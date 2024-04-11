В десяти районах Петербурга и Ленобласти ускорили мобильный интернет

ПАО «МТС» сообщает об установке дополнительных базовых станций стандарта LTE в десяти районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области перед началом турсезона. В результате скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%, а также увеличилось покрытие и емкость сети 4G. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты компании установили базовые станции больше чем, в десяти районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе в Центральном, Петроградском, Приморском, Выборгском Всеволожском. Это позволило в преддверии туристического сезона разгрузить имеющуюся сеть 4G, увеличить ее покрытие, емкость и ускорить передачу данных. Это дало возможность жителям и гостям города с комфортом пользоваться голосовой связью и цифровыми сервисами.

«Впереди туристический сезон, и много путешественников со всей страны отправятся именно на Северо-Запад. Только за I квартал 2024 г., по данным экспертов МТС Travel, число бронирований в Ленинградской области выросло больше чем на 40%, а Петербург по традиции вошел в тройку популярных направлений для поездок — 7% от всей аренды отелей по стране пришлись именно на Северную столицу. Поэтому мы заранее подготовили оборудование, что дало прирост в скорости мобильного интернета на 30% в десяти районах города и за его пределами. Даже в пиковые нагрузки жители и туристы смогут оставаться на связи, вне зависимости от того, будут ли они в центре или заходят поехать отдыхать в область, например, в сторону Всеволожска или Выборга», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС регулярно обновляет сетевую инфраструктуру на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Так, к началу 2024 г. компания провела рефарминг GSM 900 и перевела базовые станции 2G сразу в стандарт LTE.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белорусии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.