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Спустя шесть лет после бегства из России Samsung вернулась со своими ноутбуками

Samsung привезла в Россию ноутбуки серии Galaxy Book2 Pro. В последний раз она анонсировала новые модели мобильных ПК на российском рынке в 2016 г. Серия Galaxy Book2 Pro включает два лэптопа на процессорах Intel 12 поколения и с операционной системой Windows 11. Один из них имеет поворотный сенсорный экран, а у второго есть поддержка сетей 5G.

Неожиданное возвращение Samsung

Компания Samsung сообщила CNews о своем возвращении на российский рынок ноутбуков. Компания покинула его в 2016 г.

Вернулась компания с линейкой ноутбуков Galaxy Book2 Pro. Пока что она состоит из моделей Galaxy Book2 Pro 360 с поддержкой пера S Pen и Galaxy Book2 Pro, который может подключаться к сотовым сетям пятого поколения (5G).

Напомним, что таких сетей в России на конец февраля 2022 г. почти не существовало. Подключиться к ним можно было лишь в нескольких местах, например, в метро Казани. Общедоступными для россиян такие сети пока назвать нельзя.

Купить модель Galaxy Book2 Pro можно будет в графитовом и серебристом цветах корпуса. Для Galaxy Book2 Pro 360 в дополнение к этим цветам также доступен оттенок бургунди.

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Приобрести новые ноутбуки Samsung в России пока нельзя. Начало их продаж назначено на 1 апреля 2022 г., а предзаказ откроется 18 марта 2022 г. Стоимость лэптопов компания не раскрывает. Вероятно, это связано с оглушительным падением курса рубля на фоне военной спецоперации на Украине.

По данным портала The Verge, на рынке США Galaxy Book 2 Pro будет стоить от $1050. Лэптоп Galaxy Book 2 Pro 360 обойдется в $1250.

Основные спецификации

Характеристики своих первых за шесть лет ноутбуков для российского рынка Samsung на момент публикации материала не раскрывала. Известно лишь, что они будут поставляться с процессорами Intel Core 12 поколения (Alder Lake). Версий с Core i3 и i9 не будет – только i5 и i7.

Ноутбуки можно будет заряжать по USB-C (до 65 Вт), а их батареи смогут обеспечить до 21 часа работы на одном заряде. В кнопку включения на клавиатуре встроен сканер отпечатков пальцев. Также имеются веб-камера с разрешением 1920х1080 пикселей.

В дополнение к поддержке неработающих в России сетей 5G ноутбуки получили высокоскоростной модуль Wi-Fi 6E. В России этот стандарт тоже не поддерживается.

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Управляются ноутбуки операционной системой Windows 11.

Что умеют ноутбуки

Как пишет The Verge, оба представителя серии Galaxy Book2 Pro доступны с экранами на 13,3 и 15,6 дюйма по диагонали. Это AMOLED-панели с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9. В модели Galaxy Book 2 Pro 360 экран может поворачиваться на 360 градусов и является сенсорным, что позволяет использовать ноутбук в качестве планшета. В обычном Galaxy Book 2 Pro эта опция отсутствует.

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Интеграция

Для США ноутбуки Galaxy Book 2 Pro можно укомплектовать до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем до 1 ТБ. Более продвинутый и более дорогой Galaxy Book 2 Pro 360, как ни странно, вмещает в себя лишь максимум 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ROM.

С чем связаны эти ограничения, неизвестно. Опять же, нет данных, какие конфигурации будут доступны российским пользователям. Так, по данным портала Rozetked, оба ноутбука получат по 1 ТБ ROM и 32 ГБ RAM в максимальной комплектации.

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Экран Galaxy 2 Pro 360 можно раскрывать на любой удобный угол

Ноутбуки соответствуют требованиям Microsoft к компьютерам с защищенным ядром (secured–core PC). Это означает, что они напичканы различными аппаратными средствами безопасности – в числе прочего в них есть и модуль TPM 2.0.

По части интерфейсов Samsung Galaxy Book 2 Pro располагает поддержкой Thunderbolt 4, USB-C, USB-А 3.2, HDMI, слотом microSD и миниджеком для гарнитуры. В модели с поворотным экраном есть Thunderbolt 4, два USB-C, microSD и аудиоджек.

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Безопасность

Samsung Galaxy Book 2 Pro в версии на 13,3 дюйма весит всего 0,87 кг при размерах 305х200х11 мм, а модель на 15,6 дюйма весит 1,17 кг. Ее размеры – 355х226х12 мм

Масса 13,3-дюймового Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 составляет 1,04 кг, а габариты – 303х202х12 мм. Версия на 15,6 дюйма весит 1,41 кг, размеры корпуса – 355х228х12 мм.

За вывод звука в ноутбуках отвечают два стереодинамика. В версиях на 13,3 дюйма мощность каждого составляет 4 Вт, в 15,6-дюймовых – 5 Вт.

Эльяс Касми

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