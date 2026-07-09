В сложных вычислительных задачах (compute-intensive workloads) производительность Intel Xeon 6 выросла до двух раз по сравнению с прошлыми поколениями. Усовершенствованы встроенные в процессор аппаратные ускорители для ресурсоемких операций: шифрования, сжатия, перемещения данных и балансировки сетевого трафика. Например, в ускоритель Intel AMX (Advanced Matrix Extensions) добавлена поддержка нового формата данных для ускорения работы ИИ. Специальные ИИ-профили (PCT и SST-TF) форсируют отдельные ядра для быстрой передачи данных на внешние графические процессоры (GPU). Важно, что встроенные ускорители не забирают ресурсы у основных ядер, поэтому базы данных, хранилища и сетевые сервисы работают быстрее без дополнительных затрат.

Подсистема памяти поддерживает до 8 ТБ оперативной памяти стандарта DDR5 с пропускной способностью, вдвое превышающей DDR4. Для конфигурирования доступно до 32 модулей DDR5 RDIMM с пропускной способностью 6400 МТ/с и до 16 модулей новейших MRDIMM 8000 МТ/с.

Девять слотов расширения PCIe 5.0 с гибкой конфигурацией (поддерживающие полноразмерные и короткие карты расширений) и один слот OCP 3.0 обеспечивают подключение RAID-контроллеров и сетевых адаптеров.

Для задач искусственного интеллекта и инженерного моделирования сервер поддерживает установку до двух графических ускорителей двойной высоты или до шести графических ускорителей одинарной высоты.

Дисковая подсистема, в зависимости от модели и конфигурации сервера, позволяет, в общей сложности, подключить до 30 накопителей, включая E1.S накопители на задней панели.

Серверы Aquarius AQserv семейства FB построены на базе процессоров Intel Xeon 6 серий 6500P/6700P/6700E. Семейство допускает миграцию между моделями с P-ядрами и E-ядрами в рамках одного сокета: при изменении профиля нагрузки достаточно обновить процессорный модуль без полной замены сервера. Встроенные ускорители Intel — QuickAssist (шифрование и сжатие), Data Streaming Accelerator (перемещение данных), Dynamic Load Balancer (балансировка трафика) — берут на себя инфраструктурные функции, разгружая процессорные ядра и продлевая эффективный срок службы сервера.