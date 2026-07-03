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Газинформсервис Litoria Desktop Litoria DVCS

Litoria Desktop  позволяет отказаться от бумажного документооборота и перейти к электронному юридически значимому и конфиденциальному взаимодействию (корпоративному, межкорпоративному, трансграничному). Основное назначение ПК Litoria Desktop  – это создание, добавление, заверение и проверка электронной подписи (ЭП), а также шифрование и расшифровывание файлов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.07.2026 Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление Litoria DVCS 3
04.05.2026 «Газинформсервис» подтвердил готовность сети ДТС для B2B и B2G к промышленной эксплуатации 1
21.04.2026 «Газинформсервис» и «AzInTelecom» заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи между Россией и Азербайджаном 1
13.02.2026 «Газинформсервис» выступит партнёром Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» 1
16.12.2025 Продукт компании «Газинформсервис» Litoria DVCS полностью совместим с S3-хранилищем «Закрома.Хранение» от Digital Spirit 5
12.12.2025 «Газинформсервис» вошел в состав воссозданного Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи и сертификатов безопасности 1
09.10.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают безопасный документооборот с ПК Litoria Desktop 2 4
01.09.2025 Программный комплекс Litoria Desktop 2 подтвердил соответствие требованиям ФСБ России 4
29.07.2025 Подтверждена совместимость средства криптографической защиты информации Litoria Desktop 2 с операционной системой «ОСнова» 3
01.07.2025 Роман Пустарнаков, «Газинформсервис»: жесткий контроль за ИИ в госсекторе требует переосмысления подхода к информационной безопасности 1
13.12.2024 СПбГМТУ получит ПО от «Газинформсервиса» 2
11.10.2024 «Газинформсервис» адаптировал Litoria Desktop 2 к новым правилам ЭП 1
21.08.2024 Litoria Desktop 2 теперь доступна для пользователей «Ред ОС» 8 3
05.04.2024 Учебный центр «Микроинформ» стал официальным партнером по обучению компании «Газинформсервис» 1
02.11.2016 Подтверждена совместимость электронных идентификаторов «Рутокен» и программного комплекса Litoria Desktop 2

Публикаций - 15, упоминаний - 33

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 485 14
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 376 2
Digital Spirit - Диджитал Спирит 8 1
Broadcom - VMware 2594 1
Dell Technologies - Dell Computer 2208 1
Ред Софт - Red Soft 1205 1
OpenText - Micro Focus - Novell 879 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 1
AzInTelecom - Azerbaijan International Telecom 3 1
НППКТ - Кибертехника НПП - Kibertechnika 55 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13650 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5571 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4307 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64277 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34404 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12966 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13844 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5145 4
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 451 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25238 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33184 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 974 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2951 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8151 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28045 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61151 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5028 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13766 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21781 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5223 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10551 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1505 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17976 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22431 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7109 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35785 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1797 1
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 71 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9299 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14141 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 497 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24166 1
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 38 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 974 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1416 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 279 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7597 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 494 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2723 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1070 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6188 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 393 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 130 4
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 93 4
Газинформсервис - SafeERP 26 3
Газинформсервис - Ankey IDM 43 3
Газинформсервис - BAS SimuStrike 7 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5636 2
Газинформсервис - Блокхост-Сеть СЗИ - Блокхост-АМДЗ АПК - Блокхост-АСЗП - Блокхост-CVK 18 2
Digital Spirit - Закрома - Закрома.Хранение - Закрома.Архив - Закрома.Диск 10 1
Linux OS 11433 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1551 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 204 1
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 29 1
Мишко Богдан 5 5
Кирюшкин Сергей 15 4
Полунин Сергей 28 1
Шаврова Ксения 25 1
Станкевич Татьяна 1 1
Ахрамеева Ксения 10 1
Шор Андрей 16 1
Согонов Сергей 1 1
Дженалинов Рустан 1 1
Рустамов Рустам 544 1
Логинов Станислав 42 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Пустарнаков Роман 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 164746 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19392 2
Казахстан - Республика 6006 1
Армения - Республика 2433 1
Беларусь - Белоруссия 6253 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4455 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1407 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1105 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57191 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7330 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 984 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11449 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21420 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 445 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8741 2
Федеральный закон 572-ФЗ - О биометрии - Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных 19 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 699 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33421 1
Аренда 2660 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8445 1
Микроинформ 35 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 47 1
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