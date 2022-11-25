Госзаказ поддержит ИТ-отрасль

В конце 2021 г. предполагалось, что в ближайшие четыре года расходы на ИТ в госсекторе увеличатся в два раза. На сегодняшний день подтвержденной информации о том, сбудутся ли эти планы, нет. Проектом бюджета на 2023 г. предусмотрено снижение финансирования «Цифровой экономики» более чем на треть. Расходы на «Цифровое государственное управление» снизятся почти на 20%. А важнейшей задачей для ИТ-компаний стало импортозамещение.

Читать полностью

Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора

№ 2021 Название компании Выручка в 2021 г., с НДС, ₽тыс Выручка в 2020 г., с НДС, ₽тыс Рост, %
1 Ростелеком 88 399 000 77 230 000 14,5%
2 Softline 17 847 644 14 998 021 19,0%
3 ОТР 10 977 200 11 576 000 -5,2%
4 Форс 8 916 888 8 137 000 9,6%
5 Крок 7 248 334 6 848 440 5,8%

Источник: CNews Analitycs, 2022

Перейти к полному рейтингу


Из интеграторов в вендоров: как перестраивается российский ИТ-рынок

В прошлом году государство продолжило информатизацию, десять крупнейших поставщиков ИТ в госсектор в 2021 г. заработали на 15% больше, чем в 2020-м. В текущем году государство не намерено отказываться от идеи построить в России цифровую экономику, дан старт новым крупным проектам. При этом важнейшей ИТ-задачей в госсекторе становится импортозамещение, которое в прошлые годы шло «из-под палки». Теперь же, по необходимости, твердо взят курс на построение комплексных цифровых платформ на основе отечественного или свободно-распространяемого ПО.

Читать полностью

ИТ в госсекторе: 10 главных трендов

В 2021 г. мировые расходы на цифровизацию в госсекторе выросли на 9%. В 2022 г. темпы роста упадут до 5%, зато в 2023 г. достигнут 16%. В государственном секторе набирает популярность модель Anything-as-a-Service (XaaS). Госведомства переходят на компонуемые платформы, постепенно отказываются от устаревших систем и внедряют искусственный интеллект для того, чтобы сделать госсервисы максимально удобными.

Читать полностью

Мировые госрасходы на ИТ в 2021-2023 гг.

Категория трат Расходы 2021 г., $ млн Рост 2021/2020, % Расходы 2022 г., $ млн Рост 2022/2021, % Расходы 2023 г., $ млн Рост 2023/2022, %
Решения для ЦОД 25 085 7,3% 26 137 4,2% 26 642 1,9%
Устройства 37 484 13,0% 37 823 0,9% 37 389 -1,1%
Внутренние услуги 68 241 -2,1% 68 188 -0,1% 70 767 3,8%
ИТ-услуги 191 841 10,7% 204 206 6,5% 220 997 8,2%
Программное обеспечение 146 952 16,9% 162 278 10,4% 183 012 12,8%
Телекоммуникационные услуги 69 190 1,1% 67 102 -3,0% 67 193 0,1%
Итого 538 793 9,1% 565 734 5,0% 660 000 16,6%

Источник: Gartner, 2022

Крупнейшие федеральные ИКТ-тендеры по итогам 2021 г.

Головной заказчик Исполнитель Сумма контракта, ₽млн Стартовая цена, ₽млн Экономия, ₽млн
1 Минцифры Ростелеком 12 000,00 12 000,00 0
2 Минцифры Ростелеком 10 842,58 10 842,58 0
3* ФНС ГНИВЦ 4 844,63 4 844,63 0
4 ПФР Ростелеком 3 586,58 3 586,58 0
5 ФТС Прайм груп 3 145,10 3 293,30 148,20

Источник: CNews Analytics, 2022

Перейти к полному рейтингу


Исследование крупнейших госконтрактов CNewsTenders: госзакупки все глубже уходят в тень

Сумма выручки от 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных органах исполнительной власти России по итогам 2021 г. составила ₽113,6 млрд. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. При этом порог входа в рейтинг существенно снизился, более чем на ₽100 млн, откатившись до уровня 2019 г. И все большая доля госзакупок становится недоступна «внешним» наблюдателям.

Читать полностью
Михаил Петров
Счетная палата РФ

Директор цифровой трансформации Счетной палаты в интервью CNews — о новых подходах к анализу данных

События начала года кардинально изменили российский ИТ-рынок, «убрав» с него большую часть «западных» вендоров. О создании решений на отечественных продуктах, о том, какие новые и старые задачи приходится решать в изменившихся условиях, и об усиливающемся несоответствии 44-ФЗ реалиям рынка в интервью CNews рассказал директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты России Михаил Петров.

Читать полностью

Григорий Куликов
ОТР

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

В условиях тотальной миграции органов власти, государственных и частных компаний на российские средства информационной безопасности, выбор между решениями становится все сложнее. Как защитить информационную инфраструктуру организации и избежать ошибок, CNews рассказали Григорий Куликов, директор ИБ-департамента ИТ-интегратора ОТР, вендор-менеджер разработчика ИБ-решений «Код Безопасности» Павел Коростелев и  руководитель направления перспективных исследований и специальных проектов разработчика инфраструктурного ПО «Астра» Роман Мылицын.

Читать полностью

Александр Мавродиев
«Нетрика»

Александр Мавродиев, «Нетрика»: Многие отечественные решения являются мировыми лидерами по своим направлениям

Чем сейчас правильнее заниматься – импортозамещением или импортоопережением? Можно ли при миграции на новую технологическую платформу обойтись простой переустановкой ПО? Как ИТ-отрасль справляется с вызовами текущего времени? Эти и другие вопросы CNews задал генеральному директору компании «Нетрика» Александру Мавродиеву.

Читать полностью

«РТК-Солар»
Елена Черникова

Елена Черникова, «РТК-Солар»: Госсектор стремится к защите от внутренних угроз

По данным исследования «РТК-Солар», в топ-3 внутренних нарушений в госструктурах входит пересылка персональных данных, в том числе выгруженных из ГИС (государственных информационных систем), на личную почту госслужащих. Но персональные данные — лишь часть конфиденциальной информации, которой оперируют госструктуры, а список нарушений не ограничивается неосторожным обращением с документами. О том, как госструктуры борются с утечками и другими внутренними угрозами, рассказывает Елена Черникова, руководитель направления по работе с госструктурами Центра продуктов Dozor «Ростелеком-Солар».

Читать полностью

По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.

Источник фото © Paha_L / Фотобанк Фотодженика