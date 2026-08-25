Дата-центры в России классифицируют по надежности - с акцентом на физическую защиту

Российская система классификации ЦОДов была введена в соответствии с порядком формирования и ведения реестра дата-центров, определенным постановлением Правительства России №1932 от 28 ноября 2025 г. Она предусматривает четыре класса — A, B, C и D. Они различаются требованиями к резервированию инженерных систем, физической защите объектов, зданиям, пожарной безопасности и линиям связи. Эксперты также отмечают, что единые критерии помогут заказчикам не переплачивать за избыточную надежность.

Плановая систематизация

В России ввели отечественную классификацию центров обработки данных (ЦОД) по надежности, пишут «Ведомости». В отличие от международной классификации у российской есть требования к физической безопасности объектов.

В середине августа 2026 г. в России начала действовать национальная классификация ЦОДов. Она применяется в рамках порядка формирования и ведения реестра дата-центров, утвержденного постановлением Правительства России №1932 от 28 ноября 2025 г. Класс дата-центра соответствует одному из уровней его надежности.

Nano Banana 2 Дата-центры в России классифицируют по надежности — с акцентом на физическую защиту

Российская модель включает четыре класса — A, B, C и D, следует из материалов Минцифры. Классы различаются архитектурой и уровнем резервирования инженерных систем, требованиями к физической защищенности, зданию, противопожарным решениям и организации линий связи. Высший класс A предполагает, в частности, непрерывность работы информационных систем при единичном отказе любого компонента основных инженерных систем. Он примерно соответствует уровню Tier IV международной классификации (наивысший уровень, обеспечивающий максимальную непрерывность работы с допустимым простоем 26 минут в год), но без требований к физической безопасности объектов, информировал CNews.

Зачем нужен новый стандарт

Классификация дает бизнесу единый и понятный способ подтверждать надежность своей ИТ-инфраструктуры перед заказчиками и партнерами, пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры. Для операторов это дополнительный инструмент позиционирования услуг, для заказчиков — возможность сравнивать площадки и выбирать уровень надежности под конкретные задачи. При этом классификация не является обязательной и носит рекомендательный характер, подчеркнул собеседник.

Требований о соответствии определенного класса ЦОДов конкретным видам ИТ-инфраструктуры — критической информационной инфраструктуры (КИИ), госинформсистем (ГИС), телекоммуникационных или финансовых систем — сейчас нет, отметил представитель министерства, писал CNews. Минцифры совместно с отраслевым сообществом продолжает работу над развитием подходов к классификации и совершенствованием регулирования в этой сфере, добавил он.

Проблема, которую призван решить новый стандарт, — непрозрачность заявлений операторов. Многие российские ЦОДы самостоятельно декларируют определенный уровень надежности, например Tier III (высокий уровень отказоустойчивости с доступностью 99,982% и простоем не более 1,6 часа в год), не проходя классификацию или сертификацию и не раскрывая состав и значения характеристик, на основании которых заявлен этот уровень, объясняет генеральный директор АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям» (АНО КС ЦОД — разработчик классификации) Дмитрий Бедердинов.

Альтернатива зарубежной сертификации

Действующая в России зарубежная сертификация по уровням Tier предполагает серьезное обследование объекта и предоставление подробных чек-листов, объясняет директор по взаимодействию с органами государственной власти РТК-ЦОД Дмитрий Панышев. Для крупных и критически значимых дата-центров раскрывать такие данные вовне не всегда приемлемо, говорит он. Российская классификация отражает уровень надежности объекта без передачи детальной информации об ИТ-инфраструктуре иностранным организациям, отмечает эксперт. При этом отечественная система гармонизирована с международной классификацией Uptime Institute.

В отличие от зарубежных аналогов российская модель предусматривает детальную регламентацию требований не только к инженерной и телекоммуникационной инфраструктуре, но и к обеспечению физической безопасности, подчеркнул директор по спецпроектам АО «Атомдата» (входит в АО «Росатом критические информационные технологии», РоКИТ) Видия Железнов.

Первые сертификаты и участники рынка

В 2026 г. первые сертификаты соответствия классу A отечественной модели получили ЦОДы «Т-ЦОД-1» и «Т-ЦОД-2», входящие в экосистему «Т-Банка».

Отечественная модель классификации публична и доступна операторам для самостоятельного прохождения процедуры, в том числе небольшим, корпоративным, региональным или ведомственным ЦОДам, у которых ранее не было такой возможности, указал Бедердинов. Результаты классификации также востребованы внешними контрагентами, которые размещают данные в дата-центрах, — банками, фондами, инвесторами, землевладельцами, энергетиками. По мере развития реестра и практики классификации профильные ФОИВы смогут использовать эти данные при решении задач размещения ГИС и иных значимых информационных систем, прогнозирует эксперт.

В формировании отечественной модели участвовали госкорпорация «Росатом» и группа компаний «Атомдата», отметил генеральный директор АО «Атомдата-центр» Олег Максименков. По его словам, для операторов появление модели создает понятные правила оценки и возможность документально подтвердить характеристики своей инфраструктуры.

Создание реестра с указанием классов надежности должно повысить доверие к объектам и привлечь новых заказчиков услуг и потенциальных инвесторов, отметил генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала.

Экономический эффект для заказчиков

Потребитель сможет выбирать объект, соответствующий его реальным требованиям, не переплачивая за избыточную надежность, уточняет Панышев. Если бизнесу достаточно класса B или C, ему не нужно арендовать мощности класса A, сопоставимого с Tier IV.

Замена зарубежных стандартов едиными критериями Минцифры создает прозрачный механизм верификации, считает исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ), генеральный директор АНО «Нейролаб» Вячеслав Береснев. По его оценке, класс A становится фактически обязательным требованием для объектов КИИ высших категорий, ГИС и ядер телеком- или финансовых сетей, где простой недопустим. Классы B и C закрывают потребности регионального и корпоративного сегмента, а D остается нишей для архивного хранения и некритичных нагрузок.

К объектам КИИ предъявляются повышенные требования к защищенности ИТ-инфраструктуры, что логически требует размещения в ЦОДах классов A или B, согласна бизнес-партнер по кибербезопасности Cloud.ru Юлия Липатникова. При этом банки и другие финансовые организации следуют собственным отраслевым стандартам — например, нормативным актам Центрального банка России, которые предписывают крайне высокие требования к надежности, сопоставимые с уровнем Tier IV. Таким образом, хотя классификация Минцифры универсальна, выбор конкретного класса ЦОДа для размещения той или иной системы диктуется требованиями отраслевого законодательства — для КИИ, ГИС, финансового сектора, перечисляет Липатникова.