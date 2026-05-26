Суд оставил признанному экстремистом ИТ-бизнесмену право требования кредита на 1,8 миллиарда

В ходе апелляции в Мосгорсуде адвокатам удалось сохранить за Галицким право требования кредита на 1,8 млрд руб. Деньги он предоставил бизнесмену Александру Удодову.

Оставили один кредит

Мосгорсуд внес изменения в решение Тверского районного суда о признании экстремистским объединением Александра Галицкого и созданного им фонда Almaz Capital Partners. В рамках этого решения у Галицкого изъяли активы.

Но теперь Мосгорсуд оставил Галицкому право требования кредита на 1,8 млрд руб., который тот предоставил бизнесмену Александру Евгеньевичу Удодову. Бизнесмен с такими данными владеет производителем шампиньонов «Грибная радуга», девелопером Affora Group и бальнеологическим комплексом «Термы» в Краснодарском крае.

В остальной части решение было оставлено в силе. Фонд был признан экстремистским объединением, а имущество Галицкого и связанных с ним лиц на 8 млрд изъято.

Также были оставлены без рассмотрения жалобы иных лиц, которые не участвовали в процессе в Тверском районном суде, но по решению которого у них также были изъяты активы. Среди них — владелец компании «Ланит» Филипп Генс, компания «Айтеко» и ее совладелец Шамиль Шакиров, совладелец компании «С-терра» Галина Попова, владельцы ряда ИБ-компаний Оксана Орешина и Елена Комиссарова, владельцы агрегатора цен на авто CarPrice и другие.

За что судили Галицкого

Галицкий был признан виновным на основании обвинений в поддержке ВСУ и «киевского режима». Бизнесмен это отрицает, называя себя патриотом.

Фонд Almaz Capital Partners Галицкий создал в 2008 г. Фонд инвестировал в «Яндекс», сервис заказа такси Fasten (стал частью «Яндекс.Такси») и имевшие российские корни компании Acronis (разработчик решений для резервного копирования информации) и Parallels (системы виртуализации).

23 марта 2026 г. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Галицкого (гражданина России и Нидерландов) и его фонд экстремистским объединением. Перед иском была проведена проверка, которая выявила, что после вхождения Крыма в состав России фонд присоединился к санкциям и с 2022 г. был вовлечен в военно-политический конфликт на Украине. В Генпрокуратуре утверждают, что в последние годы фонд направил $50 млн украинским компаниям, которые работают в сфере ОПК. Галицкий отрицал инвестиции в производство оружия.

Как сообщал CNews, сам Александр Галицкий покинул Россию, выехав с голландским паспортом в сторону Беларуси. Предварительно он снял миллиарды со счетов в Газпромбанке, пояснила Генпрокуратура России. По делу Галицкого было изъято множество активов, но Газпромбанку удалось отстоять 25% в «Честном знаке».

Галицкий все отрицает

Галицкий передал в суд заявление, в котором отрицал любые обвинения в поддержке украинских властей. По его словам, распространенная видеозапись с заявлениями его бывшей жены Алии Галицкой о его высказываниях — неправдоподобна. Он предположил, что это дипфейк.

Галицкий в 2025 г. участвовал в судебных разбирательствах по разделу имущества с бывшей супругой, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве $150 млн. После ареста ее нашли без признаков жизни в изоляторе.

Игорь Королев

