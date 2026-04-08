«Солар» увеличил выручку на 15,3% до 25,6 млрд рублей по итогам 2025 года

ГК «Солар», российский провайдер комплексной кибербезопасности, публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Ключевые результаты ГК «Солар» за 2025 год

Выручка в 2025 г. увеличилась на 15,3% год к году до 25,6 млрд руб. на фоне высокого спроса на сервисы информационной безопасности (ИБ) в России, роста количества клиентов Группы и развития портфеля решений «Солара».

Выручка от продаж продуктов выросла на 15,6% год к году до 5,1 млрд руб. за 2025 г. в результате реализации стратегии по активному развитию продуктового портфеля. Доля выручки продуктового направления в выручке сохранилась на уровне прошлого года и составила 20%.

Выручка от сервисов информационной безопасности за 12 месяцев 2025 г. выросла на 15,2% год к году до 20,6 млрд руб. на фоне расширения спроса на собственные решения и продукты, интегрированные в комплексные проекты, а также на услуги комплексной кибербезопасности Группы.

Клиентская база Группы (количество клиентов, совершивших хотя бы одну покупку в течение года) насчитывала около 1,5 тыс. российских компаний на конец 2025 г., что соответствует росту количества клиентов за год на 50%.

Показатель OIBDA (определяется как операционная прибыль за вычетом амортизационных отчислений и убытков от обесценения внеоборотных активов) находится в уверенной положительной зоне и составил 4,8 млрд рублей в 2025 г.

Рентабельность по OIBDA составила 19% в 2025 г. по сравнению с 24% годом ранее.

Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар»: «В 2025 г. завершился период предыдущей пятилетней стратегии ГК «Солар». Мы росли быстрыми темпами, опережая рынок и конкурентов, активно инвестировали в перспективные сегменты рынка, обеспечили лидерство в сегменте сервисов ИБ, развивали вендорское направление и качественно усилили команду. По результатам этого периода мы достигли значительных успехов — компания стала одним из признанных лидеров рынка. Прошлый год стал отправной точкой для перестройки и адаптации рынка ИБ. В условиях экономической турбулентности и возросшей конкуренции «Солар» пересмотрел свою стратегию и запустил программу операционного совершенства, заложив основы для дальнейшего уверенного развития компании. Несмотря на макроэкономическое давление, в 2025 г. нам удалось продемонстрировать двузначный рост выручки на уровне рынка и увеличить клиентскую базу на 50% до почти 1,5 тыс. клиентов преимущественно за счет маржинального B2B-сегмента. И хотя текущие операционные и финансовые показатели не в полной мере соответствуют нашим ожиданиям, наша бизнес-модель остается устойчивой. В уходящем году мы запустили 12 новых сервисов и 12 обновлений флагманов, включая наши продукты Solar SIEM, Dozor, webProxy, inRights и appScreener. Планомерное развитие вендорской модели позволило нам увеличить выручку от продуктов в соответствии с темпами рынка, а в сервисах мы показали рост чуть выше рынка. Стратегия развития нашего портфеля на горизонте до 2030 года учитывает мировые и локальные тренды, в том числе «бум» технологий на базе ИИ. Мы уже сейчас видим, что искусственный интеллект перешел на сторону атакующих. Растут масштабы и охваты кибератак, увеличивается число киберпреступников, а стремительное развитие ИИ способствует снижению порога входа. В 2026 г. «Солар» будет целенаправленно развивать свои решения как в парадигме внедрения в них ИИ, так и для защиты заказчиков от нового источника угроз. В рамках долгосрочной стратегии развития до 2030 г. мы фокусируемся на качественном росте клиентской базы и операционной эффективности. Ключевые инициативы, которые приблизят нас к этому результату, — клиентоцентричный подход и бескомпромиссное качество востребованных решений. Все это обеспечит нам лидерство в актуальном киберландшафте и позволит выйти на новый уровень в 2026 г.».

Екатерина Худиева, финансовый директор ГК «Солар»: «В 2025 г. мы осознанно перешли к более жесткой модели управления эффективностью бизнеса. На фоне снижения маржинальности в ряде государственных проектов ключевым приоритетом стало повышение управляемости, прозрачности и качества финансового результата, прежде всего в B2B-сегменте, где нам удалось нарастить долю в общей выручке на 5 п.п. Параллельно с этим мы запустили комплексную программу операционной эффективности, которая позволила сократить затраты в прошлом году более чем на 2 млрд руб. Это не разовая мера, а системная трансформация: мы пересмотрели свою продуктовую стратегию, отказались от направлений с длительным сроком окупаемости и заморозили проекты, не создающие экономической ценности. Наша цель — выстроить устойчивую модель бизнеса, где лидерство в сервисном направлении будет в синергии с вендорским бизнесом и востребованной экосистемой решений комплексной кибербезопасности. В течение 2026 г. мы продолжим расти двузначными темпами. В рамках программы операционной эффективности нашим приоритетом остается контроль затрат. Мы продолжим фокусироваться на инвестициях в сегментах с высокой отдачей, где у «Солара» есть право на успех, и ожидаем рост рентабельности по OIBDA на 2–3 п.п.».

Выручка ГК «Солар» в 2025 году увеличилась на 15,3% год к году до 25,6 млрд рублей в основном за счет увеличения количества клиентов Группы, развития партнерской сети и расширения портфеля востребованных продуктов, сервисов и услуг.

