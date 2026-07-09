Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе
09.07.2026
Две микроархитектуры в одном сокете
Главное отличие Intel Xeon 6 от всех предыдущих поколений: впервые в рамках одного процессорного разъема заказчик может выбрать между производительными ядрами (P-cores) и энергоэффективными (E-cores).
- Версия с P-cores (до 86 ядер, высокие тактовые частоты) — для задач, критичных к скорости одного потока: финансовые транзакции, базы данных, системы бизнес-аналитики.
- Версия с E-cores (до 144 ядер, рекордная плотность потоков) — для облачных платформ, микросервисов и контейнеризации.
«Теперь заказчик выбирает процессор под бизнес-задачу, а не подстраивает инфраструктуру под ограничения железа», — комментирует Константин Нахимовский, директор по продуктам компании «Аквариус».
Как российский сервер конкурирует с мировыми аналогами
Серверы Aquarius AQserv семейства FB построены на системной плате собственной разработки и производства и включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. По аппаратной архитектуре — это прямой аналог новейших зарубежных серверов: Lenovo ThinkSystem SR650 V4, Dell PowerEdge R770 и HPE ProLiant DL380 Gen12 используют те же процессоры Xeon 6, тот же стандарт памяти DDR5 и тот же интерфейс PCIe 5.0. Заказчик получает аналогичную производительность, что и на глобальных платформах, но принципиальная разница заключается в уровне контроля над оборудованием и сервисной поддержки.
Серверы Aquarius AQserv T50 D212FB и AQserv T50 D224FB — это не иностранные платформы, а отечественные продукты: от проектирования материнской платы, разработки BIOS до локального производства и склада запчастей в России. Управление реализовано через отечественную систему aqBMC с поддержкой IPMI 2.0, Redfish и KVM-over-IP, что дает администраторам полный удаленный контроль над оборудованием. Гибкие программы сервисной поддержки компании «Аквариус» позволяют подобрать оптимальный уровень обслуживания под любую задачу и исключают простои на всем протяжении эксплуатации.
Технические детали новинки, обеспечивающие запас прочности
В сложных вычислительных задачах (compute-intensive workloads) производительность Intel Xeon 6 выросла до двух раз по сравнению с прошлыми поколениями. Усовершенствованы встроенные в процессор аппаратные ускорители для ресурсоемких операций: шифрования, сжатия, перемещения данных и балансировки сетевого трафика. Например, в ускоритель Intel AMX (Advanced Matrix Extensions) добавлена поддержка нового формата данных для ускорения работы ИИ. Специальные ИИ-профили (PCT и SST-TF) форсируют отдельные ядра для быстрой передачи данных на внешние графические процессоры (GPU). Важно, что встроенные ускорители не забирают ресурсы у основных ядер, поэтому базы данных, хранилища и сетевые сервисы работают быстрее без дополнительных затрат.
Подсистема памяти поддерживает до 8 ТБ оперативной памяти стандарта DDR5 с пропускной способностью, вдвое превышающей DDR4. Для конфигурирования доступно до 32 модулей DDR5 RDIMM с пропускной способностью 6400 МТ/с и до 16 модулей новейших MRDIMM 8000 МТ/с.
Девять слотов расширения PCIe 5.0 с гибкой конфигурацией (поддерживающие полноразмерные и короткие карты расширений) и один слот OCP 3.0 обеспечивают подключение RAID-контроллеров и сетевых адаптеров.
Для задач искусственного интеллекта и инженерного моделирования сервер поддерживает установку до двух графических ускорителей двойной высоты или до шести графических ускорителей одинарной высоты.
Дисковая подсистема, в зависимости от модели и конфигурации сервера, позволяет, в общей сложности, подключить до 30 накопителей, включая E1.S накопители на задней панели.
Серверы Aquarius AQserv семейства FB построены на базе процессоров Intel Xeon 6 серий 6500P/6700P/6700E. Семейство допускает миграцию между моделями с P-ядрами и E-ядрами в рамках одного сокета: при изменении профиля нагрузки достаточно обновить процессорный модуль без полной замены сервера. Встроенные ускорители Intel — QuickAssist (шифрование и сжатие), Data Streaming Accelerator (перемещение данных), Dynamic Load Balancer (балансировка трафика) — берут на себя инфраструктурные функции, разгружая процессорные ядра и продлевая эффективный срок службы сервера.
Как новый сервер меняет экономику дата-центров
Переход на серверы Aquarius AQserv семейства FB на процессорах Xeon 6 обеспечивает прирост экономической эффективности за счет консолидации серверного парка. При замене оборудования пятилетней давности на новые серверы с Xeon 6 количество виртуальных машин в расчете на один физический сервер возрастает в среднем в пять раз, а в отдельных сценариях — до десяти раз. Совокупная стоимость владения (TCO) сокращается до 68% благодаря двукратному росту производительности на ватт и уменьшению требуемого стоечного пространства. Для организаций, арендующих стойки в коммерческих дата-центрах, это обеспечивает прямое снижение операционных расходов на аренду инфраструктуры.
Некоторые вендоры ПО привязывают стоимость лицензии к числу физических процессорных сокетов, а не ядер. В этом случае сервер Aquarius AQserv семейства FB, заменяющий своей производительностью несколько серверов на устаревших процессорных семействах Intel, обеспечивает прямую экономию на программном обеспечении.
Энергоэффективность также заложена на уровне компонентов: память DDR5 потребляет на 10–15% меньше электроэнергии, чем DDR4, при пропускной способности, вдвое превышающей предыдущий стандарт. Встроенные ускорители снижают нагрузку на центральные ядра при выполнении рутинных операций, что дополнительно сокращает энергопотребление.
В итоге переход на серверы Aquarius AQserv семейства FB на процессорах Xeon 6 дает не только рост производительности. Заказчик получает предсказуемые расходы на все время работы: меньше арендуемых стоек, ниже счета за электричество и охлаждение, выгоднее используются лицензии. Пятилетний срок службы, локальная сервисная поддержка и собственные средства удаленного управления делают такой сервер надежной долгосрочной инвестицией без простоев и лишних рисков.
Комментарий эксперта
«Когда один сервер берет на себя нагрузку, которая раньше требовала нескольких машин, бизнес получает каскадный эффект. Меньше арендованных стоек, ниже счета за электричество, проще администрирование, прозрачнее лицензирование. Мы закладывали эту логику в архитектуру с самого начала — сервер проектировался как узел консолидации, а не просто как еще одна единица в парке», — резюмирует Константин Нахимовский, директор по продуктам компании «Аквариус».