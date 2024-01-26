МТС прокачала сеть LTE для жителей малоэтажных домов на севере Свободного

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети LTE в районе малоэтажной и коттеджной застройки на севере Свободного. Новые скорости мобильного интернета стали доступны для жителей улиц Советская, Пионерская, Пушкина, Комсомольская и Хабаровская. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Свободный – третий по величине город Приамурья. В северной части города расположен крупный жилой район малоэтажной и коттеджной застройки. Благодаря проведенным работам скорости мобильного интернета МТС возросли здесь на 30%, и теперь местные жители могут с комфортом пользоваться привычными сервисами для заказа такси, покупок в онлайн-гипермаркетах, совершать видеозвонки, удаленно учиться и работать.

Сегодня в Свободном развернулось строительство нескольких крупных промышленных и жилых объектов. В город прибывает большое количество специалистов из регионов Дальнего Востока и всей страны. Теперь свободненцы, а также приезжие специалисты, следуя к своим рабочим местам на общественном или личном транспорте, могут скоротать время в пути – ответить на сообщения в социальных сетях, просмотреть ленту новостей, отравить видео или фото, найти интересный сериал или фильмы в HD качестве, загрузить подкаст или музыкальный плейлист.

«Запуск нового оборудования позволил обеспечить возрастающие потребности жителей Свободного в скоростном доступе к экосистемным цифровым сервисам. Город активно расстраивается, появляются новые микрорайоны, например, «Алексеевский», «Южный», поэтому мы продолжаем работать над расширением сети, чтобы все жители Свободного могли с комфортом воспользоваться привычными цифровыми сервисами», — сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Также в конце 2023 г. новое качество связи появилось у жителей Тынды и малочисленных поселков Амурской области: Успеновке, Павловке, Солнечном, Троицком, Луговом, Ушаково, Кувыкте, Кузнецово, Камышенке и Гуран.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 13 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 5000 магазинов в России.