«Тензор» первым протестировал трансграничный обмен электронной транспортной накладной e-CMR с Азербайджаном

Трансграничные перевозки переходят на электронный формат: Россия и Азербайджан протестировали обмен международной транспортной накладной e‑CMR. «Тензор» стал технологическим партнером пилота и первым отработал полный цикл обмена документом. Об этом CNews сообщили представители «Тензора».

Компания «Тензор», разработчик Saby — российской экосистемы для электронного документооборота, отчетности и автоматизации бизнеса — выступила технологическим партнером тестового трансграничного обмена электронной международной транспортной накладной (e-CMR) между юридическими лицами России и Азербайджана.

Обмен прошел в рамках реализации протокола двадцать третьего заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22.08.2025 (сайт Правительства России).

На государственном уровне проект координируют Минтранс России, Министерство транспорта Азербайджана, АНО «Дирекция международных транспортных коридоров», проводятся консультации с таможенными органами двух стран.

В качестве стандарта для реализации e-CMR принят формат xml UN/CEFACT D22A. В качестве технологии обмена между операторами ЭДО/ЭПД двух стран взяли технологию роуминга ФНС России.

Ранее в мае 2024 г. «Тензор» первым реализовал с партнерами трансграничный электронный документооборот (ТЭДО) по обмену счетами-фактурами и неформализованными документами между Россией и Белоруссией, а в 2025 — аналогичный обмен между Россией и Узбекистаном. Функционал ТЭДО успешно используют российские организации, обмениваясь более чем 50 тыс. документов в год.

Что протестировали

В рамках пилота с Азербайджаном отработан весь цикл работы с документом: формирование и подписание e‑CMR электронными подписями трех участников перевозки, организация передачи документа заграничному оператору ЭДО/ЭПД, получение ответных технологических документов по регламенту роуминга, взаимодействие с ДТС, а также взаимодействие с тестовым контуром ГИС ЭПД Минтранса России с подтверждением получения документа.

Кто участвовал

Перевозку по сценарию обмена в пилоте выполнили для компании «Кастамону».

«Мы рады стать частью пилотного проекта по внедрению e‑CMR. Его результаты показывают, что электронный формат международной транспортной накладной способен сделать трансграничный документооборот быстрее, прозрачнее и безопаснее. Это важный шаг к созданию единого цифрового пространства для международных перевозок», — Регина Халилова, руководитель отдела транспортной логистики компании «Кастамону».

С азербайджанской стороны в проекте участвовал оператор ЭДО/ЭПД AzSoftware, а сам пилот реализован в рамках информационной системы «Единое окно» — Платформы цифровой логистики (dlp.gov.az), которую создает Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики для цифровизации логистики.

«Успешная реализация первого тестового обмена e‑CMR между Азербайджаном и Россией подтверждает готовность сторон к практическому внедрению цифровых транспортных документов в международных перевозках. Для Азербайджана данный проект является важным шагом в развитии Платформы цифровой логистики и построении единого цифрового пространства для участников внешней торговли и транспортно логистического сектора. Использование международных стандартов UN/CEFACT создает прочную основу для дальнейшего расширения трансграничного обмена электронными документами и подключения новых стран к цифровым логистическим сервисам», — Эхтирам Гулиев, руководитель проекта компании AzSoftware.

«Пилот с Азербайджаном по e‑CMR — это фундамент, от которого мы дальше масштабируем обмен e‑CMR и обмен другими типами документов с платформой DLP. Искренне благодарю всех участников рабочей группы за плотные контакты, конструктивные споры и полученный результат», — Евгений Голованов, директор департамента по работе с госорганами компании «Тензор»

Проверка электронных подписей участников перевозки под каждым блоком файла e‑CMR успешно прошла через службы доверенной третьей стороны (ДТС). Российский оператор «Газинформсервис» и азербайджанский оператор ДТС AzInTelecom LLC использовали собственные решения на основе международных рекомендаций RFC3029, совместимость которых была достигнута в ходе проекта.

«Решение задачи взаимного признания электронной (цифровой) подписи в рамках проектов по внедрению международной транспортной накладной e CMR является существенным развитием и для трансграничного пространства доверия. Трансграничная сеть операторов сервисов проверки электронной подписи отладила технологические решения по проверке электронных документов со множеством электронных подписей, сделанных по законодательству разных стран. При этом стоит отметить, что российский и азербайджанский операторы сервиса проверки электронной подписи использовали каждый свои собственные решения на основе международных рекомендаций RFC3029 (Litoria.DVCS и ДТС AzInTelecom LLC, соответственно), совместимость которых была достигнута в ходе проекта. Совместная работа специалистов в области криптографии и инфраструктуры открытых ключей из Азербайджана и России показала свою эффективность. Впереди еще много интересной и нужной работы по развитию трансграничного пространства доверия в интересах новых прикладных процессов и задач», — Сергей Кирюшкин, советник генерального директора и начальник удостоверяющего центра «Газинформсервис».

«Успешный обмен e CMR показал, что электронные подписи, выполненные по национальным стандартам разных стран, могут существовать в одном документе и признаваться действительными в каждой юрисдикции. Юридическую силу документу придает квитанция доверенной третьей стороны, подтверждающая результаты проверки всех подписей. При этом каждая страна сохраняет собственные криптографические стандарты, а совместимость обеспечивается на уровне инфраструктуры доверия. Это одна из первых полнофункциональных реализаций подобного решения в мировой практике. Уверены, что отработанная модель станет основой для подключения новых стран и применения трансграничного пространства доверия за пределами транспортной отрасли», — Фарид Исмайылзаде, советник директора AzInTelecom LLC

Зачем это бизнесу

Сегодня через Saby компании уже обмениваются юридически значимыми документами с контрагентами из Республики Беларусь, Казахстана и Узбекистана. Трансграничный ЭДО так же удобен, как и внутренний ЭДО в России, позволяет ускорить бизнес‑процессы, быстрее проводить взаиморасчеты.

e‑CMR органично дополнит набор важных для бизнеса документов. В то же время бизнес ставит новые задачи: есть запрос на оформление e‑CMR с транзитом через несколько стран.

Что дальше

Массовое подключение участников рынка к обмену e‑CMR планируется на 2027–2028 гг., после завершения необходимых доработок ГИС ЭПД Минтранса России и формирования нормативной базы.