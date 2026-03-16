Китайский гигант микроэлектроники запускает выпуск ИИ-чипов на новом техпроцессе

Китайская компания Hua Hong Group готовится запустить производство 7 нанометровых чипов для искусственного интеллекта, став вторым национальным производителем, освоившим эту передовую технологию. Разработка ведется при поддержке Huawei и должна снизить зависимость Китая от иностранных поставщиков, несмотря на сохраняющиеся вызовы с эффективностью производства.



Новые технологии производства

Китайская компания Hua Hong Group разработала современные технологии для производства микросхем, которые планируется использовать для создания чипов искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание Reuters с cсылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Согласно данным источников, подразделение Hua Hong по контрактному производству микросхем, Huali Microelectronics, готовится внедрить 7 нанометровый (нм) технологический процесс на своем заводе в Шанхае. Reuters пишет, что это сделает его вторым китайским предприятием, способным производить чипы с использованием таких передовых технологий. На данный момент Hua Hong является вторым по величине производителем микросхем в Китае.

Крупнейший в Китае поставщик контрактных микросхем, компания SMIC, остается единственным отечественным производителем, который может выпускать чипы по 7 нм технологии.

По мнению Reuters, эти достижения стали возможны после того, как Вашингтон ослабил некоторые ограничения на экспорт технологического оборудования. Это позволило компании Nvidia продать Китаю свои вторые по мощности чипы для искусственного интеллекта. Несмотря на смягчение ограничений, Китай продолжает поощрять отечественные компании к использованию продукции местного производства, стремясь снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Санкции, о которых говорится в новости Reuters, — это в первую очередь долгосрочные экспортные ограничения США (export controls) на поставки в Китай передового оборудования для производства полупроводников и связанных технологий. Они введены в основном с 2022 г. (при Байдене) и продолжают действовать при Трампе в 2025–2026 гг., хотя и с некоторыми послаблениями.

При сотрудничестве с Huawei

Агентство Reuters не смогло получить информацию о том, как Hua Hong достигла таких высоких производственных стандартов, какова эффективность их производства и какие основные поставщики оборудования участвовали в этом процессе. Ранее не сообщалось о разработке компанией 7 нм технологического процесса.

Тем не менее, три источника сообщили, что китайский технологический гигант Huawei Technologies сотрудничает с Hua Hong в разработке 7 нм технологий. Все источники предпочли остаться анонимными, поскольку информация не предназначена для публичного раскрытия.

Hua Hong, Huali и ее дочерняя компания Hua Hong Semiconductor, не предоставили комментариев.

Компания SMIC использует оборудование голландского производителя микросхем ASML. Аналитики отмечают, что установки для иммерсионной обработки позволяют выпускать 7 нм чипы, однако выход годной продукции остается низким. ASML заявила, что не комментирует вопросы, касающиеся поставок.

Опытное производство

Reuters пишет, что исследования и разработки компании Huali по созданию 7 нм чипов начались в прошлом году на заводе Hua Hong Fab 6 при поддержке отечественных поставщиков оборудования, включая SiCarrier, финансируемую Huawei. SiCarrier провела тестирование своего оборудования на предприятии в Шэньчжэне, сообщил источник. SiCarrier не ответила на запрос о комментарии.

В декабре Hua Hong Semiconductor объявила о планах приобрести контрольный пакет акций Huali и привлечь 7,56 млрд юаней ($1,10 млрд) для технологической модернизации и исследований на заводе. Два источника сообщили, что Huali планирует выйти на первоначальную производственную мощность по выпуску 7 нм чипов к концу года, производя несколько тысяч пластин в месяц и планируя дальнейшее увеличение объемов.

Китайский разработчик графических процессоров Бирен начал предоставлять услуги контрактного производства после того, как был внесен в торговый черный список США и лишился доступа к продукции TSMC. Бирен не ответил на запросы о комментариях.

Согласно сайту компании, Hua Hong Fab 6 является самым передовым заводом в группе Hua Hong и производит логические микросхемы с использованием 22 нм и 28 нм технологических узлов. В отличие от этого, завод Fab 5 использует зрелые технологии в диапазоне от 40 до 55 нм.

Есть ли техпроцессы меньше

Уменьшение технологического процесса напрямую влияет на характеристики чипов. Переход с 10 нм на 7 нм позволяет разместить на той же площади примерно вдвое больше транзисторов. Это дает большой прирост производительности (до 20–30%) и одновременно снижает энергопотребление (до 50%) по сравнению с предшественниками.

Важно понимать, что гонка нанометров давно перестала быть отражением реальных физических размеров элементов. Цифры вроде «7 нм» или «5 нм» — это во многом маркетинговые наименования поколений технологии.

Например, по плотности транзисторов 7 нм техпроцесс TSMC примерно соответствует 10 нм процессу Intel. Это объясняется тем, что Intel использовала более агрессивную компоновку элементов, меньший шаг металла в некоторых слоях и оптимизированную архитектуру FinFET, что позволяло упаковывать транзисторы чуть плотнее на той же площади, несмотря на то что номинальный «нанометровый» размер у Intel был крупнее. В итоге по реальной способности размещать транзисторы эти два процесса оказались практически эквивалентными, а маркетинговые обозначения «7 нм» и «10 нм» давно перестали отражать прямое физическое сравнение размеров элементов и превратились в условные поколения технологий, где TSMC выбрала более агрессивную нумерацию для подчеркивания прогресса.

Сегодня лидерами отрасли (TSMC, Samsung, Intel) уже освоены 3 нм и 2 нм нормы. К марту 2026 г. TSMC уже несколько месяцев ведет массовое производство 2 нм чипов (N2) — официальный старт объемного выпуска состоялся в 4 квартале 2025 г.

Первые коммерческие 2 нм продукты (в основном от Apple, AMD, Nvidia и Qualcomm) ожидаются в устройствах уже во второй половине 2026 — начале 2027 гг.

Дальнейшая миниатюризация до 1 нм упирается в законы физики: на таких масштабах начинают доминировать квантовые эффекты (туннелирование электронов), делающие транзисторы ненадежными, а стоимость строительства фабрик переваливает за десятки миллиардов долларов.