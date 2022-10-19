Infinix запускает в России свой новый флагман ZERO ULTRA с ультрабыстрой зарядкой 180 Вт и камерой со сверхвысоким разрешением 200 МП

Международная технологическая компания Infinix объявляет об официальном запуске в России нового флагманского смартфона ZERO ULTRA. Устройство получило ультрабыструю 180-ваттную зарядку, 200-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, а также футуристический дизайн корпуса с изогнутым стеклом. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

ZERO ULTRA доступен в России в двух цветах: звездный белый и космический черный

8 ГБ RAM и 256 Гб ROM: рекомендованная розничная цена 49 990 руб., промо по случаю старта продаж 39 990 руб.

С 19 сентября 2022 г. смартфон доступен в продаже по промоцене в сети Citilink.

ZERO ULTRA

ZERO ULTRA – первый в мире смартфон, в котором используется технология Thunder Charge мощностью 180 Вт. Аккумулятор емкостью 4500 мАч заряжается с 1% до 100% всего за 12 минут. Его конструкция состоит из двух батарей 8C, каждая из которых заряжается одновременно с мощностью 90 Вт, а также трех параллельных генераторов подкачки заряда, обеспечивающих конверсию энергии на уровне 99%. В результате инженерам Infinix удалось добиться не только сверхбыстрой зарядки при сниженном нагреве устройства, но и увеличения срока службы аккумулятора. В ZERO ULTRA используются 20 датчиков температуры и 111 аппаратных и программных механизмов защиты, гарантирующих безопасность смартфона, что подтверждается сертификатом TÜV Safe Fast Charging.

ZERO ULTRA может похвастаться камерой с самым высоким в мире разрешением 200 МП, оптической стабилизацией изображения и сенсор Ultra-Vision с диагональю 1/1,22 дюйма, ставший самым крупным среди когда-либо использовавшихся в продуктах компании Infinix. При этом размер одного пикселя составляет 0.64μm.

Помимо основного модуля блок камер включает в себя широкоугольный объектив на 13 МП и 2 МП камеру для создания эффекта боке в портретном режиме.

В смартфоне реализована поддержка DOL-HDR, позволяющая снимать видеоролики с насыщенными цветами и получать многослойное изображение даже при контровом свете. А для любителей креативного контента в ZERO ULTRA предусмотрена возможность съемки одновременно с основной и фронтальной камер.

Поклонники селфи по достоинству оценят 32 МП фронтальную камеру с двойной LED-вспышкой и фазовым автофокусом.

Процессор MediaTek Dimensity 920 6-нм 5G обеспечивает ZERO ULTRA возможность подключения к сетям следующего поколения, поддержку Wi-Fi 6, две SIM-карты 5G и новейший алгоритм Erdal Engine 3.0 для надежной и эффективной работы в сетях. Благодаря фирменному решению Infinix устройство может само переключаться между мобильной связью и локальной беспроводной сетью, выбирая оптимальный канал с наибольшей скоростью соединения и гарантируя бесперебойную работу ZERO ULTRA в режиме онлайн. Сочетание аппаратной конфигурации и множества собственных алгоритмов Infinix помогло успешно пройти сертификацию TÜV SÜD, подтверждающую 36 месяцев работы устройства без снижения его эффективности.

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ZERO ULTRA оснащен изогнутым 3D AMOLED дисплеем с частотой обновления экрана 120 Гц и дискретизацией 360 Гц. Корпус смартфона покрыт фактурным рисунком и обладает хорошей защитой от маркости. При этом новинка стала первым устройством Infinix, в котором сканер отпечатка пальца расположен под экраном.

Узор на корпусе смартфона «Звездный белый» – символизирует абстрактное воплощение космической энергии, распространяющейся в пространстве. Корпус цвета «Космический черный» включает в себя геометрический дизайн с интеграцией кожи и стекла, в то время как «Звездный белый» представляет из себя рельефное 3D-текстурированное стекло с изображением волн, навеянных солнечным ветром.

Другие особенности: До 13 ГБ ОЗУ, 8+5 ГБ расширенной памяти: ZERO ULTRA поддерживает технологию расширения оперативной памяти 8 ГБ+5 ГБ (эквивалентно 13 ГБ) для более удобной работы при интенсивном использовании. Система жидкостного охлаждения VC: повышает производительность за счет улучшенного отвода тепла. Новый пользовательский интерфейс: новая версия фирменной оболочки XOS 12 получила переработанный интерфейс и широкий набор дополнительного функционала для пользователей. XArena 3.0 4D Vibration: специальный вибромотор X-axis повышает реалистичность каждой игры благодаря более четкой обратной связи с пользователем. Сведения о здоровье: специальная программа позволяет мониторить суточную активность пользователей и следить за состоянием здоровья. Галерея ИИ: специальный алгоритм способен распознавать лица на фотографиях, и группировать снимки исходя из того, кто на них изображен.

Спецификация устройства: Экран6,8 дюйма, 1080х2400, 3D -изгиб стекла, AMOLED. Процессор MTK Dimensity 920. Основная камера 200 МП (0.64μm размер пикселя, 1/1.22" сенсор Ultra Vision, фазовый автофокус), 13 МП широкоугольная камера, 2 МП портретная камера. Фронтальная камера32 МП. LED вспышка с двумя диодами, видеосъемка 4K 30 FPS, 1080p 60FPS. Постоянная/оперативная память 256 + 8 ГБ. Батарея 4500 мАч, зарядка 180 Вт. Разблокировка по отпечатку пальца – Да, подэкранный.

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Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает мобильные устройства под брендом Infinix, созданном в 2013 г. Компания входит в состав производителя смартфонов Transsion Holdings. Продукты от Infinix имеют гарантию 12 месяцев и поддерживают программу замены в течение семи дней.

Бренд постоянно расширяет свою географию, и на данный момент его продукция представлена в 8 регионах мира и более чем в 40 странах, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы и Африки.