НТЦ ИТ РОСА выпустила «РОСА Мобайл» 3.1 с локальным календарем, FHD-видеозаписью и новыми возможностями подключения

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, выпустила новую версию мобильной операционной системы «РОСА Мобайл» 3.1. Обновление расширяет возможности камеры, мессенджера, календаря и почтового клиента, упрощает подключение к Wi-Fi и компьютерам, а также улучшает интерфейс и работу системы с большими объемами пользовательских данных. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

«РОСА Мобайл» — российская мобильная операционная система, созданная на «РОСА Платформе». ОС ориентирована на корпоративное и ведомственное использование и развивается как часть единой экосистемы РОСА, включающей собственные приложения, сервисы и средства централизованного управления.

Одним из основных изменений «РОСА Мобайл» 3.1 стало развитие возможностей камеры. В системе появилась запись видео в разрешении FHD — 1440×1920 в вертикальной и 1920×1440 в горизонтальной ориентации. Разработчики повысили производительность видеозаписи и улучшили обработку как коротких, так и продолжительных роликов. Запись видео в FHD также поддерживается приложением OpenCamera, работающим через эмулятор Android Waydroid, который позволяет запускать Android‑приложения в защищенном контейнере, при этом они интегрируются в систему и отображаются на главном экране рядом с нативными приложениями.

В «РОСА Мессенджере» реализована интеграция с push-сервисом от компании OMMG Technology, через который будут приходить уведомления о новых сообщениях, в том числе когда приложение закрыто.

Параллельно развивается и функциональность нативного клиента «РОСА Мессенджер» для «РОСА Мобайл». В последних версиях приложения появился фильтр групповых чатов, усовершенствована работа с контактами и входящими звонками. При получении сообщения от неизвестного пользователя его можно автоматически добавить в контакты. Также переработана работа с изображениями. Теперь фотографии в чатах отображаются в виде превью, что значительно экономит мобильный трафик, а при необходимости оригинал можно загрузить при просмотре и сохранить непосредственно в «Галерею».

«РОСА Мессенджер» развивается как кроссплатформенный сервис экосистемы РОСА. В веб-версии значительно усилены функции безопасности, появились предупреждения при переходе по внешним ссылкам, сохранение неотправленных сообщений в черновиках, обновленный интерфейс просмотра изображений, отображение статуса пользователя в сети, а также дополнительные возможности работы с контактами в групповых чатах. Для «РОСА Хром» приложение на базе веб-клиента можно установить непосредственно из системного репозитория. Команда «РОСА Мессенджера» в скором времени представит функционал шифрования сообщений в личных и групповых чатах, создания каналов и чат-ботов.

Почтовый клиент получил масштабирование содержимого письма жестами, а также стал стабильнее работать после отключения и повторного подключения устройства к сети.

В состав системы вошел локальный «РОСА Календарь», для использования которого не требуется подключение сторонних сервисов. Пользователи могут создавать, просматривать, искать и удалять события, а также устанавливать напоминания со звуковыми уведомлениями. События сохраняются после перезагрузки устройства. Кроме того, из приложения доступен вход в РОСА ID.

Упростилось подключение устройств к беспроводным сетям: для текущей сети Wi-Fi теперь можно сформировать QR-код и предоставить доступ к ней другому смартфону или планшету. Считать такой код можно устройствами под управлением «РОСА Мобайл», Android и iOS.

В «РОСА Мобайл» 3.1 также расширены сценарии подключения смартфона к компьютеру по USB. Поддерживаются передача файлов по MTP, использование мобильного устройства в качестве USB-модема и зарядка, которая выбирается режимом по умолчанию. Работа USB-подключения проверена с компьютерами под управлением Windows 10 и 11, Linux, «РОСА Хром» 12 и 13, а также macOS. Система корректно обрабатывает входящие звонки и SMS, блокировку экрана, отключение кабеля и нехватку свободного места во время операций с файлами.

Отдельное внимание в новой версии уделено интерфейсу и специальным возможностям. Пользователям доступны три размера системного шрифта — стандартный, средний и крупный. Для работы с разным размером текста адаптированы экран блокировки, домашний экран, каталог приложений, панель быстрого доступа, меню выключения и системные приложения. Изменения направлены на повышение читаемости текста и предотвращение наложения элементов интерфейса.

Разработчики также оптимизировали «Галерею» для работы с большими коллекциями изображений, ускорив их загрузку и обработку. В настройках РОСА ID появилось управление активными сессиями и подключенными устройствами: пользователь может просматривать список используемых устройств и управлять авторизованными сессиями.

«Мобильная операционная система становится полноценным рабочим инструментом тогда, когда она уверенно закрывает не отдельные, а десятки повседневных сценариев пользователя. В «РОСА Мобайл» 3.1 мы последовательно развиваем именно эту сторону продукта: улучшаем работу с камерой, уведомлениями, почтой и календарем, подключение к сетям и компьютерам, уделяем больше внимания удобству и доступности интерфейса. При этом все эти возможности развиваются внутри собственной технологической экосистемы РОСА, что особенно важно для организаций, которым необходимы управляемые и независимые от зарубежных платформ мобильные рабочие места», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ РОСА.