Какие ИТ-компании «Ростех» забрал у признанного экстремистом венчурного инвестора

В рамках дела о признании Александра Галицкого экстремистом суд постановил изъять в пользу госкорпорации «Ростех» активы, в разное время принадлежавшие Галицкому. Так, конфискации подлежат агрегатор цен на автомобили CarPrice и ранее принадлежавшие бизнесмену компании «С-терра», «Технокад», «Открытая цифровая платформа» и др. В то же время Газпромбанк смог отстоять долю долю в операторе системы маркировки «Честный знак», ранее купленную у Галицкого.

Изъятие ИТ-компаний, ранее принадлежавших признанному экстремистом Александру Галицкому

Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда, признавшего экстремистским объединением предпринимателя Александра Галицкого и созданного им фонда Almaz Capital Partners. Соответствующий иск был подан Генпрокуратурой, посчитавший, что Галицкий финансирует ВСУ (вооруженные силы Украины) и поддерживает «киевский режим».

Особенностью процесса является то, что при оглашении резюлютивной части решения суда в марте 2026 г. судья Ксения Розина постановила изъять не только активы Галицкого (недвижимость и денежные средства на общую сумму 8 млрд руб.), но и активы большого числа ИТ-компаний и ИТ-предпринимателей, напрямую с Галицким не связанных. В их числе - владелец «Ланита» Филипп Генс, владелец «Ай-Теко» Шамиль Шакиров и пр.

Фото: © Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика В рамках дела о признании Александра Галицкого экстремистом суд постановил изъять в пользу госкорпорации «Ростех» активы, в разное время принадлежавшие Галицкому, включая агрегатор цен на автомобили CarPrice и ранее принадлежавшие бизнесмену «С-терра», «Технокад», «Открытая цифровая платформа»

Причем, по данным адвоката Галицкого Киры Корума, оглашенным на заседании в Мосгорсуде, уже после вынесения решения судья Розанова, в рамках постановлений о порядке исполнения данного решения, дополняла перечень конфискуемых активов: таким образом туда были добавлены активы неких Горячевой и Чулпаевой. Таким же образом судья Розина постановила изъять активы Оксаны Орешиной - владелицы ряда компаний из сферы информационной безопасности (ИБ),

Никто у лиц, у которых Тверской районный суд постановил изъять активы, не был вовлечен в разбирательство по делу Галицкого. В связи с чем ими были поданы апелляции в Мосгорсуд. Более того, как сообщили представители лиц, затронутых этим решением, им даже не предоставили возможность ознакомиться с данным решением Тверского районного суда.

Еще один поворот в деле состоял в том, что после вынесения решения суда судья Розина также, в рамках постановлений о порядке его исполнения, постановила передать конфискуемые активы госкорпорации «Ростех». В самом «Ростехе» это не комментируют.

Генпрокуратура считает, что через активы, подлежащие конфискации, велось финансирование «экстремистской» деятельности Галицкого. Также Генпрокуратура считает, что с 2022 г. Галицкий стал распродавать принадлежащие ему активы. Но часть из них были проданы им фиктивно, часть - реально, а вырученные средства он обналичивал через банки Швейцарии и Турции, а также «ежедневно снимал миллиарды рублей со счетов в Газпромбанке».

Как Газпромбанк отстоял долю в операторе маркировке товаров «Честный знак»

Один из активов, которые первоначально планировал изъять Тверской районный суд – это компания «Проекты развития». Она была основана Галицким и первоначально называлась «Элвис Плюс Групп», она владеет 25% в ЦРПТ («Центр развития перспективных технологий»), создавшей систему обязательной маркировке товаров «Честный знак». В число первоначальных совладельцев ЦРПТ также входили «Ростех» и холдинг USM Алишера Усманова (впоследствии USM вышел из проекта).

К моменту принятия решения о конфискации 51% в «Проекты развития» принадлежало АО «ААА Управление капиталом» - «дочки» Газпромбанка. 32% принадлежало АО «АМ-Инвест», 17% - ООО «Звезда финанс». Данные доли должны были быть конфискованы, писала газета «Ведомости».

Однако, по данным Киры Корума, уже после вынесения решения суда 7 апреля 2026 г. Тверской районный суд вынес определения по жалобе Газпромбанка, в котором отменил свое же решение о взыскании долей в «Проекты развития». Первоначально суд посчитал, что «Проекты развития» по-прежнему подконтрольны Галицкому, а «ААА Управление капиталом» действует в его интересах. Затем суд согласился с тем, что компания все-таки подконтрольна Газпромбанку. В базе данных «Контур.Фокус» никаких изменений распределение долей в «Проекты развития» не было.

Изъятие бывших «дочек» оператора системы маркировки «Честный знак»

С ЦРПТ связан еще ряд конфискуемых активов. Это ее бывшая «дочка» - «Открытая цифровая платформа» (ОЦП, изначально называлась «ЦРПТ-Проекты»). Конфискации подлежат (по данным газеты «Ведомости») доли в этой компании, принадлежащие Татьяне Негинской (49,8%) и Юрию Ивашкову (25,1%).

Изначально ЦРПТ на 100% владела ОЦП, В 2020 г. доля ЦРПТ в ОЦП разделилась между ее владельцами - Галицким и холдингом USM Алишера Усманова (они получили по 25,1%). Еще 49,8% получил бывший вице-президент EPAM Анатолий Гавердовский.

В 2022 г. доля Галицкого в ОЦП перешла к Ивашкову, затем доля Гавердовского перешла к Негинской. Ивашков был гендиректором «Элвис-Плюс» (исторически основная компания в группу Галицкого) и «Элвис-Плюс Групп». К настоящему времени «Ростех» владеет 74,9% в данной компании, у USM остается 25,1%.

