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Исследование «Домклик»: сколько стоит снять загородный дом летом 2026 года

Эксперты Аналитического центра «Домклик» изучили рынок долгосрочной аренды загородной недвижимости в регионах России. Специалисты выяснили, как изменились арендные ставки по сравнению с июлем 2025 г., какие направления лидируют по объему предложения и жилье какой площади чаще всего сдают в аренду. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стоимость аренды: где дороже, а где доступнее

Традиционно самые высокие ставки на загородную недвижимость сохраняются в регионах, граничащих с Москвой и Санкт-Петербургом, а также в популярных туристических направлениях.

Как и в 2025 г., наиболее дорогая загородная недвижимость сдается в Ленинградской области – там медианная ставка аренды составляет 95 тыс. руб. в месяц. Дорогая аренда в Ленинградской области вызвана высоким спросом на загородные дома на кромке Финского залива (Зеленогорск, Приморск, Выборгский район). Следом идет Московская область с показателем 90 тыс. руб., а замыкает тройку самых дорогих регионов Калининградская область (80 тыс. руб.).

Самые бюджетные предложения выставляются в Омской области, где медианная ставка составляет всего 23,4 тыс. руб. Также относительно недорого снять дом можно в Иркутской области (40 тыс. руб.) и Ставропольском крае (45 тыс. руб.).

Динамика цен: рост в Поволжье и снижение на Дальнем Востоке

По сравнению с июлем 2025 г. рынок показал разнонаправленную динамику. Если в прошлом году наблюдался повсеместный рост, то в 2026 г. цены в ряде регионов скорректировались в сторону понижения.

Максимальный рост цен зафиксирован в Самарской области (+33,3% год к году). Также значительный прирост отмечен в Красноярском крае (+31,3%) и Челябинской области (+18,9%). Чаще всего такая динамика цен может говорить о дефиците предложения, что характерно для середины лета: самые привлекательные и выгодные объекты «вымываются» с витрины уже в конце мая. Многие при этом арендуют дома не на месяц, а на два-три месяца.

Наибольшее падение медианных ставок отмечено в Пермском крае (-18,4%), Приморском крае (-17,9%) и Волгоградской области (-17,3%). Снижение цен в этих регионах может свидетельствовать об увеличении объема предложения или изменении структуры спроса в сторону более бюджетного сегмента.

Предложение на витрине: доминирование двух регионов

На рынке загородной аренды продолжают преобладать крупнейшие регионы по объемам строительства загородного жилья. Более 40% всех объявлений на витрине пришлось всего на два субъекта России: Московскую область (21,6%) и Краснодарский край (18,5%). На третьем месте находится Ленинградская область (12,6%).

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Доли остальных регионов значительно скромнее: в Ростовской области сконцентрировано 7,3% предложений, в Тюменской — 6,6%, в Татарстане — 5,5%. В таких регионах, как Омская, Иркутская и Калининградская области, доля предложения не превышает 1,5%, что может указывать на дефицит ликвидных объектов.

Площадь жилья: где снимают просторные дома

Самые просторные дома предлагают арендовать в Иркутской (130 кв. м) и Новосибирской (128 кв. м) областях. Также большие дома популярны в Красноярском крае и Татарстане (по 120,0 кв. м).

Наиболее компактное жилье выставлено в Омской области (74,5 кв. м). В курортных Ставропольском крае и Ростовской области медианная площадь также не превышает 100 кв. м – по 80 «квадратов».

В популярных у москвичей и петербуржцев областях (Московской, Калужской, Ленинградской, Калининградской) медианная площадь держится на уровне 100–115 кв. м, что является «золотым стандартом» для комфортного семейного отдыха.

Методология: как считали аналитики

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Расчеты сделаны на основе объявлений «Домклик» о сдаче в долгосрочную аренду (один месяц и более) загородных домов в 22 крупнейших регионах по объёмам предложения загородной недвижимости. Для каждого региона аналитики рассчитали: долю в общем количестве объявлений по регионам; медианную ставку долгосрочной аренды типового загородного дома. Полученные данные по стоимости аналитики сравнили с данными за июль 2025 года; медианную площадь типового загородного дома в каждом регионе.


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