона Фролова, руководителя центра компетенции «ТелеСвязь», еще несколько лет назад компания создавала продукты на базе платформ иностранных вендоров. Сегодня она выпустила на рынок собственное решение, ориентированное на крупных заказчиков, имеющих распределенную структуру. Flat Softswitch имеет возможность масштабирования до 50 тыс. пользователей на одном отказоустойчивом кластере, предлагает филиальные решения отказоустойчивости и маршрутизацию по зонам и локациям.









1 | 2 | 3 | 4 | 5 Сергей Ковалев, менеджер по продукту «Панасоник Рус»: Тенденции прошедшего года – постепенный переход от обычной связи к унифицированным коммуникациям, окончательное закрепление на нем концепции BYOD и первые шаги в направлении использования блокчейна

Продукт состоит из нескольких модулей, каждый из которых можно подключать к уже имеющимся у заказчика решениям. Среди них «Тарификация», позволяющая контролировать расходы на телефонную связь, «Запись», предназначенная для автоматической записи телефонных переговоров, «Контакт» для автоматизированной обработки вызовов, «Оповещение», с помощью которого производится автоматический обзвон или СМС-информирование абонентской базы, и даже «Факс». Кроме того, в состав Flat Softswitch входит корпоративный СМС-сервер с богатым набором опций и система персональной видеосвязи. Решение занесено в реестр отечественного ПО и может быть использовано государственными организациями.

Глазами заказчиков

Об опыте оптимизации расходов на корпоративную связь участникам круглого стола рассказал Михаил Хрычев, заместитель начальника коммерческого управления СК «Ренессанс Жизнь». На момент его прихода в страховую компанию в 2011 г. работу каждого из ее 70 филиалов обеспечивал собственный оператор телефонии и интернета, а обслуживанием систем занимался отдельный специалист. При этом для открытия нового филиала требовался как минимум месяц, а при смене его местоположения необходимо было менять и номера телефонов. После детального анализа сложившейся ситуации было принято решение о переводе всей телефонии в компании на GSM (на тот момент возможность использования SIP существовала еще не во всех регионах), отказа от услуг множества региональных интернет-провайдеров в пользу федеральных операторов, и от LAN в пользу Wi-Fi. Благодаря этому удалось добиться существенной оптимизации корпоративных расходов на связь.

Оптимизация расходов на корпоративную связь

Источник: «Ренессанс Жизнь», 2018

Тему эффективности использования широкого спектра мобильных технологий для организации внутрикорпоративных коммуникаций затронул в своем выступлении Андрей Ревяшко, ИТ-директор Wildberries. В качестве примера он рассказал об организованном в компании исследовании эффективности решения вопросов путем использования чата. Оказалось, что этот казалось бы очень удобный инструмент может стать совершенно бесполезным, если при создании групп не учитывать целый ряд параметров каждого сотрудника, имеющих отношение, скорее, к его психологическим, чем профессиональным особенностям.

О проблемах, с которыми сталкиваются заказчики при рассмотрении коммерческих предложений операторов связи, рассказал Андрей Игнатов, начальник отдела связи «Полипластик». По его мнению, большинство таких предложений пишется «под копирку» и не учитывает особенности бизнеса клиента. Они сложные, запутанные и неполные, что заставляет думать, что их авторы надеются на неграмотность будущего заказчика. Более того, биллинг операторов часто не в состоянии реализовать коммерческие предложения его продавцов. В результате, корпоративные клиенты не получают всех необходимых им услуг, да еще и рискуют столкнуться с лавинообразным ростом непредвиденных расходов на связь.

По мнению Андрея Игнатова, хорошее коммерческое предложение должно, в первую очередь, содержать итоговый счет за услуги связи. Кроме того, в нем должны быть предусмотрены возможность установки «заглушек» от лавинных затрат, непрерывность предоставления услуг (услуги полностью не заканчиваются, номер не блокируется), низкие трудозатраты на обслуживание номеров (подключение опций, пакетов и т.д.), высокий процент использования предложенных опций. И конечно, самое лучшее коммерческое предложение – то, которое реализовано оператором так, как было запланировано, уверен спикер.

Презентации участников круглого стола

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