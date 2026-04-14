В премиальных мониторах RDW Computers реализована продуктовая философия «одна концепция – три конфигурации»

Компания «РДВ Технолоджи» в условиях, когда рынок в I квартале 2026 г. демонстрирует падение спроса на мониторы относительно того же период 2025 г. на 12,3%, видит потенциал в укреплении доли дорогостоящего нишевого продукта и не планирует ограничиваться бюджетными моделями. Примером реализации продуктовой философии компании «одна концепция – три конфигурации» стала линейка премиальных мониторов RDW Computers серии 07, предлагающая различные уровня кастомизации для решения специфических задач. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Адаптивная архитектура премиальных мониторов RDW Computers серии 07 выстроена на единой технологической платформе и представляет три модификации импортозамещенного решения для российского рынка с собственной платой управления монитором. Основа решений – семейство диагоналей 23,8, 27 и 31,5 дюйма с популярным пользовательским разрешением Full HD (1920×1080), разрешением «оптимального компромисса» QHD (2560×1440) и разрешением высокой детализации и четкости изображения UHD 4K (3840×2160).

Матрицы IPS и VA, используемые в этой линейке мониторов, имеют цветовой охват 99% sRGB. Они отображают практически все цвета без искажений и предоставляют пользователям, создающим графический и визуальный контент, эталонную точность цветопередачи. Контрастность матриц до 6000:1 обеспечивает глубокие черные тона и визуальную детализацию для работы с 3D-моделями и чертежами проектируемых объектов. Плавные градиенты и комфортное изображение при любом освещении гарантируют 10-битная глубина цвета и яркость 250-400 кд/м².

«К выпуску продукции премиального сегмента производителей подталкивают различные мотивы: от поддержания имиджа до расширения рынка. В нашем случае, это возможность отвечать на запросы профессионалов и энтузиастов, предлагая инструменты, точно соответствующие их задачам, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи». – В этом году RDW Computers не только начал массовое производство офисных мониторов на матрицах с частотой 120 Гц, но и продолжает реализовывать продуктовую философию «одна концепция – три конфигурации» в мониторах премиум-класса. Мы сфокусированы на потребностях пользователей, продуктах, созданных специально для них, и достижении нашей компанией своих бизнес-целей».

Мониторы RDW Computers серии 07 получили частоту обновления до 280 Гц, время отклика 1 мс (MPRT) / 5 мс (OD) и поддерживают технологии AMD FreeSync / Nvidia G-Sync Compatible. С такими параметрами модели подходят как для киберспорта, так и для ресурсоемких профессиональных задач. Технологии Flicker-Free (отсутствие мерцания подсветки) и Low Blue Light (фильтр вредного синего спектра) снижают усталость глаз при многочасовой работе. При этом мониторы соответствуют высшему классу энергоэффективности A++ и потребляют не более 24 Вт в рабочем режиме.

Модульная панель видеовходов включает HDMI, DisplayPort, VGA (для обратной совместимости) и опциональный USB Type-C с DP Alt Mode. Подключение по одному кабелю передает видео, данные и заряжает ноутбук мощностью до 65 Вт (при использовании БП до 120 Вт поддерживается стандарт PD 3.1).

Дополнительный опциональный USB-хаб (1×USB-B 3.2 + 4×USB-A 3.2) превращает монитор в центр управления периферией, а встроенная акустика 2×3 Вт избавляет от лишних проводов на рабочем месте.

Параметры полноценная регулировки рабочего положения монитора: высота – 140 мм (+5 мм запас), наклон – от -5° до +20°, поворот – ±45°, портретный режим – 90°. Крепление VESA 100×100 и вариативность подставок позволяют интегрировать монитор в любое пространство. Опционально доступен сенсорный экран для интерактивных задач.

Премиальные мониторы RDW Computers серии 07 внесены в ЕРРРП. Номера реестровых записей: 10621047 (диагональ 23,8″), 10621046 (диагональ 27″), 10598974 (диагональ 31,5″).