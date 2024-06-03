К дачному сезону МТС прокачала связь в садовых товариществах Новосибирска

Новое телеком-оборудование в трех дачных сообществах установила цифровая экосистема МТС. Теперь садоводы могут пользоваться мобильным интернетом и общаться по телефону. Новые базовые станции построили в СНТ «Надежда» и ДНТ «Царская усадьба» неподалеку от поселка Красный Яр, а также в СНТ «Экспериментатор» рядом с Академгородком. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В трех популярных дачных поселках МТС запустила LTE в разных диапазонах — это обеспечивает передачу данных и голоса при работающей функции VoLTE. Технология преобразует голос в поток данных, за счет чего можно звонить и принимать вызовы через высокоскоростной IP-канал. При этом гаджет не тратит время на переключение между системами связи, поэтому и соединение происходит за 1–1,5 секунды. Кроме того, специалисты включили в поселках 2G для передачи голоса. Теперь садоводы могут оставаться на связи даже за городом.

Благодаря проведенным работам дачники после работ в огороде или в дождливые дни смогут смотреть фильмы и сериалы, обмениваться тяжелыми файлами, играть в онлайн-игры, использовать сервисы видеосвязи, при необходимости работать или проходить обучающие курсы и, конечно же, общаться с близкими и родными.

«Мы изучили трафик за майские праздники и выяснили, что новосибирцы с удовольствием пользуются новыми возможностями связи: одномоментно во всех трех поселках мы регистрируем до 900 активных пользователей. Мы понимаем, как важно даже за городом оставаться на связи. Особенно это актуально для пожилых людей. Их детям и внукам необходимо вовремя дозвониться или пообщаться в мессенджерах с родителями и убедиться, что с ними все хорошо, а садоводы в свою очередь могут, например, поделиться фото и видео урожая», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.