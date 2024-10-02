Российский телеком-рынок растет благодаря нетелекоммуникационным услугам

В 2023 г. российский телекоммуникационный рынок вырос, по разным оценкам, на 5% (данные «ТМТ-Консалтинг») — 10% (данные Росстата, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, CNews Analytics). Операторы оптимизируют затраты и запускают новые бизнес-направления, чтобы оставаться конкурентоспособными. В конце 2023 г. была утверждена Стратегия развития отрасли связи до 2035 года. Для ее реализации государство планирует предоставлять телеком-компаниям льготы. Однако реализацию поставленных задач сдерживает необходимость импортозамещения

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CNews Telecom: Крупнейшие телекоммуникационные компании России

№ 2023 Компания Выручка в 2023 г, ₽млн, без НДС Выручка в 2022 г, ₽млн, без НДС Динамика 2023/2022, % Число абонентов на 31,12.2023 Г
1 Ростелеком 707 801 627 055 12,9% 12,2 млн ШПД, 11,3 млн ООТ, 10,2 млн фикс. связь, 48,1 млн мобильная связь
2 МТС 606 600 534 100 13,6% 4,7 млн ШПД, 3,7 ОТТ, 2,1 фикс.связь, 81,8 моб.связь
3 Мегафон 444 043 398 642 11,4% 67,7 моб.связь
4 Вымпелком (Билайн) 303 500 286 400 6,0% 44,1 моб.связь
5 Эр-Телеком Холдинг 51 865 46 034 12,7% н/д
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Выручка топ-30 поставщиков ИТ в телеком составила ₽154 млрд

По итогам 2023 г. выручка топ-30 поставщиков ИТ в телеком составила ₽154 млрд. В лидерах — компании, чья специализация — работа с аппаратным обеспечением, которое способно заменить продукцию западных вендоров. Игроки рынка перестают быть поставщиками исключительно услуг связи и развивают экосистемные предложения на базе телеком-услуг и партнерских сервисов. Будущее рынка за использованием традиционного ИИ, включая машинное обучение и предиктивную аналитику, генеративного ИИ, микросервисной архитектуры, 5G и интернета вещей.

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Иван Рыль
Bercut

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

Компания Bercut шаг за шагом осваивает импортозамещение, предлагая телеком-отрасли всё новые, свободные от зарубежных компонентов решения. Среди востребованных новинок компании — BSS Bercut для FMC (Fixed & Mobile Сonvergency), Policy and Charging Rules Function (PCRF), Diameter Routing Agent Bercut (DRA). Почему одна универсальная биллинговая система лучше старых двух и как тарифицировать чашки кофе в одном пакете с SMS и гигабайтами, в интервью CNews рассказал директор по развитию BSS компании Bercut Иван Рыль.

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Михаил Матюшин
Nexign

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

Автоматизация партнерских экосистем, экономия в 10 раз при импортозамещении СУБД в биллинге, налаженный конвейер для включения open-source продуктов в техстек компании — редакция CNews поговорила с Михаилом Матюшиным, генеральным директором Nexign, о том, как новые технологии помогают современному оператору стать быстрее и эффективнее.

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Телеком-оператор в Татарстане перешел на российский биллинг: что изменилось для компании и ее абонентов

В августе 2024 Bercut завершил второй этап миграции абонентов в рамках проекта замены прежней биллинговой системы «Таттелеком» на собственный FMC-биллинг. Большинство мобильных абонентов стали обслуживаться на конвергентной биллинговой системе IN@Voice, разработанной российским разработчиком Bercut. В результате крупнейший в Республике Татарстан оператор связи получил масштабируемый ИТ-продукт, ориентированный на современные и перспективные тенденции телеком-рынка.

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Как «МегаФон» импортозаместил Oracle в биллинге: история миграции на СУБД Nexign Nord

Компания Nexign («Нэксайн») помогла мигрировать ключевые бизнес-системы «МегаФона» с СУБД Oracle на собственную базу данныхNexign Nord. В результате оператор в кратчайшие сроки и без потери качества предоставляемых услуг повысил уровень независимости собственной инфраструктуры от импортного ПО и свою технологическую гибкость.

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