В 2021 г. Гавердовский и Галицкий также стали совладельцами компании «Цифровые налоговые технологии», получив в ней 84% и 15,9% соответственно. Затем доля Галицкого отошла к Ивашкову, доля Гавердовского – к Негинской. Сейчас данная компания ликвидирована.

Были конфискованы и другие связанные с ЦРПТ компании.

Среди них ИБ-компания «Модум». Первоначально она принадлежала Елене Комиссаровой, в 2017 г. ЦРПТ получила в ней 49% долю. В 2024 г. эта доля была распределена между Игорем Нестеровым (24%), Александром Хряпиным и структурой «Ростеха» - «РТ-Скан» (получили по 12,75%).

В рамках данной сделки Галицкий одолжил Комиссаровой 350 млн руб., сообщила на суде ее адвокат. К настоящему моменту «Ростех» владеет 75% в «Модум» напрямую и еще 12,75% - через «РТ-Скан». Кроме того, у Комиссаровой изъяли компанию «Спецпроект-2».

Также были изъяты ИБ-компании Оксаны Орешиной - «Атлас-карт», НТЦ «Спецпроект» и «Технологии передовых решений». Орешина также была связана с ЦРПТ.

При создании компании в 2017 г. она через компанию «Новые решения» получила 10% в «Оператор ЦРПТ» (непосредственные оператор системы «Честный знак», на 90% принадлежит ЦРПТ). Одновременно с этим «Ростех» и USM получили по 49% в «Атлас-Карт» и НТЦ «Спецпроект».

Изъятие разработчиков средств информационной безопасности и кадастрового ПО

В сфере ИБ изымается также компания «Группа С-терра», занимающаяся разработками продуктов в сфере информационной безопасности. Под конфискацию попали доли в компании, принадлежавшие Галине Поповой (44%), Сергею Рябко и Юрию Ивашко (по 28%). При создании компании в 2014 г. Галицкий и Рябко владели в ней по 28%, 44% принадлежало Александру Панину. В 2022 г. Рябко выкупил долю Галицкого и стал владельцем 72%, но затем перепродал 44% Поповой.

Сейчас доля Поповой перешла к «Ростеху», сообщил на суде ее представитель. По данным «Контур.Фокус», компания полностью принадлежит «Ростеху». ООО «Группа С-Терра» также владеет 45% в ООО –«Стерра Сиэспи». Еще 44% в этой структуре принадлежат «Атлас-Карт» (также является объектом конфискации как актив Оксаны Орешиной), 10% в перешла в прямую собственность «Ростеха» после конфискации.

Представитель Поповой указала на суде, что его доверительница никак не была связана с Галицким и даже, в отличие от других фигурантов, не приобретала у него активов. Она купила долю в «Группа «С-терра» у лиц, которые приобрели ее у Галицкого. Представитель Поповой также добавил, что в 2022 г. «мы жили в другой реальности», поэтому прежние связи с Украиной не должны быть основанием для конфискации имущества. Например, как обратил внимание адвокат, в коридорах Мосгорсуда используются системы вентиляции украинского производства.

Изъяты были 92% компании «Технокад», занимающейся разработкой ПО для кадастровых инженеров и электронных сервисов в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. Данная доля принадлежала Олегу Елисееву.

В 2016 г. Галицкий стал владельцем 87% доли в данной компании, но в 2023 г. продал ее Елисееву. Сейчас 92% доля отошла к «Ростеху». Представитель Елисеева указал на суде, что его доверитель с 2016 г. был гендиректором и владельцем 5% в «Технокад», в связи с чем не понятно, почему у него изымают весь имевшийся в него пакет.

Конфискация CarPrice

Другой конфискуемый актив – это агрегатор цен на автомобили Carprice. Его юридическое лицо – ООО «Селаникар», данная компания принадлежала кипрскому оффшору Vendebita Trading. Almaz Capital Partners входит в число ее инвесторов. К настоящему моменту «Селаникар» (по данным базы «Контур.Фокус») полностью принадлежит «Ростеху», об этом же на суде заявили представители Галицкого.

Представитель кипрского оффшор указал на суде, что у компании 28 акционеров и фонд Галицкого лишь один из них: ему принадлежит 11%. Адвокат просил суд отменить решение, так как причастность Vendebita Trading к экстремистской деятельности не установлена.

Почему Альфа-банк подключился к спору

Также были изъяты активы помощницы Галицкого Бобровой. По утверждению Генпрокуратуры, она управляла его активами и имела доверенность на распоряжении его денежными средствами. Под арест попали недвижимость и машиноместа. Представитель Бобровой просил отменить это решение, так как речь идет об имуществе, используемых ее семьей.

Под конфискацию активов попал и гражданин Заднепрянцев. Со слов его адвоката, он приобрел квартиру и машиноместо у Алии Галицкой – бывшей супруги Александра Галицкого. Заднепрянцев убедился, что, по условиям брачного контракта, это было имущество Алии Галицкой, сделка была проверена «Альфа-страхованием» и «Альфа-банком», который выдал ипотечный кредит. Заднепрянцев и «Альфа-банк» пытались оспорить решение суда об изъятии активов.

Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Галицкого на решение Тверского районного суда о признании его экстремистом.

Апелляции иных участников процесса остались без рассмотрения.

Генпрокуратура порекомендовала лицам, чьи активы были конфискованы в рамках дела Галицкого, подать к нему в «регрессивном порядке» требования о выплате компенсаций.