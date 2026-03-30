Хозяин «крупнейшей в мире дизель-ледокольной флотилии» потратит миллионы на высокопроизводительную СХД

«Росморпорт» объявил тендер на поставку высокопроизводительного серверного оборудования и All‑NVMe системы хранения данных стоимостью 99,2 млн рублей. Закупка направлена на модернизацию ИТ‑инфраструктуры предприятия с возможностью работы с нагрузками искусственного интеллекта и машинного обучения.

Как выяснил CNews, «Росморпорт» заказал высокопроизводительную All-NVMe систему хранения данных за 99 млн руб. с целью построения резервной системы хранения данных (СХД) и переноса высокопроизводительных информационных систем предприятия на новую All‑NVMe платформу, включая обеспечение работы с нагрузками искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML). All‑NVMe — это СХД, использующие исключительно твердотельные накопители с протоколом NVMe, подключаемые по шине PCIe. Это обеспечивает сверхвысокую скорость чтения/записи, минимальные задержки (latency) и высокую производительность IOPS, превосходя традиционные SAS/SATA SSD в разы.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованном 19 марта 2026 г. на сайте госзакупок техническом задании. Заявки на участие в конкурсе принимают до 7 апреля. Дата подведения итогов выбора поставщика назначена на 17 апреля.

ФГУП «Росморпорт» — стратегически значимое, системообразующее предприятие портовой отрасли России, владелец крупнейшей дизель-ледокольной флотилии в мире. Так «Росморпорт» характеризует себя в своих вакансиях на HeadHunter.

Предприятие создано Постановлением Правительства России в 2003 г. для стабильного развития морских портов страны и эффективной эксплуатации объектов федеральной собственности.

«Росморпорт» имеет 11 филиалов, оказывает услуги в 58 российских морских портах из 62. В его хозяйственном ведении находится 270 судов, включая 34 ледокола и ледокольных буксира.

Подробности закупки

В состав закупки входит серверный шкаф высотой не менее 48 юнитов и глубиной от 1200 мм с высокой нагрузочной способностью, оснащенный двумя блоками распределения питания с возможностью удаленного мониторинга через LCD-экран и поддержкой SNMP.

Центральным элементом поставки станет All-NVMe система хранения данных с двумя активными контроллерами в едином шасси высотой не более 2 монтажных единиц. СХД должна обеспечивать суммарный объем кэш-памяти не менее 1 ТБ на контроллер, построенный на базе DDR5, интерфейсы кластеризации со скоростью не менее 200 Гбит/с в каждом направлении, а также поддержку протоколов доступа Fibre Channel, iSCSI и NVMe over RoCE. В составе поставки предусмотрено не менее 12 твердотельных накопителей NVMe объемом не менее 7,68 ТБ каждый с ресурсом перезаписи не менее одного цикла в день на протяжении пяти лет.

Коммутатор доступа должен быть L3-уровня с высотой не более 1 юнита, включать не менее 48 портов 100/1000BASE-T и 6 портов 10 Гбит/с SFP+, иметь резервируемые блоки питания и активное охлаждение с горячей заменой вентиляторов.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026
CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026 ритейл

Помимо оборудования, заказчик требует приобретение сертификатов продления технической поддержки для системы управления средой виртуализации «ROSA Virtualization» (версия 3.0) на 200 виртуальных машин, а также для системы резервного копирования «Кибер Бэкап». Сроки действия технической поддержки по всем лицензиям должны быть приведены к единому отчетному периоду до декабря 2026 года.

Выполнение работ включает монтаж оборудования в серверный шкаф с соблюдением требований вентиляции, подключение к локальной вычислительной сети и электропитанию по отказоустойчивым схемам с резервированием линий, маркировку всех кабельных трасс, первичную настройку, обновление микрокода, настройку логических томов на СХД и интеграцию с существующим кластером виртуализации заказчика. Отдельно оговаривается необходимость проверки отказоустойчивости СХД, включая переключение сетевых каналов и линий питания, а также тестирование высокой доступности кластера серверов виртуализации.

Срок поставки оборудования составляет не более 90 календарных дней с даты подписания договора, а монтажные и пусконаладочные работы должны быть завершены в течение 30 рабочих дней после поставки последней партии.

Другие материалы рубрики

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов

Гиганты микроэлектроники: Запасов гелия для производства чипов хватит до начала лета. Дефицит незаменимого ресурса спровоцировала война США против Ирана

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Назад в 80-е. В России бешеный спрос на проводные телефоны среди чиновников

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Рост числа интернет-покупок в России уменьшился до восьмилетнего минимума

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
