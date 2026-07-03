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Газинформсервис Litoria Desktop Litoria DVCS
Litoria Desktop позволяет отказаться от бумажного документооборота и перейти к электронному юридически значимому и конфиденциальному взаимодействию (корпоративному, межкорпоративному, трансграничному). Основное назначение ПК Litoria Desktop – это создание, добавление, заверение и проверка электронной подписи (ЭП), а также шифрование и расшифровывание файлов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 1
|Мишко Богдан 5 5
|Кирюшкин Сергей 15 4
|Полунин Сергей 28 1
|Шаврова Ксения 25 1
|Станкевич Татьяна 1 1
|Ахрамеева Ксения 10 1
|Шор Андрей 16 1
|Согонов Сергей 1 1
|Дженалинов Рустан 1 1
|Рустамов Рустам 544 1
|Логинов Станислав 42 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Пустарнаков Роман 54 1
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