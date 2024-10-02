В 2023 г. российский телекоммуникационный рынок вырос, по разным оценкам, на 5% (данные «ТМТ-Консалтинг») — 10% (данные Росстата, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, CNews Analytics). Операторы оптимизируют затраты и запускают новые бизнес-направления, чтобы оставаться конкурентоспособными. В конце 2023 г. была утверждена Стратегия развития отрасли связи до 2035 года. Для ее реализации государство планирует предоставлять телеком-компаниям льготы. Однако реализацию поставленных задач сдерживает необходимость импортозамещения.