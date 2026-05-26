Разделы

ПО Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Признанный экстремистом венчурный инвестор снял миллиарды рублей и сбежал из России

Признанный экстремистом ИТ-инвестор Александр Галицкий сбежал из России по голландскому паспорту, сообщила Генпрокуратура России.

Бегство Галицкого

Создатель ИБ-компании «Элвис Плюс» и фонда Almaz Capital Partners (признан экстремистом), а также оператора системы обязательной маркировки товаров «Честный знак» Александр Галицкий (признан экстремистом) покинул Россию. Об этом представитель Генпрокуратуры сообщил на слушаниях в Мосгорсуде.

Ранее Тверской районный суд признал Галицкого и Almaz Capital Partners экстремистским объединением из-за обвинений в поддержке ВСУ и принял решение об изъятии их имущества. Под это решение попал целый ряд других ИТ-компаний и бизнесменов, включая владельца «Ланита» Филиппа Генса, совладельца «АйТеКо» Шамиля Шакирова, совладельца ряда ИБ-компаний Оксану Орешину и других. Представители Галицкого подали апелляцию в Мосгорсуд.

ga680.jpg
Соцсети Александра Галицкого
Знаменитый венчурный инвестор Александр Галицкий сбежал с миллиардами

Все упомянутые лица пытаются опротестовать решение. Галицкий обвинения отрицает, называя себя патриотом. «Если Галицкий называет себя патриотом, почему он, в нарушение обеспечительных мер, покинул Россию по голландскому паспорту и направился в Белоруссию?» — возразил представитель Генпрокуратуры. Также, по мнению Генпрокуратуры, Галицкий ежедневно снимал миллиарды рублей со счета в Газпромбанке.

Что решил суд

По делу Галицкого было изъято множество активов, но Газпромбанку удалось отстоять 25% в «Честном знаке». Часть активов, связанных с делом Галицкого, уже забрал государственный «Ростех».

Суд апелляционной инстанции утвердил решение районного суда, которым фонд был признан экстремистским объединением, на основании которого изъято имущество. Но права требования на кредит в размере 1,8 млрд руб. апелляция оставила в силе. Деньги были выданы предпринимателю Александру Удодову.

Галицкий передал в суд заявление, в котором отрицал любые обвинения в поддержке украинских властей. По его словам, распространенная видеозапись с заявлениями его бывшей жены Алии Галицкой о его высказываниях — неправдоподобна. Он предположил, что это дипфейк.

Галицкий в 2025 г. участвовал в судебных разбирательствах по разделу имущества с бывшей супругой, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве $150 млн. После ареста ее нашли без признаков жизни в изоляторе.

Ситуация вокруг Галицкого

Фонд Almaz Capital Partners Галицкий создал в 2008 г. Фонд инвестировал в «Яндекс», сервис заказа такси Fasten (стал частью «Яндекс.Такси») и имевшие российские корни компании Acronis (разработчик решений для резервного копирования информации) и Parallels (системы виртуализации).

23 марта 2026 г. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Галицкого (гражданина России и Нидерландов) и его фонд экстремистским объединением. Перед иском была проведена проверка, которая выявила, что после вхождения Крыма в состав России фонд присоединился к санкциям и с 2022 г. был вовлечен в военно-политический конфликт на Украине. В Генпрокуратуре утверждают, что в последние годы фонд направил $50 млн украинским компаниям, которые работают в сфере ОПК. Галицкий отрицал инвестиции в производство оружия.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Суд тогда постановил изъять недвижимое имущество на 1 млрд руб. и денежные средства на сумму 7 млрд руб. Галицкий, выступая на суде, отрицал обвинения в свой адрес, и напомнил, что он стоял у истоков технологий Wi-Fi и VPN.

В марте 2026 г. в суде представитель Генпрокуратуры отметил, что Галицкий отчуждал бизнес-активы в пользу своих деловых партнеров, из-за чего они были использованы «в интересах враждебной страны». Кроме того, одним из инвесторов Almaz Capital Partners был Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в 2014 г. присоединился к западным санкциям.

Адвокаты Галицкого просили сделать заседание 26 мая 2026 г. закрытым, но суд отказал. «Если бы дело слушалось в закрытом режиме, мы бы представили доказательства того, что Галицкий сделал для России, — заявила впоследствии представитель Галицкого в рамках судебных разбирательств. — Но представитель Генпрокуратуры специально выступил против, чтобы не дать возможности представить эти сведения».

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему подход «купил и забыл» не работает в информационной безопасности

Поставил VPN — остался без денег: среди россиян под видом средства обхода блокировок распространяют банковский троян

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Суд оставил признанному экстремистом ИТ-бизнесмену право требования кредита на 1,8 миллиарда

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290