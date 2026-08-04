РТК-ЦОД реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в облако

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в собственную облачную инфраструктуру, что обеспечило надежность и доступность ИТ-систем, а также защиту данных заказчика.



Миграция ключевых систем

ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД провел миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «Локотех» в собственную облачную инфраструктуру, что обеспечило надежность и доступность ИТ-систем, а также защиту данных заказчика, рассказали CNews в компании.



Крупнейший в России оператор по сервисному обслуживанию локомотивов с сетью ремонтных депо от Владивостока до Калининграда, группа компаний «Локотех», реализует проекты, связанные с цифровизацией производственных процессов и больших массивов данных. Это требует наращивания ИТ-инфраструктуры, а также повышения надежности и доступности своих ИТ-систем для круглосуточного удаленного доступа к ресурсам в девяти часовых поясах.

В рамках проекта ИТ-сервис-провайдер обеспечивает стабильную работу почтовой системы, файлового сервера, ERP-систем, специализированного производственного программного обеспечения заказчика, а также защиту данных от несанкционированного доступа и потерь.

Проект был реализован поэтапно: первым шагом стало проведение анализа существующей ИТ-инфраструктуры группы компаний «Локотех» и миграция ключевых систем в облако. Это обеспечило высокую доступность всех ИТ-систем и возможность масштабирования ресурсов под задачи бизнеса. Затем была разработана стратегия резервного копирования, настроены регулярные бэкапы и проведено тестирование восстановления данных. На третьем этапе была построена сеть защищенных каналов связи с использованием VPN между облачной инфраструктурой в дата-центре, московским офисом группы компаний и удаленным офисом в регионе, что обеспечило стабильный и безопасный доступ к ресурсам холдинга.

«В соответствии с договором, РТК-ЦОД (АО "Центр хранения данных") предоставляет компании услуги интернет-связи, резервного копирования, виртуальные вычислительные ресурсы, стойки для размещения оборудования в своём ЦОД, а также серверное и сетевое оборудование и систему хранения данных. Стратегия цифрового развития "Локотеха" направлена на повышение эффективности процессов, благодаря продуктивному сотрудничеству с партнерами мы получаем комплексное решение стоящих перед компанией задач», — отметил Владимир Романов, директор департамента инфраструктуры и единого заказчика информационных технологий «Локотеха».

«Перед нами стояла цель — обеспечить высокую доступность и гибкую масштабируемость ИТ-инфраструктуры группы «ЛокоТех» с учетом требований по информационной безопасности. В ходе работы нам удалось оперативное решать все возникающие технические вопросы, минимизировать риски потери данных и оптимизировать затраты на ИТ-решения. Реализация проекта показала, как правильно выстроенная ИТ-инфраструктура может существенно улучшить работу компании. Мы решили текущие задачи клиента и заложили основу для дальнейшего развития его ИТ-систем», — заявил Алексей Шувалов, директор центра по работе с клиентами РТК-ЦОД.

О компаниях

РТК-ЦОД – ИТ-кластер дата-центров и облачных сервисов ПАО «Ростелеком», лидер российского рынка дата-центров с долей 30%, в период 2020-2025 годов занимает первое место рейтингов «Рынок коммерческих ЦОД в России» CNews Analytics. За 20 лет РТК-ЦОД построил крупнейшую в России геораспределенную сеть ЦОД, которая насчитывает 27 дата-центров, сертифицированных в соответствии с требованиями стандарта Tier III, 27 800 стоек общей мощностью 235 МВт. Группа компаний реализует под ключ масштабные интеграционные проекты: от инфраструктуры и систем связи до облачных решений и ПО.

Среди клиентов РТК-ЦОД — крупные заказчики как в государственном и финансовом секторах, так и в ритейле, энергетике и нефтегазовой отрасли. Помимо физической инфраструктуры, РТК-ЦОД развивает собственные ИТ-сервисы и проекты: аттестованное облако КИИ, мониторинг, «Гособлако», Smart Control, ПГСО, а также независимую лабораторию R&D (Research and Development).



Группа «Локотех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт и модернизацию тягового подвижного состава, производство узлов и деталей для его ремонта. Производственную базу «Локотех-сервис» (входит в группу «Локотех») составляют 88 сервисных локомотивных депо, расположенных по всей территории России – от Владивостока до Калининграда. На предприятиях компании работают порядка 36 тысяч человек, их силами обслуживаются большая часть парка локомотивов «РЖД».