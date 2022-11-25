В конце 2021 г. предполагалось, что в ближайшие четыре года расходы на ИТ в госсекторе увеличатся в два раза. На сегодняшний день подтвержденной информации о том, сбудутся ли эти планы, нет. Проектом бюджета на 2023 г. предусмотрено снижение финансирования «Цифровой экономики» более чем на треть. Расходы на «Цифровое государственное управление» снизятся почти на 20%. А важнейшей задачей для ИТ-компаний стало импортозамещение.