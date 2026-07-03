Litoria Desktop позволяет отказаться от бумажного документооборота и перейти к электронному юридически значимому и конфиденциальному взаимодействию (корпоративному, межкорпоративному, трансграничному). Основное назначение ПК Litoria Desktop – это создание, добавление, заверение и проверка электронной подписи (ЭП), а также шифрование и расшифровывание файлов.