Количество клиентов выросло на 50% год к году. На конец 2025 г. клиентами Группы были около 1,5 тыс. ведущих компаний и госструктур страны. В 2024 г. Группа запустила партнерскую программу Solarship с целью развития сети партнеров и продвижения решений «Солара» в регионах России. На конец отчетного года партнерская сеть «Солара» насчитывала около 400 партнеров, прошедших обучение и сертификацию по продуктам Группы. В совокупности ГК «Солар» получила 1,3 тыс. сертификатов по различным направлениям.

В 2025 г. Группа существенно нарастила объем выручки от корпоративных клиентов на фоне высокого спроса на сервисы кибербезопасности «по подписке». Доля B2B-клиентов в выручке увеличилась до 54% за 2025 г. по сравнению с 49% в 2024 г.

Доля рекуррентной выручки (по данным управленческой отчетности Группы) в 2025 г. превысила 50% по мере того, как Группа наращивала долю подписочных сервисов и продуктов в доходах.

На направление сервисов ИБ пришлось 80% выручки Группы, на продукты — 20%. В 2025 г. Группа вывела на рынок ряд новых продуктов, в том числе программно-аппаратный комплекс Solar SIEM, коробочное решение Solar inRights Origin, услугу «Архитектор комплексной кибербезопасности», сервисы Solar Threat Intelligence Feeds и Solar WAF.

Показатель OIBDA в 2025 г. сократился на 11,3% до 4,8 млрд руб., а рентабельность по OIBDA снизилась на 5,6 п.п. до 18,7%. Сдерживающее влияние на OIBDA оказало снижение маржинальности в государственных проектах, а также пересмотр продуктовой стратегии. «Солар» принял решение сосредоточиться на более перспективных проектах, в связи с чем компания выполнила все обязательства перед командами закрытых проектов. Расходы на вознаграждение сотрудников и оплату задействованных ресурсов носили разовый характер и в дальнейшем не будут влиять на финансовый результат. Инвестиции были перенаправлены в развитие продуктов и сервисов с более короткими сроками окупаемости. Наблюдая эту динамику, компания переориентировалась на наращивание коммерческих проектов и заказчиков. По итогам 2025 г. выручка B2B сегмента выросла на 17% год к году.

Развитие за счет сделок M&A

В 2025 г. Группа продолжила системную работу по развитию новых продуктов и решений, в том числе путем инвестиций в компании в комплементарных «Солару» нишах ИБ-рынка в рамках стратегии роста. За 2025 г. «Солар» успешно провел три сделки по приобретению долей в компаниях — «Гефест Технолоджиз», на базе которой построен продукт Solar SIEM, Hexway, что дало возможность выйти в новые сегменты рынка безопасной разработки, и Luntry. В IV квартале 2025 г. ГК «Солар» увеличила долю с 10% до 65,8% в компании «Luntry» (АО «Клаудран»), разработчике комплексной защиты контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes на всем жизненном цикле. Сделка и доведение доли до мажоритарной позволит «Солару» влиять на принятие ключевых решений по развитию бизнеса на быстрорастущем рынке платформ контейнеризации.

Стратегия роста ГК «Солар»

«Солар» переходит от стратегии «взрывного роста», которая была актуальна для 2022–2025 гг., к стратегии операционной эффективности до 2030 г.

Ключевыми элементами стратегии являются следующие направления.

Качественный рост клиентской базы. Клиентоцентричный подход. Группа укрепляет позиции ключевого провайдера комплексной кибербезопасности для крупнейших клиентов благодаря усилению команды прямых продаж, развитию региональных представительств и увеличению проникновения собственных высокомаржинальных продуктов в базу клиентов.

Рост операционной и чистой прибыли. Выход на положительный денежный поток и управление затратами. Предвосхищая усиление конкуренции на рынке, Группа в 2024 году запустила процесс внутренней трансформации, направленной на повышение эффективности бизнес-процессов. Среди таких инициатив — разработка новой продуктовой стратегии и фокус на высокомаржинальных сегментах. Кроме того, в рамках развития портфеля решений «Солар» предлагает заказчикам гибкий выбор и замещение партнерских решений на собственные.

Инвестиции в востребованные клиентами ниши и технологии. Глубинное изучение потребностей клиентов. В рамках стратегии развития вендорского и сервисного направления Группа анализирует рынок и клиентов, формирует портрет потребителя и на основе результатов исследований адаптирует свой портфель. «Солар» присутствует в наиболее значимых и быстрорастущих сегментах рынка ИБ и видит возможность усилить свое присутствие в таких нишах, как «мониторинг киберугроз и их предотвращение», «обеспечение безопасного доступа к ресурсам» и «построение ИБ-архитектуры».

Ключевые события 2025 года и после отчетной даты

В апреле 2025 г. ГК «Солар» представила услугу «Архитектор комплексной кибербезопасности» для построения защищенной цифровой среды заказчиков и сервис Solar Threat Intelligence Feeds — сервис поставки потока данных об актуальных киберугрозах в режиме 24/7.

В мае 2025 г. запущено полнофункциональное коробочное решение Solar inRights Origin с нейропомощником и представлен первый в России сервис защиты интернет-магазинов от веб-атак с финансовыми гарантиями Solar WAF.

В июне 2025 г. ГК «Солар» в роли генерального архитектора запустила первый в России проект по построению киберустойчивости для «Почты России». По итогам 2025 г. завершена первая фаза проекта, реализован 121 из 324 намеченных этапов, внедрено более 30 подсистем кибербезопасности и реализованы ключевые механизмы защиты, проведены киберучения.