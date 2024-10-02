Телеком 2024
02.10.2024
Российский телеком-рынок растет благодаря нетелекоммуникационным услугам
В 2023 г. российский телекоммуникационный рынок вырос, по разным оценкам, на 5% (данные «ТМТ-Консалтинг») — 10% (данные Росстата, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, CNews Analytics). Операторы оптимизируют затраты и запускают новые бизнес-направления, чтобы оставаться конкурентоспособными. В конце 2023 г. была утверждена Стратегия развития отрасли связи до 2035 года. Для ее реализации государство планирует предоставлять телеком-компаниям льготы. Однако реализацию поставленных задач сдерживает необходимость импортозамещения.Читать полностью
CNews Telecom: Крупнейшие телекоммуникационные компании России
|№ 2023
|Компания
|Выручка в 2023 г, ₽млн, без НДС
|Выручка в 2022 г, ₽млн, без НДС
|Динамика 2023/2022, %
|Число абонентов на 31,12.2023 Г
|1
|Ростелеком
|707 801
|627 055
|12,9%
|12,2 млн ШПД, 11,3 млн ООТ, 10,2 млн фикс. связь, 48,1 млн мобильная связь
|2
|МТС
|606 600
|534 100
|13,6%
|4,7 млн ШПД, 3,7 ОТТ, 2,1 фикс.связь, 81,8 моб.связь
|3
|Мегафон
|444 043
|398 642
|11,4%
|67,7 моб.связь
|4
|Вымпелком (Билайн)
|303 500
|286 400
|6,0%
|44,1 моб.связь
|5
|Эр-Телеком Холдинг
|51 865
|46 034
|12,7%
|н/д
Выручка топ-30 поставщиков ИТ в телеком составила ₽154 млрд
По итогам 2023 г. выручка топ-30 поставщиков ИТ в телеком составила ₽154 млрд. В лидерах — компании, чья специализация — работа с аппаратным обеспечением, которое способно заменить продукцию западных вендоров. Игроки рынка перестают быть поставщиками исключительно услуг связи и развивают экосистемные предложения на базе телеком-услуг и партнерских сервисов. Будущее рынка за использованием традиционного ИИ, включая машинное обучение и предиктивную аналитику, генеративного ИИ, микросервисной архитектуры, 5G и интернета вещей.Читать полностью
Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений
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Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям
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Телеком-оператор в Татарстане перешел на российский биллинг: что изменилось для компании и ее абонентов
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Как «МегаФон» импортозаместил Oracle в биллинге: история миграции на СУБД Nexign Nord
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