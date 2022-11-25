Цифровизация госсектора 2022
В прошлом году государство продолжило информатизацию, десять крупнейших поставщиков ИТ в госсектор в 2021 г. заработали на 15% больше, чем в 2020-м. В текущем году государство не намерено отказываться от идеи построить в России цифровую экономику, дан старт новым крупным проектам. При этом важнейшей ИТ-задачей в госсекторе становится импортозамещение, которое в прошлые годы шло «из-под палки». Теперь же, по необходимости, твердо взят курс на построение комплексных цифровых платформ на основе отечественного или свободно-распространяемого ПО.
25.11.2022
Госзаказ поддержит ИТ-отрасль
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В конце 2021 г. предполагалось, что в ближайшие четыре года расходы на ИТ в госсекторе увеличатся в два раза. На сегодняшний день подтвержденной информации о том, сбудутся ли эти планы, нет. Проектом бюджета на 2023 г. предусмотрено снижение финансирования «Цифровой экономики» более чем на треть. Расходы на «Цифровое государственное управление» снизятся почти на 20%. А важнейшей задачей для ИТ-компаний стало импортозамещение.
В конце 2021 г. предполагалось, что в ближайшие четыре года расходы на ИТ в госсекторе увеличатся в два раза. На сегодняшний день подтвержденной информации о том, сбудутся ли эти планы, нет. Проектом бюджета на 2023 г. предусмотрено снижение финансирования «Цифровой экономики» более чем на треть. Расходы на «Цифровое государственное управление» снизятся почти на 20%. А важнейшей задачей для ИТ-компаний стало импортозамещение.
Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора
|№ 2021
|Название компании
|Выручка в 2021 г., с НДС, ₽тыс
|Выручка в 2020 г., с НДС, ₽тыс
|Рост, %
|1
|Ростелеком
|88 399 000
|77 230 000
|14,5%
|2
|Softline
|17 847 644
|14 998 021
|19,0%
|3
|ОТР
|10 977 200
|11 576 000
|-5,2%
|4
|Форс
|8 916 888
|8 137 000
|9,6%
|5
|Крок
|7 248 334
|6 848 440
|5,8%
Источник: CNews Analitycs, 2022Перейти к полному рейтингу
Из интеграторов в вендоров: как перестраивается российский ИТ-рынок
Читать полностью В прошлом году государство продолжило информатизацию, десять крупнейших поставщиков ИТ в госсектор в 2021 г. заработали на 15% больше, чем в 2020-м. В текущем году государство не намерено отказываться от идеи построить в России цифровую экономику, дан старт новым крупным проектам. При этом важнейшей ИТ-задачей в госсекторе становится импортозамещение, которое в прошлые годы шло «из-под палки». Теперь же, по необходимости, твердо взят курс на построение комплексных цифровых платформ на основе отечественного или свободно-распространяемого ПО.
В прошлом году государство продолжило информатизацию, десять крупнейших поставщиков ИТ в госсектор в 2021 г. заработали на 15% больше, чем в 2020-м. В текущем году государство не намерено отказываться от идеи построить в России цифровую экономику, дан старт новым крупным проектам. При этом важнейшей ИТ-задачей в госсекторе становится импортозамещение, которое в прошлые годы шло «из-под палки». Теперь же, по необходимости, твердо взят курс на построение комплексных цифровых платформ на основе отечественного или свободно-распространяемого ПО.
ИТ в госсекторе: 10 главных трендов
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В 2021 г. мировые расходы на цифровизацию в госсекторе выросли на 9%. В 2022 г. темпы роста упадут до 5%, зато в 2023 г. достигнут 16%. В государственном секторе набирает популярность модель Anything-as-a-Service (XaaS). Госведомства переходят на компонуемые платформы, постепенно отказываются от устаревших систем и внедряют искусственный интеллект для того, чтобы сделать госсервисы максимально удобными.
В 2021 г. мировые расходы на цифровизацию в госсекторе выросли на 9%. В 2022 г. темпы роста упадут до 5%, зато в 2023 г. достигнут 16%. В государственном секторе набирает популярность модель Anything-as-a-Service (XaaS). Госведомства переходят на компонуемые платформы, постепенно отказываются от устаревших систем и внедряют искусственный интеллект для того, чтобы сделать госсервисы максимально удобными.
Мировые госрасходы на ИТ в 2021-2023 гг.
|Категория трат
|Расходы 2021 г., $ млн
|Рост 2021/2020, %
|Расходы 2022 г., $ млн
|Рост 2022/2021, %
|Расходы 2023 г., $ млн
|Рост 2023/2022, %
|Решения для ЦОД
|25 085
|7,3%
|26 137
|4,2%
|26 642
|1,9%
|Устройства
|37 484
|13,0%
|37 823
|0,9%
|37 389
|-1,1%
|Внутренние услуги
|68 241
|-2,1%
|68 188
|-0,1%
|70 767
|3,8%
|ИТ-услуги
|191 841
|10,7%
|204 206
|6,5%
|220 997
|8,2%
|Программное обеспечение
|146 952
|16,9%
|162 278
|10,4%
|183 012
|12,8%
|Телекоммуникационные услуги
|69 190
|1,1%
|67 102
|-3,0%
|67 193
|0,1%
|Итого
|538 793
|9,1%
|565 734
|5,0%
|660 000
|16,6%
Источник: Gartner, 2022
Крупнейшие федеральные ИКТ-тендеры по итогам 2021 г.
