От платных нейросетей до пряжи: на что на самом деле тратят деньги российские фрилансеры

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» опросили более 1,5 тыс. фрилансеров, чтобы выяснить, как статус независимого специалиста влияет на распределение личного бюджета. Выяснилось, что бюджеты российских фрилансеров все чаще состоят из подписок на ИИ, микротранзакций ради комфорта и попыток удержать финансовую дисциплину при нерегулярных доходах. Более половины независимых специалистов уже включили платные нейросети в обязательные рабочие расходы, сознательно тратятся на доставку еды и профилактику выгорания — и при этом нередко замечают перерасход только по графикам в банковском приложении или уведомлениям от банка. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Инвестиции в эффективность: нейросети как базовая потребность

В последнее время статус фрилансера стал нормой для значительной части экономически активного населения. По результатам опроса, каждый пятый респондент (20%) занимается фрилансом на постоянной основе. Еще 15% работают на себя, хотя и избегают термина «фрилансер». Потенциал роста этого сегмента огромен: 13% опрошенных планируют уйти в свободное плавание, а 11% пока трудятся по найму, но уже мечтают об этом. Еще 8% успешно совмещают обе формы занятости, и лишь треть (33%) принципиально не участвует в «экономике свободного заработка».

Самой яркой приметой времени в бюджетах независимых специалистов стало массовое внедрение искусственного интеллекта. По данным «ЮMoney», платные ИИ-сервисы превратились для них в полноценную «инфраструктуру свободы». Более половины респондентов (51%) оплачивают такие подписки регулярно: 24% пользуются премиум-доступом ежедневно, а 27% — периодически.

Для современного фрилансера это не развлечение, а прямая покупка времени. Треть (32%) пользователей применяют нейросети для решения широкого спектра задач. Остальные делегируют рутину точечно: по 12% платят за генерацию текстов, дизайн и переводы, 11% автоматизируют аналитику и работу с кодом, еще 10% — монтаж видео. Исключительно бесплатными версиями обходится лишь 31% опрошенных.

Экономика комфорта: как микротранзакции помогают бороться с выгоранием

Стирание границ между домом (который выбирают в качестве офиса 60% специалистов) и работой порождает новую проблему — риск эмоционального истощения. Пытаясь воссоздать нарушенный баланс, фрилансеры формируют нетривиальные статьи расходов. Так, 11% опрошенных стали заметно больше тратить на физическое и ментальное восстановление: сессии с психологом, массаж и спорт. Еще по 10% опрошенных готовы вложиться в занятия плаванием и покупку витаминов и БАДов, а 6% думают, что при выходе на фриланс увеличат траты на массаж, йогу и пилатес.

Доставка еды — еще один важнейший индикатор стиля жизни вне офиса. В рабочие будни 60% опрошенных пользуются доставкой готовых блюд (в целом у 15% респондентов выросли расходы именно в этой категории). Из них 23% заказывают еду почти ежедневно, 22% — пару раз в неделю, а 15% — эпизодически. Готовят самостоятельно лишь 40%.

При этом фрилансеры легко находят оправдание постоянному потоку мелких трат. Почти треть (30%) руководствуется простой психологической установкой: «Я это заслужил». Еще 18% мыслят прагматично: покупки нужны для работы и экономят время, или же они были изначально заложены в бюджет. Около 12% рассматривают мелкие радости как инвестицию в ментальное здоровье, помогающую избежать выгорания. Остальные считают эти суммы слишком незначительными для рефлексии.

«Многие фрилансеры оправдывают постоянный поток мелких транзакций необходимостью поддержания рабочего тонуса. Однако список профессиональных покупок не ограничивается канцелярией, вторым телефоном или оплатой VPN. Пытаясь воссоздать баланс, специалисты совершают весьма необычные приобретения. Среди нестандартных рабочих трат респонденты называли телевизор (исключительно ради фонового шума сериалов), стойки для колонок, штативы, а также массажеры, онлайн-игры и даже пряжу с крючком», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.

Структура потребления вне офиса

Отвечая на вопрос о сокращении расходов, каждый четвертый (25%) признался, что с переходом на фриланс стал меньше тратить на одежду и косметику: строгий дресс-код остался в прошлом. Еще 11% экономят на транспорте и бензине, столько же вычеркнули из бюджета регулярные бизнес-ланчи и посиделки с коллегами. Для 9% источником экономии стало сокращение трат на отпуск. В целом 22% респондентов отмечают, что почти ничего не изменилось, а 16% говорят, что траты стали больше.

Фриланс может означать серьезные нагрузки и тщательный тайм-менеджмент, что побуждает людей тратить часть средств на обеспечение комфорта — то, что иногда называют «побаловать себя». В этой категории абсолютными лидерами стали заказы на маркетплейсах (35%). На втором месте уверенно закрепилась доставка еды (27%), на третьем — кофе и перекусы в кафе (20%), а замыкает рейтинг такси (18%). Увеличение трат на такси (его отметили 4% респондентов) имеет простое объяснение: вне ежедневной офисной рутины спускаться в метро ради редких поездок теряет смысл.

Ради продуктивной работы независимым специалистам приходится самостоятельно вкладывать средства в организацию труда. У 16% опрошенных выросли базовые траты на интернет и обустройство домашнего офиса, у 14% — на профессиональные инструменты, по 9% респондентов сказали, что стали больше тратить на обучение (курсы и менторов) и расходные материалы для работы.

Ради повышения продуктивности 19% фрилансеров готовы тратиться на новую технику (наушники, клавиатуры, мониторы), а 17% — вложиться в эргономику: кресла, столы и правильное освещение. Еще 13% могут создать «комфортного пространства» вокруг себя. По 7% думают увеличить расходы на обучение и канцелярские товары, а 4% даже хотят пойти на курсы по повышению продуктивности.

Финансовая дисциплина при нерегулярных доходах

Специфика доходов на фрилансе — их нерегулярность — требует жесткой финансовой дисциплины, которой обладают далеко не все. Около 35% опрошенных живут в уверенности, что не совершают лишних трат. Остальные сталкиваются с перерасходом. При этом возможности современных платежных сервисов, в частности, детальная и понятная аналитика транзакций, становятся не просто удобной опцией, а критически важным инструментом контроля. Так, 26% опрошенных понимают, что вышли за рамки бюджета, именно анализируя графики расходов в приложении. Те, кто не отдает должное этому инструменту, обнаруживают перерасход либо тогда, когда деньги уже закончились (24%), либо когда видят уведомление от банка об остатке на счете (9%).

Но даже оказавшись на мели, независимые специалисты неохотно меняют привычки. Несмотря на то, что треть опрошенных регулярно выходит за рамки бюджета, 35% принципиально ничего не урезают при нехватке средств. Те, кто все же включает режим экономии, в первую очередь жертвуют развлечениями (27%) и перекусами в кафе (21%). От цифровых подписок готовы отказаться 12%, и только 5% лишат себя комфорта поездок на такси.

Об опросе

Опрос проводился на сайте «ЮMoney» в мае 2026 г. среди более чем 1,5 тыс. фрилансеров. Гендерное распределение составило 60% мужчин и 40% женщин. География участников: Центральный федеральный округ (30%), Северо-Западный федеральный округ (20%), Приволжский федеральный округ (20%) и Сибирский федеральный округ (15%).