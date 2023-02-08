ОС Astra Linux сертифицирована на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации по первому классу защиты

Разработанная в ГК «Астра» ОС Astra Linux, реализующая функции системы управления базами данных, среды виртуализации и средств контейнеризации, прошла комплекс испытаний в системе сертификации ФСТЭК России по первому, максимальному, классу защиты. Вступившими в силу «Требованиями по безопасности информации к средствам виртуализации», утвержденными приказом ФСТЭК России от 27.10.2022 № 187, предусмотрено, что с 22 декабря 2022 г. программные продукты, реализующие функции средств виртуализации, должны быть сертифицированы по одному из шести классов защиты. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Органы государственной власти, госкорпорации, предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, организации финансово-кредитной сферы, здравоохранения и образования в течение нескольких лет используют в своих информационных системах для создания виртуальной инфраструктуры продуктовый стек ГК «Астра», включающий в себя операционную систему Astra Linux, программный комплекс «Средства виртуализации «Брест», систему для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест (VDI) «Термидеск» и др. ОС Astra Linux играет в этом стеке ключевую роль: это защищенная программная основа, включающая в себя гипервизор, средства эмуляции, средства управления виртуальными машинами, а также, безусловно, средства защиты, обеспечивающие безопасность виртуальной инфраструктуры с использованием целого набора функций безопасности и позволяющие противостоять множеству разнообразных актуальных угроз безопасности информации.

Astra Linux

В ходе работ по сопровождению жизненного цикла ОС Astra Linux и ее подготовке к сертификации на соответствие «Требованиям по безопасности информации к средствам виртуализации» разработчиками выпущены оперативные обновления № 2022-1110SE17 и № 2022-2021SE17, которыми было обеспечено полное соответствие первому, высшему, классу защиты средств виртуализации. По результатам проведенных сертификационных испытаний 3 февраля 2023 г. был переоформлен сертификат № 2557, в действующей редакции подтверждающий, что ОС Astra Linux является сертифицированным ФСТЭК России средством виртуализации первого класса защиты, разрешенным к применению в целях создания и защиты виртуальной инфраструктуры в информационных системах, обрабатывающих любую информацию ограниченного доступа, в том числе в государственных информационных системах, информационных системах персональных данных, в составе значимых объектов критической информационной инфраструктуры и др.

«Средства, реализующие виртуальную, а в будущем и контейнерную инфраструктуру, входят в число ключевых элементов продуктового портфеля ГК “Астра” и базируются на возможностях нашей защищенной программной платформы – ОС Astra Linux. В рамках последовательного развития нашего программного стека мы постоянно совершенствуем и наращиваем различный функционал, в том числе и тот, что востребован среди заказчиков, чьи ИТ-инфраструктуры должны соответствовать самым строгим критериям защищенности. Наши эксперты организуют сертификационные испытания, чтобы удостовериться в его соответствии актуальным требованиям по безопасности информации. Когда вступили в силу новые требования ФСТЭК в части средств виртуализации, использование имеющихся наработок позволило быстро пройти сертификационные испытания. Это действительно серьезный успех: на текущий момент на рынке нет доверенных платформ, сертифицированных по первому уровню доверия и первому классу защиты. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развитие и операционной системы, и остальных своих продуктов, чтобы они отвечали актуальным требованиям регуляторов и позволяли клиентам обеспечить максимальный уровень безопасности и эффективности своих информационных систем. В частности, сейчас организованы работы по сертификации ПК СВ «Брест», и о результатах мы будем своевременно сообщать по мере их поступления», — сказал Антон Шмаков, технический директор ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор Лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.