|№
|Головной заказчик
|Исполнитель
|Сумма контракта, ₽млн
|Стартовая цена, ₽млн
|Экономия, ₽млн
|1
|Минцифры
|Ростелеком
|12 000,00
|12 000,00
|0
|2
|Минцифры
|Ростелеком
|10 842,58
|10 842,58
|0
|3*
|ФНС
|ГНИВЦ
|4 844,63
|4 844,63
|0
|4
|ПФР
|Ростелеком
|3 586,58
|3 586,58
|0
|5
|ФТС
|Прайм груп
|3 145,10
|3 293,30
|148,20
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
Исследование крупнейших госконтрактов CNewsTenders: госзакупки все глубже уходят в тень
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Сумма выручки от 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных органах исполнительной власти России по итогам 2021 г. составила ₽113,6 млрд. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. При этом порог входа в рейтинг существенно снизился, более чем на ₽100 млн, откатившись до уровня 2019 г. И все большая доля госзакупок становится недоступна «внешним» наблюдателям.
Сумма выручки от 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных органах исполнительной власти России по итогам 2021 г. составила ₽113,6 млрд. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. При этом порог входа в рейтинг существенно снизился, более чем на ₽100 млн, откатившись до уровня 2019 г. И все большая доля госзакупок становится недоступна «внешним» наблюдателям.
Директор цифровой трансформации Счетной палаты в интервью CNews — о новых подходах к анализу данных
Читать полностью События начала года кардинально изменили российский ИТ-рынок, «убрав» с него большую часть «западных» вендоров. О создании решений на отечественных продуктах, о том, какие новые и старые задачи приходится решать в изменившихся условиях, и об усиливающемся несоответствии 44-ФЗ реалиям рынка в интервью CNews рассказал директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты России Михаил Петров.
События начала года кардинально изменили российский ИТ-рынок, «убрав» с него большую часть «западных» вендоров. О создании решений на отечественных продуктах, о том, какие новые и старые задачи приходится решать в изменившихся условиях, и об усиливающемся несоответствии 44-ФЗ реалиям рынка в интервью CNews рассказал директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты России Михаил Петров.
Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?
Читать полностью В условиях тотальной миграции органов власти, государственных и частных компаний на российские средства информационной безопасности, выбор между решениями становится все сложнее. Как защитить информационную инфраструктуру организации и избежать ошибок, CNews рассказали Григорий Куликов, директор ИБ-департамента ИТ-интегратора ОТР, вендор-менеджер разработчика ИБ-решений «Код Безопасности» Павел Коростелев и руководитель направления перспективных исследований и специальных проектов разработчика инфраструктурного ПО «Астра» Роман Мылицын.
В условиях тотальной миграции органов власти, государственных и частных компаний на российские средства информационной безопасности, выбор между решениями становится все сложнее. Как защитить информационную инфраструктуру организации и избежать ошибок, CNews рассказали Григорий Куликов, директор ИБ-департамента ИТ-интегратора ОТР, вендор-менеджер разработчика ИБ-решений «Код Безопасности» Павел Коростелев и руководитель направления перспективных исследований и специальных проектов разработчика инфраструктурного ПО «Астра» Роман Мылицын.
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Чем сейчас правильнее заниматься – импортозамещением или импортоопережением? Можно ли при миграции на новую технологическую платформу обойтись простой переустановкой ПО? Как ИТ-отрасль справляется с вызовами текущего времени? Эти и другие вопросы CNews задал генеральному директору компании «Нетрика» Александру Мавродиеву.
Елена Черникова, «РТК-Солар»: Госсектор стремится к защите от внутренних угроз
Читать полностью По данным исследования «РТК-Солар», в топ-3 внутренних нарушений в госструктурах входит пересылка персональных данных, в том числе выгруженных из ГИС (государственных информационных систем), на личную почту госслужащих. Но персональные данные — лишь часть конфиденциальной информации, которой оперируют госструктуры, а список нарушений не ограничивается неосторожным обращением с документами. О том, как госструктуры борются с утечками и другими внутренними угрозами, рассказывает Елена Черникова, руководитель направления по работе с госструктурами Центра продуктов Dozor «Ростелеком-Солар».
По данным исследования «РТК-Солар», в топ-3 внутренних нарушений в госструктурах входит пересылка персональных данных, в том числе выгруженных из ГИС (государственных информационных систем), на личную почту госслужащих. Но персональные данные — лишь часть конфиденциальной информации, которой оперируют госструктуры, а список нарушений не ограничивается неосторожным обращением с документами. О том, как госструктуры борются с утечками и другими внутренними угрозами, рассказывает Елена Черникова, руководитель направления по работе с госструктурами Центра продуктов Dozor «Ростелеком-Солар».
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